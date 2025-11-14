Γενέθλια για την κόρη της Τάμτα – Η σπάνια φωτογραφία από τότε που έγινε μητέρα στα 14

Η δημόσια ευχή της Τάμτα στην κόρη της και το ταξίδι επιβίωσης που τις έδεσε για πάντα

Η Τάμτα θέλησε να ευχηθεί δημόσια στην κόρη της, Άννυ, για τα γενέθλιά της, δημοσιεύοντας μια σπάνια φωτογραφία από την περίοδο που έγινε μητέρα, όταν ήταν μόλις 14 ετών.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια έχει μοιραστεί πολλές φορές το πόσο δύσκολα ήταν τα παιδικά της χρόνια στη Γεωργία, οι οικονομικές πιέσεις που αντιμετώπισε, αλλά και το πώς βίωσε τη μητρότητα πολύ πριν ενηλικιωθεί.

Όπως έχει αναφέρει, εκείνη την εποχή πήγαινε στη Β’ Γυμνασίου, όμως χρειάστηκε να συνεχίσει το σχολείο σε νυχτερινό. Μεγάλωνε την Άννυ ενώ η ίδια ήταν ακόμη παιδί, προσπαθώντας παράλληλα να δημιουργήσει μέλλον για τις δυο τους. «Όταν τελείωσα το σχολείο, πέρασα στο Πανεπιστήμιο και σπούδασα ξένες γλώσσες. Την άφηνα στο νηπιαγωγείο και έτρεχα στα μαθήματα», έχει περιγράψει. Την ίδια περίοδο, η μητέρα της είχε ήδη φύγει από τη χώρα για να βρει δουλειά.

Παρά τις συνθήκες, η Τάμτα προσπάθησε να σταθεί μόνη της στα πόδια της. Έχει μιλήσει ανοιχτά και για τον δύσκολο χωρισμό της, σημειώνοντας ότι δεν είχε την υποστήριξη της μητέρας της και ότι η απόφαση να χωρίσει ήταν εξαιρετικά απαιτητική, αλλά απαραίτητη για την ψυχική της ισορροπία. Αυτή η ανάγκη για αλλαγή ήταν που τελικά την οδήγησε στην Ελλάδα, μια επιλογή που η ίδια περιγράφει ως «πράξη φυγής και νέας αρχής».

Με τα χρόνια, η τραγουδίστρια έχει αναφέρει πολλές φορές πόσο καθοριστική ήταν εκείνη η περίοδος για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα της και της σχέσης με την κόρη της.

Σε συνέντευξή της, αποκάλυψε ότι η απόφασή της να έρθει στην Ελλάδα ήταν ολόδική της: «Ήταν επιλογή μου να τα αφήσω όλα πίσω και να κάνω μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή μου».

Μάλιστα τόνισε ότι, όταν έφτασε στη χώρα, δεν είχε καν σκεφτεί να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι. Ο στόχος της ήταν απλώς να βρεθεί κοντά στη μητέρα της και στο παιδί της και να πάρει μια ανάσα μετά από χρόνια πίεσης. Οι ευκαιρίες ήρθαν σταδιακά και απρόσμενα — κι εκείνη τις άρπαξε με θάρρος.

Σήμερα, η Τάμτα συχνά επιστρέφει σε αυτές τις μνήμες, μιλώντας με ειλικρίνεια για τις δυσκολίες, αλλά και για τη δύναμη που χρειάστηκε για να αλλάξει τη ζωή της και να χτίσει το μέλλον που ονειρευόταν για την ίδια και την κόρη της.

