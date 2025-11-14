Μουσικά Νέα 14.11.2025

Καλπάζουν οι τιμές των εισιτήριων – Dua Lipa, Coldplay κι άλλοι καλλιτέχνες ζητούν να μπει πλαφόν

Παγκοσμίως γνωστοί καλλιτέχνες πιέζουν την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να θέσει όριο στη μεταπώληση εισιτηρίων, καταγγέλλοντας την ασύδοτη κερδοσκοπία σε βάρος των θαυμαστών
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι Radiohead, η Dua Lipa και οι Coldplay, μαζί με δεκάδες ακόμη κορυφαίους καλλιτέχνες, καλούν τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Keir Starmer να τηρήσει τη δέσμευσή του και να αντιμετωπίσει τις «εξωφρενικές και επιζήμιες» πρακτικές των ιστοσελίδων που επιτρέπουν την ανεξέλεγκτη μεταπώληση εισιτηρίων, εκμεταλλευόμενες το κοινό. Η ομάδα Βρετανών καλλιτεχνών στράφηκε ανοικτά κατά των πλατφορμών «δευτερογενούς αγοράς». Στην κοινή τους δήλωση ζητούν από τον Keir Starmer να υλοποιήσει τη δέσμευση του Εργατικού Κόμματος για επιβολή πλαφόν στις τιμές μεταπώλησης. Οι τιμές αυτές μπορούν να εκτοξευθούν σε δυσθεώρητα ύψη, ιδίως για τις πιο περιζήτητες συναυλίες. Η κυβέρνηση εξετάζει ήδη το ενδεχόμενο καθιέρωσης ενός ανώτατου ορίου, το οποίο θα κυμαίνεται από μηδενική προσαύξηση έως αύξηση κατά 30% πάνω από την αρχική τιμή. Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Dua Lipa τραγουδά Don’t Speak με την Gwen Stefani και η σκηνή παίρνει φωτιά

Οι εταιρείες δευτερογενούς εισιτηρίων αντιδρούν έντονα, υποστηρίζοντας ότι ένα τέτοιο πλαφόν θα αυξήσει τα φαινόμενα απάτης. Παράλληλα, αποκαλύψεις του Guardian έφεραν στο φως μυστικές συναντήσεις μεγάλων μεταπωλητών, οι οποίοι σχεδίαζαν δική τους πολιτική καμπάνια για να μπλοκάρουν τα νέα μέτρα.

Οι καλλιτέχνες αντιπαρέρχονται τα επιχειρήματα των πλατφορμών, επιμένοντας ότι ένα «σκληρό πλαφόν» θα συμβάλει στη διόρθωση μιας βαθιά στρεβλής αγοράς. Όπως σημειώνουν, η υφιστάμενη κατάσταση εξυπηρετεί αποκλειστικά τους μεταπωλητές, οι οποίοι με ακραίες πρακτικές κερδοσκοπίας στερούν από αληθινούς θαυμαστές την πρόσβαση στη μουσική, το θέατρο και τον αθλητισμό που αγαπούν. Η τακτική των μεταπωλητών να «αγοράζουν» μαζικά εισιτήρια, ακόμη και με τη χρήση bots και εξειδικευμένου λογισμικού, έχει οδηγήσει στο παρελθόν σε διώξεις και καταδίκες

Οι τιμές που εντοπίστηκαν σε πλατφόρμες δευτερογενούς αγοράς σοκάρουν. Ενδεικτικά, εισιτήριο για συναυλία των Oasis στο Wembley είχε τιμή 3.498,85 λίρες και 4.442 λίρες σε άλλη πλατφόρμα. Εισιτήριο για συναυλία των Coldplay στο Wembley έφθανε τις 814,52 λίρες. Η πιο ακραία περίπτωση αφορούσε εισιτήριο για το φεστιβάλ All Points East στο Victoria Park, με επικεφαλής τη Raye, το οποίο εμφανίστηκε προς πώληση έναντι 114.666 λιρών.

Συνολικά, τριάντα οκτώ καλλιτέχνες συνυπογράφουν την επιστολή προς τον Keir Starmer, μεταξύ των οποίων οι Iron Maiden, ο Johnny Marr, ο Robert Smith των The Cure, ο Sam Fender, οι Nick Cave & the Bad Seeds, η PJ Harvey, ο Nick Mason των Pink Floyd, οι Mogwai και οι New Order. Στο κοινό τους κείμενο υπογραμμίζουν ότι «για πολύ καιρό ορισμένες πλατφόρμες μεταπώλησης επέτρεψαν στους μεταπωλητές να αγοράζουν μαζικά εισιτήρια και να τα μεταπωλούν σε διογκωμένες τιμές, αναγκάζοντας τους θαυμαστές είτε να πληρώσουν υπέρογκα ποσά είτε να χάσουν την ευκαιρία να παραβρεθούν». Προσθέτουν ότι η πρακτική αυτή «διαβρώνει την εμπιστοσύνη προς τον χώρο των ζωντανών εκδηλώσεων και υπονομεύει τις προσπάθειες καλλιτεχνών και διοργανωτών να διατηρήσουν τις συναυλίες προσιτές».

Οι Iron Maiden έρχονται στην Αθήνα – Παγκόσμια περιοδεία με ελληνικό άρωμα

Ο αντίλογος των πλατφορμών επιμένει πως ένα πλαφόν θα διογκώσει το φαινόμενο ανεπίσημων αγορών μέσω κοινωνικών δικτύων και ιστοσελίδων εκτός βρετανικής δικαιοδοσίας, αυξάνοντας τον κίνδυνο εξαπάτησης.  Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι η χώρα παραμένει «απόλυτα προσηλωμένη στην καταστολή των μεταπωλητών» και ότι τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης θα παρουσιαστούν σύντομα.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Sophie Turner – Chris Martin: Tο «μυστικό ραντεβού» που έγινε πρώτο θέμα

Δες κι αυτό…

 

 

 

Coldplay dua lipa Radiohead Εισιτήρια ΣΥΝΑΥΛΙΑ
