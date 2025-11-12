Celeb News 12.11.2025

Ανανεωμένη και με διαφορετικό μαλλί εμφανίστηκε η Κατερίνα Καινούργιου στην έναρξη της εκπομπής της

Κατερίνα Καινούργιου
Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πότε επιτρέπεται να βάψει τα μαλλιά μια έγκυος και μίλησε για τη νέα της εμφάνιση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Με ανανεωμένη εμφάνιση και ανεβασμένη διάθεση εμφανίστηκε το πρωί της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου στο πλατό του «Super Κατερίνα» η Κατερίνα Καινούργιου.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε on air πως έπειτα από τέσσερις μήνες αποφάσισε να αλλάξει ξανά το χρώμα των μαλλιών της, καθώς πλέον ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη της.

«Κάτι πήγε καλά χθες! Επιτέλους έβαψα τα μαλλιά μου», είπε χαμογελώντας η Κατερίνα. «Εξαρτάται πάντα από τον γιατρό. Οι περισσότεροι δεν επιτρέπουν βαφή στους πρώτους μήνες, ενώ άλλοι λένε ότι μπορείς από την αρχή. Συνήθως, μετά τη 16η εβδομάδα μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα. Εγώ πλέον αισθάνομαι πολύ καλύτερα», πρόσθεσε.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε επίσης ότι έκανε και μανικιούρ, ολοκληρώνοντας έτσι το makeover της: «Όλα έγιναν χθες και προχθές και μαλλιά και νύχια. Μετά τη 16η εβδομάδα, μπορείς να περιποιηθείς ξανά λίγο τον εαυτό σου».


Υπενθυμίζεται ότι η Κατερίνα Καινούργιου είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της μόλις πριν λίγες ημέρες, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, όπου μοιράστηκε τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

