Celeb News 14.11.2025

Γενέθλια για την κόρη της Τάμτα – Η σπάνια φωτογραφία από τότε που έγινε μητέρα στα 14

Τάμτα κόρη
Η δημόσια ευχή της Τάμτα στην κόρη της και το ταξίδι επιβίωσης που τις έδεσε για πάντα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Τάμτα θέλησε να ευχηθεί δημόσια στην κόρη της, Άννυ, για τα γενέθλιά της, δημοσιεύοντας μια σπάνια φωτογραφία από την περίοδο που έγινε μητέρα, όταν ήταν μόλις 14 ετών.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια έχει μοιραστεί πολλές φορές το πόσο δύσκολα ήταν τα παιδικά της χρόνια στη Γεωργία, οι οικονομικές πιέσεις που αντιμετώπισε, αλλά και το πώς βίωσε τη μητρότητα πολύ πριν ενηλικιωθεί.

www.instagram.com/officialtamta

Διάβασε επίσης: H Ελένη Ράντου γιόρτασε τα γενέθλιά της με 3 τούρτες – Η έκπληξη του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Όπως έχει αναφέρει, εκείνη την εποχή πήγαινε στη Β’ Γυμνασίου, όμως χρειάστηκε να συνεχίσει το σχολείο σε νυχτερινό. Μεγάλωνε την Άννυ ενώ η ίδια ήταν ακόμη παιδί, προσπαθώντας παράλληλα να δημιουργήσει μέλλον για τις δυο τους. «Όταν τελείωσα το σχολείο, πέρασα στο Πανεπιστήμιο και σπούδασα ξένες γλώσσες. Την άφηνα στο νηπιαγωγείο και έτρεχα στα μαθήματα», έχει περιγράψει. Την ίδια περίοδο, η μητέρα της είχε ήδη φύγει από τη χώρα για να βρει δουλειά.

Παρά τις συνθήκες, η Τάμτα προσπάθησε να σταθεί μόνη της στα πόδια της. Έχει μιλήσει ανοιχτά και για τον δύσκολο χωρισμό της, σημειώνοντας ότι δεν είχε την υποστήριξη της μητέρας της και ότι η απόφαση να χωρίσει ήταν εξαιρετικά απαιτητική, αλλά απαραίτητη για την ψυχική της ισορροπία. Αυτή η ανάγκη για αλλαγή ήταν που τελικά την οδήγησε στην Ελλάδα, μια επιλογή που η ίδια περιγράφει ως «πράξη φυγής και νέας αρχής».

Με τα χρόνια, η τραγουδίστρια έχει αναφέρει πολλές φορές πόσο καθοριστική ήταν εκείνη η περίοδος για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα της και της σχέσης με την κόρη της.

Σε συνέντευξή της, αποκάλυψε ότι η απόφασή της να έρθει στην Ελλάδα ήταν ολόδική της: «Ήταν επιλογή μου να τα αφήσω όλα πίσω και να κάνω μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή μου».

Tamta

Μάλιστα τόνισε ότι, όταν έφτασε στη χώρα, δεν είχε καν σκεφτεί να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι. Ο στόχος της ήταν απλώς να βρεθεί κοντά στη μητέρα της και στο παιδί της και να πάρει μια ανάσα μετά από χρόνια πίεσης. Οι ευκαιρίες ήρθαν σταδιακά και απρόσμενα — κι εκείνη τις άρπαξε με θάρρος.

www.instagram.com/officialtamta

Σήμερα, η Τάμτα συχνά επιστρέφει σε αυτές τις μνήμες, μιλώντας με ειλικρίνεια για τις δυσκολίες, αλλά και για τη δύναμη που χρειάστηκε για να αλλάξει τη ζωή της και να χτίσει το μέλλον που ονειρευόταν για την ίδια και την κόρη της.

