MadWalk Banner
Μουσικά Νέα 07.11.2025

H Νίνα Λοτσάρη κάνει αποκαλύψεις για το τραγούδι της για τον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2026

Νίνα Λοτσάρη
Η τραγουδίστρια μίλησε για την συμμετοχή της στον μουσικό διαγωνισμό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Νίνα Λοτσάρη μίλησε σήμερα, Παρασκευή 7/11 αποκλειστικά στη Super Κατερίνα και αναφέρθηκε φυσικά στη συμμετοχή της στον ελληνικό τελικό της Eurovision.

Η τραγουδίστρια είπε χαρακτηριστικά:

Νίνα Λοτσάρη
https://www.instagram.com/ninalotsariofficial/

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Ανατροπή με την συμμετοχή της Κύπρου – Αυτή η τραγουδίστρια θα την εκπροσωπήσει

«Ούτε μια εβδομάδα δεν ετοίμαζα το τραγούδι μου για τον Εθνικό Τελικό της Eurovision. Δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να συμμετέχω. Όμως, οι δημιουργοί με κέρδισαν με την αλήθεια και το συναίσθημα του τραγουδιού και ένιωσα πως είχα κάτι να επικοινωνήσω μέσα από αυτό.

Κι έτσι το ταξίδι ξεκίνησε, προχωρώ με ευγνομοσώνη, χωρίς μεγάλες προσδοκίες, μόνο με αγάπη. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τίποτα για το τραγούδι. Αστο να το έχουμε για αργότερα, εάν και εφόσον προχωρήσουμε».

Νίνα Λοτσάρη
https://www.instagram.com/ninalotsariofficial/

Να υπενθυμίσουμε πως με 264 υποβολές προτάσεων ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της διαδικασίας για την ανάδειξη του τραγουδιού και του εκπροσώπου της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, από 12 έως 16 Μαΐου 2026. Η ανάδειξη του τραγουδιού και του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 γίνεται μέσα από μια αναβαθμισμένη διαδικασία, ανοιχτή προς όλους, που θα περιλαμβάνει δύο Ημιτελικούς κι έναν Τελικό.


Στους δύο Ημιτελικούς θα διαγωνιστούν συνολικά έως και 28 τραγούδια, από τα οποία, τα 14 θα προκριθούν στον Τελικό, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Εθνικό Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, μία διεθνή και μία ελληνική. Πρόκειται για μια διαδικασία που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού στην Ελλάδα, η οποία επιτρέπει σε περισσότερους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τα τραγούδια τους και να αναδειχθεί η μουσική δημιουργία στη χώρα μας.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Η ΕΡΤ ζητά led walls, floor και πίνακα αποτελεσμάτων από την παραγωγή για τον πιο εντυπωσιακό Εθνικό Τελικό ever

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Eurovision Eurovision 2026 Νίνα Λοτσάρη ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Σία Κοσιώνη: Από τις ειδήσεις στο θεατρικό σανίδι – Η παράσταση που συμμετέχει

Σία Κοσιώνη: Από τις ειδήσεις στο θεατρικό σανίδι – Η παράσταση που συμμετέχει

07.11.2025
Επόμενο
Η LILA μπαίνει στο GNTM και ταράζει τα νερά της βίλας

Η LILA μπαίνει στο GNTM και ταράζει τα νερά της βίλας

07.11.2025

Δες επίσης

Grammy 2026: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες – Σαρώνει ο Kendrick Lamar εκτός η Taylor Swift
Μουσικά Νέα

Grammy 2026: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες – Σαρώνει ο Kendrick Lamar εκτός η Taylor Swift

08.11.2025
Lux: Το νέο album της Rosalía που μετατρέπει την μουσική σε προσευχή
Μουσικά Νέα

Lux: Το νέο album της Rosalía που μετατρέπει την μουσική σε προσευχή

08.11.2025
Η Ariana Grande και η Cynthia Erivo «μαγεύουν» στο νέο live album του Wicked
Μουσικά Νέα

Η Ariana Grande και η Cynthia Erivo «μαγεύουν» στο νέο live album του Wicked

08.11.2025
Η Sabrina Carpenter ανεβάζει στη σκηνή τη Nicole Kidman και το κοινό παραληρεί
Μουσικά Νέα

Η Sabrina Carpenter ανεβάζει στη σκηνή τη Nicole Kidman και το κοινό παραληρεί

07.11.2025
Νέο κεφάλαιο για την Evangelia στη Eurovision: Τι αποκαλύπτει για το τραγούδι της
Μουσικά Νέα

Νέο κεφάλαιο για την Evangelia στη Eurovision: Τι αποκαλύπτει για το τραγούδι της

07.11.2025
Όταν το «μπλοκ» στο insta παίρνει άλλη αξία! Lafis & Joanne κάνουν την ανατροπή
Μουσικά Νέα

Όταν το «μπλοκ» στο insta παίρνει άλλη αξία! Lafis & Joanne κάνουν την ανατροπή

07.11.2025
Eurovision 2025: Η πρώτη δήλωση της Antigoni για την Κύπρο μετά την ανακοίνωση του ΡΙΚ
Μουσικά Νέα

Eurovision 2025: Η πρώτη δήλωση της Antigoni για την Κύπρο μετά την ανακοίνωση του ΡΙΚ

07.11.2025
Καλλονή από τη Χιλή τραγουδά death metal σαν δαίμονας και λάμπει σαν βασίλισσα – Δες το video που έγινε viral
Μουσικά Νέα

Καλλονή από τη Χιλή τραγουδά death metal σαν δαίμονας και λάμπει σαν βασίλισσα – Δες το video που έγινε viral

07.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους
Reviews

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

07.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Με 1,68 εκατ. ευρώ συμμετέχει η ΕΡΤ στη διεθνή συμπαραγωγή «Harmonia»

Με 1,68 εκατ. ευρώ συμμετέχει η ΕΡΤ στη διεθνή συμπαραγωγή «Harmonia»

Αφορολόγητη τηλεόραση, με την ανοχή της κυβέρνησης

Αφορολόγητη τηλεόραση, με την ανοχή της κυβέρνησης

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Energean για τη συμφωνία με ExxonMobil και Helleniq Energy: Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα – Συμφωνία Farm-In

Energean για τη συμφωνία με ExxonMobil και Helleniq Energy: Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα – Συμφωνία Farm-In

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα δύο έθνη μας»

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα δύο έθνη μας»

Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» της Ανατολικής Μεσογείου

Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» της Ανατολικής Μεσογείου