Η Taylor Swift σαρώνει! Έσπασε ιστορικό ρεκόρ στο Billboard που κανείς δεν πιστεύει ότι είναι δυνατό!

Η Taylor Swift διατηρεί το album και το single της στο Νο. 1 των Billboard 200 και Hot 100 για έναν ολόκληρο μήνα, πετυχαίνοντας ιστορικό ρεκόρ

Η Taylor Swift συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στα charts, καθώς το νέο της άλμπουμ «The Life of a Showgirl» παραμένει για τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες στο Νο. 1 του Billboard 200, καταγράφοντας ένα σημαντικό ρεκόρ πωλήσεων και ψηφιακών επιτυχιών. Έναν μήνα μετά την κυκλοφορία του, το άλμπουμ έχει συγκεντρώσει 146.000 μονάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate, γεγονός που το καθιστά το δεύτερο άλμπουμ μέσα στο 2025 που διατηρεί την κορυφή για τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες. Προηγήθηκε το «I’m the Problem» του Morgan Wallen, το οποίο είχε παραμείνει στην πρώτη θέση για οκτώ εβδομάδες.

Η επιτυχία της Taylor Swift δεν περιορίζεται μόνο στα albums, καθώς το single «The Fate of Ophelia» εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή του Billboard Hot 100 για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα. Με την ταυτόχρονη παραμονή του «The Life of a Showgirl» στο Νο. 1 του Billboard 200 και του «The Fate of Ophelia» στο Νο. 1 του Hot 100 για τέσσερις εβδομάδες, η Taylor Swift πετυχαίνει κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία των charts: είναι η πρώτη καλλιτέχνιδα που καταφέρνει να κάνει ντεμπούτο στην κορυφή και των δύο καταλόγων και να παραμείνει εκεί ολόκληρο μήνα.

Την ίδια στιγμή, το soundtrack της ταινίας κινουμένων σχεδίων «KPop Demon Hunters» βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ενώ ο Morgan Wallen παραμένει στο Νο. 3. Στις νέες εισόδους του Billboard 200, ο Daniel Caesar κερδίζει την πρώτη του παρουσία στο Top 10 με το άλμπουμ «Son of Spergy», ενώ η Brandi Carlile εμφανίζεται στο Νο. 7 με το νέο της έργο «Returning to Myself» και η Demi Lovato στο Νο. 9 με το «It’s Not That Deep».

