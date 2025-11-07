MadWalk Banner
Celeb News 07.11.2025

Η πρώην παίκτρια του Big Brother, Μαίρη Χατζηπαύλου θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Miss Universe 2025

Η πρώην παίκτρια του Big Brother, Μαίρη Χατζηπαύλου θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Miss Universe 2025
Η εντυπωσιακή Star GS Hellas εκπροσωπεί την Ελλάδα στον μεγαλύτερο διαγωνισμό ομορφιάς του κόσμου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Μαίρη Χατζηπαύλου ετοιμάζεται να φορέσει τη γαλανόλευκη κορδέλα και να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διεθνή διαγωνισμό Miss Universe 2025, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου στη Μπανγκόγκ της Ταϊλάνδης.

Η 30χρονη καλλονή βρίσκεται ήδη στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, όπου συμμετέχει σε πληθώρα φωτογραφήσεων, συνεντεύξεων και ειδικών δράσεων στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον διαγωνισμό. Με τη φυσική της ομορφιά, τη γλυκύτητα αλλά και τον επαγγελματισμό της, έχει ήδη καταφέρει να τραβήξει πάνω της τα βλέμματα διεθνών μέσων.

Η πορεία της προς τη διεθνή σκηνή ξεκίνησε μόλις πριν λίγους μήνες, όταν τον Σεπτέμβριο συμμετείχε στα καλλιστεία GS Hellas, κατακτώντας τον τίτλο Star GS Hellas 2025 τίτλο που της έδωσε και το εισιτήριο για το Miss Universe.

Πέρα όμως από τον χώρο της ομορφιάς, η Μαίρη Χατζηπαύλου έχει αρχίσει να χαράζει τη δική της πορεία και στην τηλεόραση, καθώς πρόσφατα έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο στο Big Brother, δείχνοντας μια πιο αυθόρμητη και ανθρώπινη πλευρά της.

Απόφοιτη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, εργάστηκε για μικρό διάστημα στον τομέα των σπουδών της, πριν συνειδητοποιήσει ότι η δημιουργικότητα και η καλλιτεχνική έκφραση είναι αυτά που την εκφράζουν πραγματικά. Από τότε, αφοσιώθηκε στο μόντελινγκ, χτίζοντας σταδιακά μια καριέρα που σήμερα την οδηγεί στη μεγαλύτερη σκηνή ομορφιάς του πλανήτη.

Με αυτοπεποίθηση, κομψότητα και θετική ενέργεια, η Μαίρη Χατζηπαύλου ετοιμάζεται να εκπροσωπήσει επάξια την Ελλάδα στο Miss Universe 2025 και να αποδείξει ότι η ελληνική ομορφιά παραμένει διαχρονική αλλά και γεμάτη σύγχρονο δυναμισμό.

