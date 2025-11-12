TV 12.11.2025

Μετά το The Bachelor, ο Παναγιώτης Βασιλάκος επιστρέφει στην τηλεόραση με νέο ριάλιτι

Το καινούργιο επαγγελματικό βήμα του «πρώτου Έλληνα Bachelor»
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Παναγιώτης Βασιλάκος ετοιμάζεται για την μια νέα τηλεοπτική εμφάνιση, σύμφωνα με δημοσίευμα του Secret των Παραπολιτικών. Αυτή τη φορά, ο παρουσιαστής και πρώην «Έλληνας Bachelor» συμμετέχει σε ένα νέο ριάλιτι που εστιάζει στους επαγγελματίες μεσίτες και τις καθημερινές προκλήσεις τους.

Ο Παναγιώτης Βασιλάκος έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο Nomads του ΑΝΤ1, όπου ξεχώρισε για την αντοχή, τη δυναμική και την προσωπικότητά του. Ακολούθησε η πρώτη ελληνική σεζόν του The Bachelor, συμμετοχή στο The Battle of the Couples και μια σύντομη εμφάνιση στο Dragons’ Den. Σήμερα, δραστηριοποιείται ενεργά στον χώρο του real estate, αποκτώντας εμπειρία ως μεσίτης. 

Μάλιστα, φημολογείται πως θα συμμετέχει στο «Flat Hunters», στο νέο ριάλιτι του ΑΝΤ1, που θα προβληθεί τα Σαββατοκύριακα και υπόσχεται έντονη δράση, συναρπαστικές ανατροπές και νέες ιστορίες. Πρόκειται για μια τηλεοπτική αναμέτρηση ανάμεσα σε real estate agents, με στόχο να βρουν το ιδανικό σπίτι για υποψήφιους αγοραστές ή ενοικιαστές.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1: «Ψάχνεις να νοικιάσεις ή να αγοράσεις σπίτι; Έλα στο Flat Hunters! Η πρώτη τηλεοπτική αναμέτρηση ανάμεσα σε μεσίτες είναι γεγονός». Σε κάθε επεισόδιο, τρεις μεσίτες ακινήτων παρουσιάζουν ένα ακίνητο ο καθένας, προσπαθώντας να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του πελάτη. Κάθε επίσκεψη φέρνει εκπλήξεις, συγκίνηση αλλά και αμήχανες στιγμές, ενώ στο τέλος της ημέρας ο πελάτης επιλέγει το αγαπημένο του ακίνητο.

Αν έχεις βαρεθεί να ψάχνεις σπίτι χωρίς αποτέλεσμα, το Flat Hunters είναι η ευκαιρία να παρακολουθήσεις μια διασκεδαστική, αλλά και πρακτική τηλεοπτική εμπειρία, γεμάτη tips για αγορά και ενοικίαση ακινήτων, αλλά και διαγωνιστικά στοιχεία που κρατούν το ενδιαφέρον αμείωτο.

