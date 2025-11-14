Μελίνα Ασλανίδου: Η εξομολόγηση για τις αποτυχημένες προσπάθειες για παιδί και η αλήθεια για τον γάμο

Τι αποκάλυψε για την επιθυμία της να αποκτήσει παιδί, τις δυσκολίες, αλλά και το γιατί δεν ονειρεύτηκε ποτέ ένα παραδοσιακό γά

Μια βαθιά προσωπική και αφοπλιστική εξομολόγηση έκανε η Μελίνα Ασλανίδου στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού. Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για την επιθυμία που είχε στο παρελθόν να γίνει μητέρα, αποκαλύπτοντας ότι πέρασε από διαδικασία προσπαθειών, χωρίς αποτέλεσμα.

«Ήθελα πολύ κάποια στιγμή στη ζωή μου να αποκτήσω παιδί. Έκανα τις προσπάθειές μου, αλλά δεν προχώρησε», ανέφερε, τονίζοντας πως παρότι δεν συνέβη, συνεχίζει τη ζωή της με ηρεμία και αποδοχή. Όπως πρόσθεσε, η αγάπη της για τα παιδιά είναι μεγάλη και έχει σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο της υιοθεσίας, χωρίς όμως να έχει αποφασίσει πότε θα το κάνει.

Η ίδια εξήγησε ότι ο ψυχολογικός παράγοντας παίζει καθοριστικό ρόλο στη γυναικεία γονιμότητα: «Όταν μια γυναίκα περάσει τα 40 και τα 50, αν δεν χαλαρώσει και δεν αφήσει τα πράγματα να κυλήσουν, δυσκολεύεται. Πολλές φίλες μου έμειναν έγκυες όταν σταμάτησαν να το κυνηγούν».

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και ο γάμος. Η Μελίνα Ασλανίδου ήταν σαφής: δεν υπήρξε ποτέ κάτι που ονειρευόταν ιδιαίτερα. «Δεν ένιωσα ποτέ την ανάγκη να πω “θέλω να παντρευτώ”. Αν είσαι με έναν άνθρωπο και ζεις μαζί του, τι αλλάζει; Κάποιοι θέλουν το πάρτι, άλλοι την ευλογία στην εκκλησία. Αν το έκανα, θα ήταν πολύ λιτό: νύφη, γαμπρός και κουμπάρος. Τίποτα άλλο».

Μάλιστα, θυμήθηκε ότι είχε φορέσει κάποτε το νυφικό φίλης της, όπως συνηθίζεται στη Βόρεια Ελλάδα για γούρι. «Η φίλη μου χώρισε μετά. Εγώ δεν θέλω να χωρίσω. Θέλω να είμαι με τον άνθρωπό μου, τελεία», είπε με χιούμορ.

Η τραγουδίστρια μίλησε και για την εποχή που συμμετείχε ως coach στο The Voice, αναγνωρίζοντας ότι τότε έγινε ευρέως γνωστή στο μεγάλο κοινό. «Η αναγνωρισιμότητα ήρθε απότομα, τρομάζεις λίγο όταν ο κόσμος πέφτει πάνω σου. Αλλά νομίζω πως το διαχειρίστηκα με ηρεμία. Έγινα λίγο mainstream – και τελικά δεν με πείραξε. Ήταν απλώς μια πεποίθηση που έπρεπε να αλλάξω μέσα μου».

