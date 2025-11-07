H Νίνα Λοτσάρη κάνει αποκαλύψεις για το τραγούδι της για τον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2026

Η Νίνα Λοτσάρη μίλησε σήμερα, Παρασκευή 7/11 αποκλειστικά στη Super Κατερίνα και αναφέρθηκε φυσικά στη συμμετοχή της στον ελληνικό τελικό της Eurovision.

Η τραγουδίστρια είπε χαρακτηριστικά:

«Ούτε μια εβδομάδα δεν ετοίμαζα το τραγούδι μου για τον Εθνικό Τελικό της Eurovision. Δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να συμμετέχω. Όμως, οι δημιουργοί με κέρδισαν με την αλήθεια και το συναίσθημα του τραγουδιού και ένιωσα πως είχα κάτι να επικοινωνήσω μέσα από αυτό.

Κι έτσι το ταξίδι ξεκίνησε, προχωρώ με ευγνομοσώνη, χωρίς μεγάλες προσδοκίες, μόνο με αγάπη. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τίποτα για το τραγούδι. Αστο να το έχουμε για αργότερα, εάν και εφόσον προχωρήσουμε».

Να υπενθυμίσουμε πως με 264 υποβολές προτάσεων ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της διαδικασίας για την ανάδειξη του τραγουδιού και του εκπροσώπου της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, από 12 έως 16 Μαΐου 2026. Η ανάδειξη του τραγουδιού και του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 γίνεται μέσα από μια αναβαθμισμένη διαδικασία, ανοιχτή προς όλους, που θα περιλαμβάνει δύο Ημιτελικούς κι έναν Τελικό.





Στους δύο Ημιτελικούς θα διαγωνιστούν συνολικά έως και 28 τραγούδια, από τα οποία, τα 14 θα προκριθούν στον Τελικό, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Εθνικό Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, μία διεθνή και μία ελληνική. Πρόκειται για μια διαδικασία που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού στην Ελλάδα, η οποία επιτρέπει σε περισσότερους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τα τραγούδια τους και να αναδειχθεί η μουσική δημιουργία στη χώρα μας.

