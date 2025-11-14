Celeb News 14.11.2025

Μελίνα Ασλανίδου: Η εξομολόγηση για τις αποτυχημένες προσπάθειες για παιδί και η αλήθεια για τον γάμο

μελίνα ασλανίδου
Τι αποκάλυψε για την επιθυμία της να αποκτήσει παιδί, τις δυσκολίες, αλλά και το γιατί δεν ονειρεύτηκε ποτέ ένα παραδοσιακό γά
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια βαθιά προσωπική και αφοπλιστική εξομολόγηση έκανε η Μελίνα Ασλανίδου στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού. Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για την επιθυμία που είχε στο παρελθόν να γίνει μητέρα, αποκαλύπτοντας ότι πέρασε από διαδικασία προσπαθειών, χωρίς αποτέλεσμα.

«Ήθελα πολύ κάποια στιγμή στη ζωή μου να αποκτήσω παιδί. Έκανα τις προσπάθειές μου, αλλά δεν προχώρησε», ανέφερε, τονίζοντας πως παρότι δεν συνέβη, συνεχίζει τη ζωή της με ηρεμία και αποδοχή. Όπως πρόσθεσε, η αγάπη της για τα παιδιά είναι μεγάλη και έχει σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο της υιοθεσίας, χωρίς όμως να έχει αποφασίσει πότε θα το κάνει.

μελίνα ασλανίδου
https://www.instagram.com/officialaslanidoumelina/

Διάβασε επίσης: Ανανεωμένη και με διαφορετικό μαλλί εμφανίστηκε η Κατερίνα Καινούργιου στην έναρξη της εκπομπής της

Η ίδια εξήγησε ότι ο ψυχολογικός παράγοντας παίζει καθοριστικό ρόλο στη γυναικεία γονιμότητα: «Όταν μια γυναίκα περάσει τα 40 και τα 50, αν δεν χαλαρώσει και δεν αφήσει τα πράγματα να κυλήσουν, δυσκολεύεται. Πολλές φίλες μου έμειναν έγκυες όταν σταμάτησαν να το κυνηγούν».

μελίνα ασλανίδου
https://www.instagram.com/officialaslanidoumelina/

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και ο γάμος. Η Μελίνα Ασλανίδου ήταν σαφής: δεν υπήρξε ποτέ κάτι που ονειρευόταν ιδιαίτερα. «Δεν ένιωσα ποτέ την ανάγκη να πω “θέλω να παντρευτώ”. Αν είσαι με έναν άνθρωπο και ζεις μαζί του, τι αλλάζει; Κάποιοι θέλουν το πάρτι, άλλοι την ευλογία στην εκκλησία. Αν το έκανα, θα ήταν πολύ λιτό: νύφη, γαμπρός και κουμπάρος. Τίποτα άλλο».

μελίνα ασλανίδου
https://www.instagram.com/officialaslanidoumelina/

Μάλιστα, θυμήθηκε ότι είχε φορέσει κάποτε το νυφικό φίλης της, όπως συνηθίζεται στη Βόρεια Ελλάδα για γούρι. «Η φίλη μου χώρισε μετά. Εγώ δεν θέλω να χωρίσω. Θέλω να είμαι με τον άνθρωπό μου, τελεία», είπε με χιούμορ.

Η τραγουδίστρια μίλησε και για την εποχή που συμμετείχε ως coach στο The Voice, αναγνωρίζοντας ότι τότε έγινε ευρέως γνωστή στο μεγάλο κοινό. «Η αναγνωρισιμότητα ήρθε απότομα, τρομάζεις λίγο όταν ο κόσμος πέφτει πάνω σου. Αλλά νομίζω πως το διαχειρίστηκα με ηρεμία. Έγινα λίγο mainstream – και τελικά δεν με πείραξε. Ήταν απλώς μια πεποίθηση που έπρεπε να αλλάξω μέσα μου».

