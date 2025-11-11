Κατερίνα Καινούργιου: Οι ευχές του Γρηγόρη Αρναούτογλου που την έκαναν να δακρύσει

Οι on air ευχές του παρουσιαστή για την εγκυμοσύνη της και η συγκινητική εξομολόγηση για τη συνεργασία τους

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή μοιράστηκε on air η Κατερίνα Καινούργιου, με αφορμή τις ευχές που της έστειλε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για την εγκυμοσύνη της μέσα από το The 2Night Show.

Η παρουσιάστρια, το πρωί της Τρίτης 11 Νοεμβρίου, είδε το σχετικό απόσπασμα και δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, μιλώντας με αγάπη και σεβασμό για τον άνθρωπο που –όπως είπε– της έδωσε την πρώτη πραγματική ευκαιρία στην τηλεόραση.

«Συγκινήθηκα το πρωί στο καμαρίνι», εξομολογήθηκε η Κατερίνα. «Ξεκίνησα με τη Μαρία Μπεκατώρου και τη δεύτερη χρονιά ήθελα πολύ να πάω στον Γρηγόρη – ήταν το όνειρό μου. Τότε έψαχνε έναν δημοσιογράφο για πρακτική. Δέχτηκα αμέσως, ακόμη κι αν δεν πληρωνόμουν, γιατί ήθελα απλώς την εμπειρία δίπλα του».

Η παρουσιάστρια θυμήθηκε με συγκίνηση την εποχή εκείνη, περιγράφοντας τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ως έναν άνθρωπο γενναιόδωρο, δοτικό και πάντα πρόθυμο να βοηθήσει τους νέους. «Ήταν τόσο καλός και υποστηρικτικός. Έμαθα τόσα πράγματα δίπλα του», συνέχισε. «Στους έξι μήνες ήρθε ο ίδιος και μου είπε ότι από εδώ και πέρα θα πληρώνομαι κανονικά. Ήταν η πρώτη μου σύμβαση με το Mega. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό».

Η Κατερίνα μίλησε και για την εργατικότητα και το ήθος του παρουσιαστή, αποκαλύπτοντας: «Η εκπομπή ξεκινούσε στις 10, κι εκείνος ερχόταν από τις 7 παρά. Έφερνε φαγητό για όλη την ομάδα. Δεν είναι τυχαίο που είναι σήμερα ο κορυφαίος παρουσιαστής. Έχει βοηθήσει πολύ κόσμο, όπως τη Σίσσυ Χρηστίδου που την έφερε από τη Θεσσαλονίκη και της έδωσε χώρο να λάμψει».





Καθώς περνούσε στη στήλη των ζωδίων, η παρουσιάστρια χαμογέλασε, αποκαλύπτοντας με ειλικρίνεια: «Έβαλα τα κλάματα το πρωί όταν είδα το βίντεο. Με συγκίνησε πολύ».

