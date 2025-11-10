Ηλίας Μπόγδανος στο Mad Radio 106.2: «Έχουμε επιλέξει μια πολύ δυνατή διασκευή για το MadWalk»

Καλεσμένος στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, βρέθηκε ο τραγουδιστής και επιχειρηματίας Ηλίας Μπόγδανος και μίλησε για την επαγγελματική αλλά και την προσωπική του ζωή.

Αρχικά, αναφερόμενος στο MadWalk 2025 by Three Cents, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do, τόνισε πως είναι πολύ χαρούμενος που θα συμμετέχει με το συγκρότημά του, INCO για δεύτερη φορά και πως τον ιντριγκάρει το κομμάτι της μόδας παράλληλα με την μουσική. Όπως υπογράμμισε, είναι αρκετά ανήσυχο πνεύμα και αυτού του είδους το κόνσεπτ του ταιριάζει πολύ. Σχετικά με το act που ετοιμάζουν, αποκάλυψε πως θα δώσουν πολλή ενέργεια και πως ετοιμάζουν μια παλιά διασκευή που θα κάνει χαμό. Φυσικά, δεν παρέλειψε να αναφέρει πόσο μεγάλη τους τιμή είναι που θα συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρότζεκτ, παρέα με ταλαντούχους καλλιτέχνες.

Διάβασε επίσης: Ο Μάνος Καμακάρης στο Mad Radio 106,2:Εκτός από makeup artist είναι gamer και φανατικός συλλέκτης LEGO

Συνεχίζοντας, με αφορμή το γεγονός πως η Taylor Swift διατηρεί το album και το single της στο Νο. 1 των Billboard 200 και Hot 100 για έναν ολόκληρο μήνα, πετυχαίνοντας ιστορικό ρεκόρ, ο Ηλίας αποκάλυψε που της θαυμάζει πολύ και πως δεν ντρέπεται να πει πως την ακούει. Γενικότερα, δηλώνει αρκετά γκρούπι, μιας και πρόσφατα ταξίδεψε μέχρι την Βιέννη για να δει τον Yung Blud.

Όπως γράψαμε πριν μερικές μέρες, η Ξάνια Μονέ, μια μουσικός που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, κατάφερε να πετύχει κάτι πρωτοφανές: έγινε η πρώτη ψηφιακή τραγουδίστρια που μπαίνει ποτέ στα επίσημα ραδιοφωνικά charts του Billboard. Πάνω σε αυτό, ο Ηλίας ανέφερε πως ζορίζεται όταν κάτι αντικαθιστά την ανθρώπινη φύση. Ο ίδιος χρησιμοποιεί το AI για να πάρει ιδέες, αλλά όχι για να γράψει κάποιο τραγούδι. «Δεν είμαι φαν της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών καλλιτεχνών. Μπορεί μερικοί άνθρωποι να ταυτίζονται, αλλά εγώ θέλω να ταυτιστώ με έναν που έχει δώσει την ίδια του ψυχή σε ένα τραγούδι», είπε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας και μιλώντας για cinema με αφορμή το νέο φιλμ του Martin Scorsese που ενώνει DiCaprio και Lawrence, ο πρώην παίκτης του Survivor αποκάλυψε πως του αρέσει πολύ να βλέπει ταινίες, αλλά λόγω της ζέστης και της ησυχίας, τον παίρνει ο ύπνος. Ωστόσο, όταν βλέπει ταινίες, δεν προτιμά τις βαριές, αλλά τις πιο ανάλαφρες, όπως τις ρομαντικές και τις κωμωδίες. Για το αν θα ήθελε να έπαιζε κάποιον ρόλο, δήλωσε: «Κάνουμε διάφορα σκετς και μου αρέσει πολύ. Θα το δοκιμάζα. Θα ήταν πρόκληση για εμένα».

Έπειτα, η κουβέντα πήγε στο Stranger Things και στη φημολογούμενη καταγγελία της Millie Bobby Brown προς τον συμπρωταγωνιστή της, David Harbour για παρενόχληση και εκφοβισμό, ο Ηλίας Μπόγδανος σοκαρίστηκε αρκετά, μιας και δηλώνει φαν της σειράς. «Δεν έχω αντιμετωπίσει κάτι σχετικό αλλά είμαι υπερ στο να μιλάμε γιατί αν δεν είχαν γίνει όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, όπως το Metoo και τις καταγγελίες, μπορεί να ήμασταν χρόνια πίσω. Πλέον, όλο αυτό πάει την κοινωνία ένα βήμα πιο μπροστά, στο να υπάρχει ο απόλυτος σεβασμός. Πρέπει να υπάρχει ισότητα σε όλα. Αν έβλεπα κάτι στον περίγυρο μου, φυσικά και θα μίλαγα. Σε αυτά είμαι πάρα πολύ αυστηρός και ευαίσθητος. Πρέπει όλοι οι άνθρωποι να αντιμετωπίζονται με σεβασμό», είπε μεταξύ άλλων ο τραγουδιστής.

Η συζήτηση, στη συνέχεια, πήγε στην αυτοομιλία, η οποία σύμφωνα με την επιστήμη, δεν είναι ένδειξη τρέλας, αλλά αντιθέτως, το να μιλάμε μόνοι μας, μπορεί να μας κάνει πιο αποδοτικούς, συγκεντρωμένους και ψύχραιμους. Πάνω σε αυτό, ο Ηλίας παραδέχτηκε πως πάντα έγραφε ό,τι ήθελε, αλλά μερικές φορές έχει πιάσει τον εαυτό του να μιλά ανοιχτά, πάντα με τον φόβο όμως «μην τον περάσουν για τρελό».

Αναφορικά με το situationship, εκείνο το ενδιάμεσο στάδιο όπου δύο άνθρωποι έχουν οικειότητα, συναισθηματική ή και σωματική, χωρίς να υπάρχει σαφής δέσμευση ή ταμπέλα, ο Ηλίας δήλωσε πως τα τελευταία 5 χρόνια βρίσκεται σε σχέση, ωστόσο παλαιότερα σίγουρα θα είχε υπάρξει, απλά τότε δεν υπήρχε αυτή η ορολογία. Ωστόσο, πρόκειται για μια κατάσταση με την οποία δεν είναι καθόλου φαν. Μιλώντας φυσικά για σχέσεις, δεν μπορούσε να μην αναφερθεί στη σύντροφό του, στην οποία πριν λίγο καιρό έκανε πρόταση γάμου! «Ήταν τελείως αυθόρμητο. Δεν το σκέφτηκα δευτερόλεπτο. Είχα σκεφτεί ότι θέλω να γίνει, αλλά ήταν τόσο εκείνης της στιγμής, που ούτε δαχτυλίδι δεν είχα. Ήταν φίλοι μου κοντινοί, ήταν τέλειο το κλίμα και απλά μου βγήκε. Δεν θα γίνει άμεσα. Στην Αλεξάνδρα με ηρεμεί το ότι είναι πιο ήσυχη και κουλ. Μου δίνει δύναμη γιατί κάνει συνέχεια πράγματα και μου δίνει έμπνευση».

Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να απολαύσετε από κοντά τους INCO κάθε Τρίτη στο Rock n Roll Athens.

Διάβασε επίσης: Γιώργος Παπαγεωργίου στο Mad Radio 106.2: «Θα ήθελα πολύ να συμμετέχω με τους Polkar στο Madwalk»

Δες κι αυτό…