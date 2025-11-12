Generation Z: Ανάμεσα στην εργασία, στην επισφάλεια και στην υποαμοιβή

Η νέα έρευνα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ αποκαλύπτει μια μορφωμένη αλλά επισφαλή γενιά, που εργάζεται με χαμηλούς μισθούς και περιορισμένες προοπτικές, αναδεικνύοντας την αδυναμία της ελληνικής αγοράς εργασίας να αξιοποιήσει και να συγκρατήσει το δυναμικό της Generation Z.

Τα βασικότερα αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω κατανεμημένα σε επτά επιμέρους θεματικούς άξονες:

1. Οικονομική εξάρτηση και αδυναμία αυτονομίας

2. Ασυνέχεια εκπαίδευσης και απασχόλησης

3. Εργασιακή καθημερινότητα: πίεση και άγχος

4. Αξίες και στάσεις απέναντι στην εργασία

5. Θεσμική εμπιστοσύνη και συλλογική δράση

6. Προοπτικές και μέλλον

Η έρευνα αποτυπώνει μια νέα κοινωνική και εργασιακή συνθήκη: μια γενιά μορφωμένη, ευαίσθητη και αξιακά ώριμη, που όμως ζει μέσα σε καθεστώς χαμηλών προσδοκιών και δομικής αβεβαιότητας. Η προοπτική ενός νέου brain drain αναδεικνύεται ως πιθανότητα.