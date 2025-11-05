Ο Alpha ετοιμάζει το comeback ακόμα μιας σειράς μετά το «Σόι Σου»

Μετά την επιτυχία του “Σόι σου”, ο Alpha ποντάρει ξανά στη νοσταλγία με ένα τηλεοπτικό comeback που υπόσχεται πολλά

Μετά την επιτυχημένη επιστροφή του «Σόι σου» με νέα επεισόδια, ο Alpha φαίνεται πως επενδύει δυναμικά στο revival αγαπημένων σειρών.

Αυτή τη φορά, σειρά παίρνουν τα «Υπέροχα πλάσματα» της Μυρτώς Κοντοβά, που ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη μικρή οθόνη μετά από χρόνια απουσίας.

Διάβασε επίσης: Όταν η Μαρία Λεκάκη παρουσίαζε το πρόγραμμα της ΕΡΤ – Δείτε video με την πρώτη της εμφάνιση

Τι γνωρίζουμε για την επιστροφή των «Υπέροχων πλασμάτων»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ναταλίας Ανδρικοπούλου στη Real Life, η ιδέα για την αναβίωση της σειράς συζητήθηκε για πρώτη φορά πριν από μερικούς μήνες. Ο Alpha έδωσε τελικά το «πράσινο φως» και η παραγωγή της σειράς είναι πλέον επίσημα σε εξέλιξη, με τη σφραγίδα του ΕΚΟΜΕ. Όπως ανακοινώθηκε, η νέα σειρά με τίτλο «Υπέροχα Πλάσματα: Η Επιστροφή» εντάσσεται στο πρόγραμμα επιδότησης του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και έχει λάβει έγκριση χρηματοδότησης. Την παραγωγή αναλαμβάνει η εταιρεία Tanweer Productions, γνωστή για τα «Φαντάσματα». Οι επιλέξιμες δαπάνες του project φτάνουν τα 2,37 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η επιδότηση διαμορφώνεται στα 948.480 ευρώ.

Η επιτυχία του «Σόι σου» και τα πρώτα σχόλια

Η επιστροφή του «Σόι σου» στον Alpha το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου αποδείχθηκε τεράστια τηλεοπτική επιτυχία. Το πρώτο επεισόδιο σάρωσε στα social media και σημείωσε 39,7% τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό και 37,5% στο γενικό σύνολο, κατακτώντας την κορυφή της prime time ζώνης.

Η Ναταλία Γερμανού, μέσα από την εκπομπή της «Καλύτερα δε Γίνεται», σχολίασε με χιούμορ την εντυπωσιακή ανταπόκριση του κοινού:

«Τέτοια νούμερα δεν τα βλέπουμε συχνά… Μόνο σε πυρετό έχουμε νιώσει έτσι!», είπε γελώντας, απευθυνόμενη στη Βάσω Λασκαράκη, πρωταγωνίστρια της σειράς. Η επιτυχία αυτή φαίνεται να ενίσχυσε τη διάθεση του σταθμού να επαναφέρει κι άλλες αγαπημένες παραγωγές από το παρελθόν — με τα «Υπέροχα Πλάσματα» να αποτελούν το επόμενο μεγάλο στοίχημα.

Διάβασε επίσης: Ο Γιάννης Κουκουράκης κάνει comeback στο Grand Hotel! Πότε και πώς θα επιστρέψει στη σειρά

Δες κι αυτό…