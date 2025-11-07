Σία Κοσιώνη: Από τις ειδήσεις στο θεατρικό σανίδι – Η παράσταση που συμμετέχει

Παραδέχτηκε πως το να είναι κάποιος ηθοποιός είναι αρκετά εξαντλητικό

Το πρωί της Παρασκευής 11/7, η παρουσιάστρια και δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Αταίριαστοι και μίλησε για το νέο της εγχείρημα που αφορά την υποκριτική, μιας και συμμετέχει στη θεατρική παράσταση «Παραδοσιακώς Ακατάλληλο».

Μάλιστα παραδέχτηκε πως το να είναι κάποιος ηθοποιός είναι αρκετά εξαντλητικό.

«Το ζω λίγο, εγώ τώρα ηθοποιός δεν είμαι. Είναι εξαντλητικό, εγώ έχω ακολουθήσει τις πρόβες τους τελευταίους δύο μήνες και όχι τόσο εντατικά όσο οι υπόλοιποι, δεδομένου ότι ο δικός μου ρόλος δεν καταλαμβάνει τόσο μεγάλη έκταση. Όλο αυτό θέλει πειθαρχία και διάβασμα. Έχω δυσκολευτεί γιατί πρέπει να μάθεις πράγματα απ’ έξω», δήλωσε η Σία Κοσιώνη.