Διάβασε επίσης: Ο Άρης Σερβετάλης ξαναπροκαλεί με τις απόψεις του για τις αμβλώσεις

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ μητρότητα ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ Υιοθεσία
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Γενέθλια για την κόρη της Τάμτα – Η σπάνια φωτογραφία από τότε που έγινε μητέρα στα 14

Γενέθλια για την κόρη της Τάμτα – Η σπάνια φωτογραφία από τότε που έγινε μητέρα στα 14

14.11.2025
Επόμενο
Καλπάζουν οι τιμές των εισιτήριων – Dua Lipa, Coldplay κι άλλοι καλλιτέχνες ζητούν να μπει πλαφόν

Καλπάζουν οι τιμές των εισιτήριων – Dua Lipa, Coldplay κι άλλοι καλλιτέχνες ζητούν να μπει πλαφόν

14.11.2025

Δες επίσης

Νέα αρχή για τον Νίκο Μίχα – Από το Fame Story, γιατρός στο ΕΚΑΒ
Celeb News

Νέα αρχή για τον Νίκο Μίχα – Από το Fame Story, γιατρός στο ΕΚΑΒ

14.11.2025
Κιάρα Μαρκέζη: Η εγγονή του Άκη Τσοχατζόπουλου κατακτά την πασαρέλα του Athens Fashion Week
Celeb News

Κιάρα Μαρκέζη: Η εγγονή του Άκη Τσοχατζόπουλου κατακτά την πασαρέλα του Athens Fashion Week

14.11.2025
Γενέθλια για την κόρη της Τάμτα – Η σπάνια φωτογραφία από τότε που έγινε μητέρα στα 14
Celeb News

Γενέθλια για την κόρη της Τάμτα – Η σπάνια φωτογραφία από τότε που έγινε μητέρα στα 14

14.11.2025
Ένταση στην πρεμιέρα του «Wicked: For Good» στη Σιγκαπούρη μετά από απρόσμενη επίθεση στην Ariana Grande
Celeb News

Ένταση στην πρεμιέρα του «Wicked: For Good» στη Σιγκαπούρη μετά από απρόσμενη επίθεση στην Ariana Grande

14.11.2025
Η αυτοκρατορία της Kim Kardashian μεγαλώνει – Η Skims ανεβάζει την αξία της στα 5 δισ. δολάρια
Celeb News

Η αυτοκρατορία της Kim Kardashian μεγαλώνει – Η Skims ανεβάζει την αξία της στα 5 δισ. δολάρια

13.11.2025
Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση της Jennifer Aniston για τον νέο της σύντροφο, Jim Curtis
Celeb News

Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση της Jennifer Aniston για τον νέο της σύντροφο, Jim Curtis

13.11.2025
Matthew McConaughey και Michael Caine ενώνουν τις φωνές τους με την τεχνητή νοημοσύνη της ElevenLabs
Celeb News

Matthew McConaughey και Michael Caine ενώνουν τις φωνές τους με την τεχνητή νοημοσύνη της ElevenLabs

13.11.2025
Η 17χρονη κόρη της Helena Bonham Carter μοιάζει ακριβώς στη μητέρα της και ξεκινά καριέρα στο modeling
Celeb News

Η 17χρονη κόρη της Helena Bonham Carter μοιάζει ακριβώς στη μητέρα της και ξεκινά καριέρα στο modeling

13.11.2025
Οι δυσκολίες και οι φόβοι της Kylie Jenner όταν έγινε μητέρα στα 20
Celeb News

Οι δυσκολίες και οι φόβοι της Kylie Jenner όταν έγινε μητέρα στα 20

13.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

Μαζί στην κορυφή της ακροαματικότητας ΣΚΑΪ και Sfera και στη νέα μέτρηση!

Μαζί στην κορυφή της ακροαματικότητας ΣΚΑΪ και Sfera και στη νέα μέτρηση!

Έπεσε μαύρο στην “πειρατεία”! Κατέβηκε η παράνομη μετάδοση των αθλητικών μεταδόσεων της Euroleague

Έπεσε μαύρο στην “πειρατεία”! Κατέβηκε η παράνομη μετάδοση των αθλητικών μεταδόσεων της Euroleague

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό εταίρο

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό εταίρο

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος