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Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
TV 08.06.2026

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ο Δημήτρης μπροστά σε έναν μεγάλο πειρασμό

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Διλήμματα, τελεσίγραφα και κρίσιμες κοινωνικές αναφορές κυριαρχούν στο 48ο επεισόδιο της αγαπημένης σειράς
Μαρία Χατζηγιάννη

Το αγαπημένο «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» επιστρέφει απόψε στις 21:00 στον Alpha, υποσχόμενο ένα επεισόδιο γεμάτο ένταση, διλήμματα και δοκιμασίες που θα καθηλώσουν τους τηλεθεατές. Με τίτλο «Μικρές μάχες που δίνει ο καθένας μας», το 48ο επεισόδιο εστιάζει στις προσωπικές συγκρούσεις των ηρώων και στον τρόπο που καλούνται να διαχειριστούν τις καθημερινές τους ανατροπές.

Κώστας - Δημήτρης - Νίκος

Ο Δημήτρης βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Παρά την απόφασή του να δεσμευτεί αποκλειστικά στην Ελένη, η επαγγελματική του πορεία κρέμεται από μια κλωστή. Για να εξασφαλίσει μια καθοριστική συμφωνία, καλείται να αντιμετωπίσει την ανήθικη πρόταση της γοητευτικής Αμάντας Παπάγιωργα, η οποία δοκιμάζει τις αντοχές και την πίστη του.

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Παράλληλα, στο σπίτι του Νίκου, η κατάσταση φτάνει στο απροχώρητο. Η Στέλλα, κουρασμένη από την ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί, θέτει ένα αυστηρό τελεσίγραφο: ο Νίκος πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στην ίδια και τη Ζωή. Οι ισορροπίες διαταράσσονται μετά τις τελευταίες εντάσεις και το ζευγάρι καλείται να πάρει μια οριστική απόφαση για το ποιος θα παραμείνει στο σπίτι, δίνοντας τέλος σε ένα αδιέξοδο που ταλαιπωρεί όλους τους εμπλεκόμενους.

Βιργινία - Ελένη

Σε ένα πιο ανάλαφρο αλλά εξίσου ουσιαστικό επίπεδο, η Τζένη επιχειρεί να γεφυρώσει το χάσμα με τον Στέλιο, προσπαθώντας να κατανοήσει τον κόσμο του «Πόλεμου των Άστρων». Η προσπάθειά της να κρατά σημειώσεις προκαλεί τον εκνευρισμό του Ηρακλή, ενώ η ίδια ανακαλύπτει τη σημασία του να βιώνεις το συναίσθημα στο παρόν, αφήνοντας πίσω τις περιττές αναλύσεις. Η μέρα όμως κλείνει με μια δυσάρεστη εξέλιξη, καθώς Ηρακλής και Τζένη αντιμετωπίζουν ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας.

Πέρα από τις προσωπικές μάχες, το επεισόδιο αναδεικνύει και μια σημαντική πτυχή κοινωνικής ευθύνης. Η Ελένη, στο πλαίσιο του λειτουργήματός της, μαθαίνει στους μαθητές της τις γραμμές έκτακτης ανάγκης, το 100 για την Άμεση Δράση και το 116000 για το Χαμόγελο του Παιδιού, στέλνοντας ένα μήνυμα προστασίας σε κάθε παιδί που νιώθει απειλή.

Ηρακλής - Τζένη - Δημήτρης

Το αποψινό επεισόδιο αποτελεί μια υπενθύμιση ότι η ζωή είναι γεμάτη από μικρές νίκες και ήττες. Το ερώτημα που παραμένει είναι αν η σημασία βρίσκεται τελικά στη νίκη ή στο γεγονός ότι, στη διαδρομή, βρίσκουμε ανθρώπους και σκοπούς για τους οποίους πραγματικά αξίζει να πολεμάμε.

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Μπαμπά σ’ αγαπώ
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