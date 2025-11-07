MadWalk Banner
TV 07.11.2025

Η LILA μπαίνει στο GNTM και ταράζει τα νερά της βίλας

Η LILA μπαίνει στο GNTM
Όλα όσα θα δούμε στο σημερινό 7/11 επεισόδιο στο STAR
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Με ένα νέο επεισόδιο επιστρέφει σήμερα, Παρασκευή 7/11 το GNTM και μάλιστα θα δούμε να εμφανίζεται η LILA, προκειμένου να δώσει τις δικές της συμβουλές στα επίδοξα μοντέλα. 

Στο προηγούμενο επεισόδιο (Παρασκευή 31/10) η Μιλένα Αντύπα ήταν αυτή που αποχώρησε, έχοντας την πιο αδύναμη λήψη. Ο Edouardo Τεντέσκι είχε την καλύτερη φωτογραφία της δοκιμασίας, κερδίζοντας εκτός από το έπαθλο των 600 ευρώ και τη διαμονή του στη σουίτα της βίλας. Οι Δοκιμασίες Επιβράβευσης του GNTM 2025 δεν έχουν μόνο εκπαιδευτικό χαρακτήρα, αλλά πολύ συχνά αποτελούν και ένα τεστ προετοιμασίας για την απαιτητική Δοκιμασία Αποχώρησης, που ακολουθεί.

GNTM
Η ιδανική πόζα πρέπει να συνδυάζει δυναμισμό, στυλ και έκφραση και τα μοντέλα πρέπει να μάθουν να συντονίζονται με τις απαιτήσεις του κάθε σετ, άσχετα αν πρέπει να πηδήξουν από τραμπολίνο, να περάσουν μέσα από ένα μεγάλο κάδρο και ταυτόχρονα να ποζάρουν στον αέρα (!) για να «πάρουν τη δουλειά» και φυσικά την αμοιβή.

GNTM
Απόψε, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, η Δοκιμασία Επιβράβευσης έχει έντονο αθλητικό στυλ, απαιτεί καλή φυσική κατάσταση, απόλυτο έλεγχο του σώματος και αστείρευτη ενέργεια. Σ’ αυτή τη φωτογραφική περιπέτεια, τα μοντέλα θα έχουν έναν απρόσμενο σύμμαχο, που θα τους δείξει το reference και θα τα ενθουσιάσει με την παρουσία της. Η Lila, η αγαπημένη τραγουδίστρια και performer, με εμπειρία σε μεγάλες καμπάνιες και φωτογραφήσεις, όχι μόνο αποτελεί έμπνευση για τα παιδιά, αλλά δίνει πολύτιμες συμβουλές και τα εμψυχώνει.

Σε ένα τέτοιο σετ, τα μοντέλα με αθλητικό background, όπως η Ειρήνη Βασιλειάδου, η Ξένια Τσίρκοβα, ο Μιχάλης Κούτρης και ο Μιχάλης Μίγκλης, φαίνεται να διαθέτουν ένα μικρό πλεονέκτημα, το οποίο, όμως, μπορεί εύκολα να ανατραπεί από το πάθος και την ενέργεια του Γιώργου Τοκμετζίδη, του Ανέστη Τεντέσκι και του Νάρκισσου Τζιλόπουλου.


Και σαν να μην έφτανε αυτό, με ελάχιστο χρόνο ξεκούρασης και πριν καν ξημερώσει, τα μοντέλα πρέπει να είναι σωματικά και ψυχικά έτοιμα για την πιο απαιτητική Δοκιμασία Αποχώρησης, μέχρι τώρα. Στην ορεινή Κορινθία, σε ένα μαγικό σκηνικό τα περιμένει μια πρόκληση, που θα ανατρέψει τα πάντα! Μεταμορφωμένοι σε fashion icon βοσκοί και βοσκοπούλες, με εντυπωσιακό styling και μακιγιάζ, θα πρέπει να ποζάρουν μέσα σε μια παραδοσιακή στάνη, παρέα με τα πρόβατα!

Για πρώτη φορά στο GNTM 2025 σε ρόλο art directors θα βρίσκονται οι τρεις κριτές, ο Λάκης Γαβαλάς, ο Άγγελος Μπράτης και ο Έντι Γαβριηλίδης, οι οποίοι παίρνουν πολύ σοβαρά τον ρόλο τους και ζητάνε τα μοντέλα να ποζάρουν και να φωτογραφηθούν σαν να έκαναν editorials σε μεγάλα περιοδικά μόδας του εξωτερικού. Οι κατευθύνσεις, που δίνουν οι κριτές την ώρα της φωτογράφισης, διχάζουν τα μοντέλα και κάνουν τον Γιώργο να χάσει κάθε διάθεση ευχαρίστησης, ο οποίος βλέπει τα υπόλοιπα μοντέλα να ποζάρουν άψογα υπό τις οδηγίες τους.

X (Twitter) GNTM 6
GNTM GNTM 6 Lila