Διάβασε επίσης: Ανανεωμένη και με διαφορετικό μαλλί εμφανίστηκε η Κατερίνα Καινούργιου στην έναρξη της εκπομπής της

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Τάμτα ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ένταση στην πρεμιέρα του «Wicked: For Good» στη Σιγκαπούρη μετά από απρόσμενη επίθεση στην Ariana Grande

Ένταση στην πρεμιέρα του «Wicked: For Good» στη Σιγκαπούρη μετά από απρόσμενη επίθεση στην Ariana Grande

14.11.2025
Επόμενο
Μελίνα Ασλανίδου: Η εξομολόγηση για τις αποτυχημένες προσπάθειες για παιδί και η αλήθεια για τον γάμο

Μελίνα Ασλανίδου: Η εξομολόγηση για τις αποτυχημένες προσπάθειες για παιδί και η αλήθεια για τον γάμο

14.11.2025

Δες επίσης

Νέα αρχή για τον Νίκο Μίχα – Από το Fame Story, γιατρός στο ΕΚΑΒ
Celeb News

Νέα αρχή για τον Νίκο Μίχα – Από το Fame Story, γιατρός στο ΕΚΑΒ

14.11.2025
Κιάρα Μαρκέζη: Η εγγονή του Άκη Τσοχατζόπουλου κατακτά την πασαρέλα του Athens Fashion Week
Celeb News

Κιάρα Μαρκέζη: Η εγγονή του Άκη Τσοχατζόπουλου κατακτά την πασαρέλα του Athens Fashion Week

14.11.2025
Μελίνα Ασλανίδου: Η εξομολόγηση για τις αποτυχημένες προσπάθειες για παιδί και η αλήθεια για τον γάμο
Celeb News

Μελίνα Ασλανίδου: Η εξομολόγηση για τις αποτυχημένες προσπάθειες για παιδί και η αλήθεια για τον γάμο

14.11.2025
Ένταση στην πρεμιέρα του «Wicked: For Good» στη Σιγκαπούρη μετά από απρόσμενη επίθεση στην Ariana Grande
Celeb News

Ένταση στην πρεμιέρα του «Wicked: For Good» στη Σιγκαπούρη μετά από απρόσμενη επίθεση στην Ariana Grande

14.11.2025
Η αυτοκρατορία της Kim Kardashian μεγαλώνει – Η Skims ανεβάζει την αξία της στα 5 δισ. δολάρια
Celeb News

Η αυτοκρατορία της Kim Kardashian μεγαλώνει – Η Skims ανεβάζει την αξία της στα 5 δισ. δολάρια

13.11.2025
Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση της Jennifer Aniston για τον νέο της σύντροφο, Jim Curtis
Celeb News

Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση της Jennifer Aniston για τον νέο της σύντροφο, Jim Curtis

13.11.2025
Matthew McConaughey και Michael Caine ενώνουν τις φωνές τους με την τεχνητή νοημοσύνη της ElevenLabs
Celeb News

Matthew McConaughey και Michael Caine ενώνουν τις φωνές τους με την τεχνητή νοημοσύνη της ElevenLabs

13.11.2025
Η 17χρονη κόρη της Helena Bonham Carter μοιάζει ακριβώς στη μητέρα της και ξεκινά καριέρα στο modeling
Celeb News

Η 17χρονη κόρη της Helena Bonham Carter μοιάζει ακριβώς στη μητέρα της και ξεκινά καριέρα στο modeling

13.11.2025
Οι δυσκολίες και οι φόβοι της Kylie Jenner όταν έγινε μητέρα στα 20
Celeb News

Οι δυσκολίες και οι φόβοι της Kylie Jenner όταν έγινε μητέρα στα 20

13.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

Μαζί στην κορυφή της ακροαματικότητας ΣΚΑΪ και Sfera και στη νέα μέτρηση!

Μαζί στην κορυφή της ακροαματικότητας ΣΚΑΪ και Sfera και στη νέα μέτρηση!

Έπεσε μαύρο στην “πειρατεία”! Κατέβηκε η παράνομη μετάδοση των αθλητικών μεταδόσεων της Euroleague

Έπεσε μαύρο στην “πειρατεία”! Κατέβηκε η παράνομη μετάδοση των αθλητικών μεταδόσεων της Euroleague

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό εταίρο

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό εταίρο

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος