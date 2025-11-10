MadWalk Banner
Μουσική που γράφει ιστορία – Αυτά είναι τα 10 τραγούδια που όρισαν τη μουσική του 21ο αιώνα

Από τη Beyoncé μέχρι την Taylor Swift, αυτά τα τραγούδια καθόρισαν τον ήχο του 21ου αιώνα και διαμόρφωσαν τα ακούσματα μιας ολόκληρης εποχή
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Στον 21ο αιώνα η μουσική δεν γνωρίζει σύνορα. Ο ρυθμός μπορεί να ξεκινά από ένα υπόγειο στο Μπρούκλιν και να φτάνει ως τα clubs του Τόκιο μέσα σε λίγα λεπτά, χάρη στην τεχνολογία και στη δύναμη των social media. Οι φωνές είναι αμέτρητες, τα είδη διασταυρώνονται και το αποτέλεσμα είναι μια καλλιτεχνική έκρηξη που αντανακλά την εποχή της ταχύτητας και της πολυμορφίας.

Σε αυτό το πνεύμα, το αμερικανικό περιοδικό Rolling Stone παρουσίασε πρόσφατα τη λίστα «The 250 Greatest Songs of the 21st Century So Far», μια εκτενή ανθολογία των κομματιών που σημάδεψαν την ποπ κουλτούρα, τη ροκ, τη R&B, την ηλεκτρονική και τη χιπ χοπ μουσική των τελευταίων 25 ετών. Από τις indie κιθάρες των Yeah Yeah Yeahs μέχρι τους ραπ στίχους του Kendrick Lamar, και από την pop θεατρικότητα της Britney Spears μέχρι την ακατέργαστη συναισθηματική δύναμη της Taylor Swift, η λίστα αποτυπώνει όλη την ποικιλία και την ενέργεια της εποχής.

Παρακάτω, παρουσιάζουμε τα δέκα κορυφαία τραγούδια της λίστας, όπως τα ανέδειξε το περιοδικό.

10. Frank Ocean, «Thinkin Bout You» (2012)

Ένα τραγούδι αγάπης τόσο απλό, που γίνεται αφοπλιστικά ειλικρινές. Ο Frank Ocean παραδίδει μια R&B μπαλάντα γεμάτη ευαισθησία και φωνητική δεξιοτεχνία. Από τις πρώτες νότες του, ήταν σαφές ότι αυτό το κομμάτι θα έμενε για χρόνια, και πράγματι, έγινε σημείο αναφοράς για μια ολόκληρη γενιά δημιουργών.

9. Britney Spears, «Toxic» (2003)

Το απόλυτο pop anthem. Η Britney Spears στο «Toxic» αποδεικνύει γιατί παραμένει βασίλισσα της ποπ. Σέξι, παιχνιδιάρικη και σίγουρη, ερμηνεύει ένα τραγούδι που συνδυάζει την pop φρεσκάδα με τον ηλεκτρονικό ήχο της δεκαετίας των 2000s, ένα single που αντέχει στον χρόνο όσο λίγα.

8. Radiohead, «Idioteque» (2000)

Οι Radiohead γύρισαν την πλάτη στη ροκ παράδοση και αγκάλιασαν τον ηλεκτρονικό πειραματισμό στο «Idioteque». Με το κομμάτι αυτό, από το εμβληματικό άλμπουμ «Kid A», μίλησαν για τον φόβο, την αποξένωση και την κλιματική κρίση, χρόνια πριν γίνουν mainstream θέματα. Ένα τραγούδι που εξακολουθεί να ηχεί προφητικά.

7. Kendrick Lamar, «Alright» (2015)

Ένα τραγούδι που ξεπέρασε τα όρια της μουσικής για να γίνει σύμβολο ελπίδας και αντίστασης. Το «Alright», από το άλμπουμ «To Pimp a Butterfly», έγινε ο ανεπίσημος ύμνος του κινήματος Black Lives Matter και ανέδειξε τον Kendrick Lamar σε φωνή της εποχής του.

6. Robyn, «Dancing on My Own» (2010)

Η Robyn μετατρέπει τον χωρισμό σε χορευτικό ύμνο. Με μελαγχολικά synths και έναν ρυθμό που ανεβάζει τη διάθεση, το «Dancing on My Own» αποτυπώνει την ομορφιά του να πονάς και να συνεχίζεις να χορεύεις. Ένα τραγούδι που καθόρισε τη σύγχρονη electro-pop.

5. Taylor Swift, «All Too Well» (2012)

Η Taylor Swift σε μια από τις πιο προσωπικές στιγμές της. Το «All Too Well» είναι μια ωμή εξομολόγηση για έναν χαμένο έρωτα, γραμμένη με λυρισμό και ειλικρίνεια που σπάνια συναντά κανείς στη mainstream pop. Το τραγούδι αναδείχθηκε σε αγαπημένο των θαυμαστών και σύμβολο της στιχουργικής δύναμης της Swift.

4. The White Stripes, «Seven Nation Army» (2003)

Η χαρακτηριστική κιθαριστική φράση του Jack White έγινε παγκόσμιο σύνθημα, από τα γήπεδα μέχρι τα φεστιβάλ. Το «Seven Nation Army» είναι το απόλυτο παράδειγμα του πώς η απλότητα μπορεί να μετατραπεί σε θρύλο, ένα riff που άφησε εποχή και άλλαξε το πρόσωπο του σύγχρονου ροκ.

3. Beyoncé feat. Jay Z, «Crazy in Love» (2003)

Η στιγμή που η Beyoncé πέρασε από τα Destiny’s Child στη σόλο δόξα. Το «Crazy in Love» είναι μια γέφυρα ανάμεσα στην R&B και την ποπ, ένα κομμάτι που εξέπεμπε αυτοπεποίθηση, δύναμη και πάθος. Από τότε, τίποτα δεν ήταν ίδιο στην ποπ μουσική.

2. Yeah Yeah Yeahs, «Maps» (2003)

Το «Maps» είναι η απόδειξη ότι η ευαισθησία μπορεί να είναι πιο δυνατή από οποιαδήποτε κραυγή. Με την καθηλωτική φωνή της Karen O και την κιθάρα του Nick Zinner, το τραγούδι έγινε το soundtrack μιας γενιάς που αναζητούσε συναίσθημα μέσα στο χάος της αστικής ζωής.

1. Missy Elliott, «Get Ur Freak On» (2001)

Αν υπάρχει ένα τραγούδι που συνοψίζει την ατμόσφαιρα των 2000s, είναι αυτό. Η Missy Elliott έφερε έναν εκρηκτικό συνδυασμό ρυθμού, φαντασίας και πρωτοπορίας στο «Get Ur Freak On», παντρεύοντας hip-hop με bhangra και avant-funk.

Πηγή: Rolling Stone

μουσική τραγούδια
