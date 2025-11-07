MadWalk Banner
Celeb News 07.11.2025

Σία Κοσιώνη: Από τις ειδήσεις στο θεατρικό σανίδι – Η παράσταση που συμμετέχει

Σία Κοσιώνη: Από τις ειδήσεις στο θεατρικό σανίδι - Η παράσταση που συμμετέχει
Παραδέχτηκε πως το να είναι κάποιος ηθοποιός είναι αρκετά εξαντλητικό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το πρωί της Παρασκευής 11/7, η παρουσιάστρια και δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Αταίριαστοι και μίλησε για το νέο της εγχείρημα που αφορά την υποκριτική, μιας και συμμετέχει στη θεατρική παράσταση «Παραδοσιακώς Ακατάλληλο». 

Μάλιστα παραδέχτηκε πως το να είναι κάποιος ηθοποιός είναι αρκετά εξαντλητικό.

Σία Κοσιώνη: Από τις ειδήσεις στο θεατρικό σανίδι - Η παράσταση που συμμετέχει
https://www.instagram.com/siakossioni/

Διάβασε επίσης: Η Έλενα Παπαρίζου θα βαφτίσει τον γιο του Πάνου Μουζουράκη – Το πρωτότυπο όνομα που θα του δώσουν

«Το ζω λίγο, εγώ τώρα ηθοποιός δεν είμαι. Είναι εξαντλητικό, εγώ έχω ακολουθήσει τις πρόβες τους τελευταίους δύο μήνες και όχι τόσο εντατικά όσο οι υπόλοιποι, δεδομένου ότι ο δικός μου ρόλος δεν καταλαμβάνει τόσο μεγάλη έκταση. Όλο αυτό θέλει πειθαρχία και διάβασμα. Έχω δυσκολευτεί γιατί πρέπει να μάθεις πράγματα απ’ έξω», δήλωσε η Σία Κοσιώνη.


Διάβασε επίσης: Το ροζ χριστουγεννιάτικο δέντρο της Κατερίνας Καινούργιου ίσως κρύβει το μεγάλο της μυστικό

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΘΕΑΤΡΟ Παράσταση ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ Σία Κοσιώνη
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η πρώην παίκτρια του Big Brother, Μαίρη Χατζηπαύλου θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Miss Universe 2025

Η πρώην παίκτρια του Big Brother, Μαίρη Χατζηπαύλου θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Miss Universe 2025

07.11.2025
Επόμενο
H Νίνα Λοτσάρη κάνει αποκαλύψεις για το τραγούδι της για τον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2026

H Νίνα Λοτσάρη κάνει αποκαλύψεις για το τραγούδι της για τον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2026

07.11.2025

Δες επίσης

Αναβρασμός στο διαγωνισμό Miss Universe – Προσβολές on air και δάκρυα μεταμέλειας κλονίζουν τον θεσμό
Celeb News

Αναβρασμός στο διαγωνισμό Miss Universe – Προσβολές on air και δάκρυα μεταμέλειας κλονίζουν τον θεσμό

07.11.2025
Η πρώην παίκτρια του Big Brother, Μαίρη Χατζηπαύλου θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Miss Universe 2025
Celeb News

Η πρώην παίκτρια του Big Brother, Μαίρη Χατζηπαύλου θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Miss Universe 2025

07.11.2025
Η Έλενα Παπαρίζου θα βαφτίσει τον γιο του Πάνου Μουζουράκη – Το πρωτότυπο όνομα που θα του δώσουν
Celeb News

Η Έλενα Παπαρίζου θα βαφτίσει τον γιο του Πάνου Μουζουράκη – Το πρωτότυπο όνομα που θα του δώσουν

07.11.2025
Νέα αγωγή από τον Brad Pitt κατά της Angelina Jolie – Ζητά 35 εκατομμύρια δολάρια
Celeb News

Νέα αγωγή από τον Brad Pitt κατά της Angelina Jolie – Ζητά 35 εκατομμύρια δολάρια

07.11.2025
Ο Mick Jagger στην Κρήτη: Οι πρώτες εικόνες από την επίσκεψή του στους αρχαιολογικούς χώρους
Celeb News

Ο Mick Jagger στην Κρήτη: Οι πρώτες εικόνες από την επίσκεψή του στους αρχαιολογικούς χώρους

07.11.2025
Η Millie Bobby Brown και ο David Harbour βάζουν τέλος στις φήμες των εντάσεων στην πρεμιέρα του «Stranger Things»
Celeb News

Η Millie Bobby Brown και ο David Harbour βάζουν τέλος στις φήμες των εντάσεων στην πρεμιέρα του «Stranger Things»

07.11.2025
Η Cher κυκλοφορεί το δικό της παγωτό και γίνεται viral
Celeb News

Η Cher κυκλοφορεί το δικό της παγωτό και γίνεται viral

07.11.2025
Το ροζ χριστουγεννιάτικο δέντρο της Κατερίνας Καινούργιου ίσως κρύβει το μεγάλο της μυστικό
Celeb News

Το ροζ χριστουγεννιάτικο δέντρο της Κατερίνας Καινούργιου ίσως κρύβει το μεγάλο της μυστικό

06.11.2025
Φαίη Βώκου: Η αποκάλυψη για το αν θα επέστρεφε στη τηλεόραση και το σχόλιο για τα νούμερα τηλεθέασης
Celeb News

Φαίη Βώκου: Η αποκάλυψη για το αν θα επέστρεφε στη τηλεόραση και το σχόλιο για τα νούμερα τηλεθέασης

06.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Με 1,68 εκατ. ευρώ συμμετέχει η ΕΡΤ στη διεθνή συμπαραγωγή «Harmonia»

Με 1,68 εκατ. ευρώ συμμετέχει η ΕΡΤ στη διεθνή συμπαραγωγή «Harmonia»

Αφορολόγητη τηλεόραση, με την ανοχή της κυβέρνησης

Αφορολόγητη τηλεόραση, με την ανοχή της κυβέρνησης

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Energean για τη συμφωνία με ExxonMobil και Helleniq Energy: Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα – Συμφωνία Farm-In

Energean για τη συμφωνία με ExxonMobil και Helleniq Energy: Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα – Συμφωνία Farm-In

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα δύο έθνη μας»

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα δύο έθνη μας»

Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» της Ανατολικής Μεσογείου

Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» της Ανατολικής Μεσογείου