Η Cher κυκλοφορεί το δικό της παγωτό και γίνεται viral

Η παραγωγή του παγωτού επικεντρώνεται σε τοπικά υλικά και συνεργασίες με μικρούς παραγωγούς του Λος Άντζελες
Η θρυλική τραγουδίστρια και ηθοποιός Cher λάνσαρε της δικής της σειράς παγωτού gelato με το όνομα «Cherlato», κάνοντας το όνειρο που δούλευε εδώ και χρόνια πραγματικότητα. «Όλα ξεκίνησαν πριν από χρόνια και τώρα επιτέλους ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ», έγραψε η Cher στην ανάρτησή της στο Instagram, προσθέτοντας με ενθουσιασμό «Αυτό είναι αληθινό». Η καλλιτέχνις παρουσίασε με ένα σύντομο βίντεο το χαρακτηριστικό βαν του «Cherlato»: ένα έντονο πορτοκαλί και ροζ φορτηγάκι παγωτού, διακοσμημένο με ασπρόμαυρες φωτογραφίες της ίδιας να απολαμβάνει ένα χωνάκι.

Στην πλαϊνή πλευρά δεσπόζει το όνομα της μάρκας με μεγάλα γαλάζια γράμματα. Το παγωτατζίδικο «Cherlato Truck» περιοδεύει σε διάφορα σημεία του Λος Άντζελες, ώστε οι κάτοικοι της πόλης να δοκιμάσουν τις νέες γεύσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν τη διαδρομή του φορτηγού μέσω της ιστοσελίδας cherlato.com.

Οι γεύσεις του «Cherlato» είναι τόσο δημιουργικές όσο και η ίδια η καλλιτέχνις. Μεταξύ των πρώτων παρουσιάζονται η «Snap Out of It! Kefir and Cardamom», η «Breakfast at Cher’s Coffee & Donuts» -που σερβίρεται με ένα πραγματικό donut από πάνω- και η «Chocolate XO Cher». Στην πιο εκκεντρική πλευρά του μενού βρίσκεται το «SoCal’s Coldest Avocado on Toast», με αβοκάντο και τραγανά ψίχουλα ψωμιού, ενώ για τους vegan δημιουργήθηκε το «LA, I Love You».

Η Cher ανέφερε ότι η ιδέα του «Cherlato» γεννήθηκε πριν από χρόνια, ύστερα από μια γνωριμία με τον Νεοζηλανδό δημιουργό παγωτών Giapo Grazioli. Η συνεργασία τους οδήγησε σε μια σειρά δοκιμών, πειραματισμών και δημιουργικών συνδυασμών που κατέληξαν στο τελικό προϊόν. Όπως αποκάλυψε η ίδια μέσω του επίσημου λογαριασμού του Cherlato στο Instagram, «πριν από λίγα χρόνια γνώρισα τον Giapo και μαζί ξεκινήσαμε να πειραματιζόμαστε, να δοκιμάζουμε και τελικά να γεννήσουμε το Cherlato».

Η παραγωγή του παγωτού επικεντρώνεται σε τοπικά υλικά και συνεργασίες με μικρούς παραγωγούς του Λος Άντζελες. «Συνεργαζόμαστε με τοπικούς αγρότες και τεχνίτες που μοιράζονται το ίδιο πάθος για ποιότητα και βιωσιμότητα», ανέφερε σχετική ανάρτηση της εταιρείας.

