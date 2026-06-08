«Κρίνο & Αγκάθι»: Η νέα σειρά εποχής του ΑΝΤ1 φέρνει έρωτα, εκδίκηση και σκοτεινά μυστικά

Το «Κρίνο & Αγκάθι» έρχεται στον ΑΝΤ1 με μια δυνατή ιστορία εκδίκησης, έρωτα και οικογενειακών μυστικών στην Αρκαδία του 1959

Μια δυνατή ιστορία αγάπης, εκδίκησης και οικογενειακών μυστικών έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στον ΑΝΤ1. Το «Κρίνο & Αγκάθι», η νέα σειρά εποχής σε σκηνοθεσία του Ανδρέα Μορφονιού και σενάριο της Γιάννα Κανελλοπούλου, υπόσχεται να καθηλώσει το κοινό με μια ιστορία γεμάτη πάθος, ανατροπές και συγκλονιστικές αποκαλύψεις.

Η υπόθεση μεταφέρει τους τηλεθεατές στην Αρκαδία του 1959, όπου μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει εκδίκηση για τον θάνατο του αδελφού της. Για να πετύχει τον σκοπό της, παντρεύεται τον άνδρα που θεωρεί υπεύθυνο για το χαμό του, έχοντας στόχο να τον καταστρέψει. Ωστόσο, τα σχέδιά της ανατρέπονται όταν έρχεται αντιμέτωπη με ένα συναίσθημα που δεν είχε υπολογίσει: τον έρωτα.

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Μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο οικογενειακές συγκρούσεις, κρυμμένες αλήθειες και ανεκπλήρωτες επιθυμίες, το παρελθόν επιστρέφει για να διεκδικήσει τη δικαίωσή του. Όσα έμοιαζαν δεδομένα αρχίζουν να καταρρέουν και οι ήρωες καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των επιλογών τους.

Το «Κρίνο & Αγκάθι» έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 και φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες σειρές της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν, συνδυάζοντας ατμόσφαιρα εποχής, μυστήριο και έναν έρωτα που ίσως δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει.

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