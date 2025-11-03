MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Streaming News 03.11.2025

Σκάνδαλο στο Stranger Things 5: Η Millie Bobby Brown καταγγέλλει τον συμπρωταγωνιστή της, David Harbour

Σκάνδαλο στο Stranger Things 5: Η Millie Bobby Brown κατέθεσε καταγγελία εναντίον του συμπρωταγωνιστή της, David Harbour
Η πρωταγωνίστρια της σειράς τον κατηγορεί για παρενόχληση και εκφοβισμό, λίγες εβδομάδες πριν την πρεμιέρα της 5ης σεζόν
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Millie Bobby Brown, η οποία διακρίθηκε παγκοσμίως ως «Eleven» στη σειρά Stranger Things του Netflix, φέρεται να κατέθεσε επίσημη καταγγελία εναντίον του συμπρωταγωνιστή της David Harbour, ισχυριζόμενη πως υπέστη bullying και παρενόχληση στο πλαίσιο των γυρισμάτων της πέμπτης και τελευταίας σεζόν της σειράς.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, η καταγγελία υποβλήθηκε πριν από την έναρξη των γυρισμάτων της 5ης σεζόν και περιελάμβανε «σελίδες και σελίδες» με κατηγορίες εναντίον του Harbour. Το Netflix φέρεται να προχώρησε σε εσωτερική έρευνα, η οποία διήρκησε αρκετούς μήνες, χωρίς όμως να έχει δημοσιοποιηθεί κάποιο αποτέλεσμα ή επίσημη δήλωση.

Σκάνδαλο στο Stranger Things 5: Η Millie Bobby Brown κατέθεσε καταγγελία εναντίον του συμπρωταγωνιστή της, David Harbour

Διάβασε επίσης: Το φινάλε θα είναι επικό! Το επίσημο trailer του τελευταίου κύκλου του Stranger Things

Ο David Harbour, που ενσαρκώνει τον Jim Hopper στη σειρά, δηλαδή τον πατρικό χαρακτήρα του Eleven, δεν έχει σχολιάσει δημόσια τις κατηγορίες. Ταυτόχρονα, η υπόθεση αυτή έρχεται σε μία κρίσιμη στιγμή για τη σειρά, καθώς η παραγωγή της 5ης σεζόν αλλά και η πρεμιέρα της αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από το κοινό.

Σκάνδαλο στο Stranger Things 5: Η Millie Bobby Brown κατέθεσε καταγγελία εναντίον του συμπρωταγωνιστή της, David Harbour

Ένας εσωτερικός παράγοντας της παραγωγής μεταφέρει πως το Netflix δεν επιθυμεί η υπόθεση να επισκιάσει το λανσάρισμα της σειράς, σημειώνοντας ότι «τίποτα δεν θα επισκιάσει το γεγονός» όπως έχει αναφερθεί από έγκυρες πηγές. Η καταγγελία αφορά συγκεκριμένα «εκφοβισμό» και «παρενόχληση», χωρίς όμως όπως αναφέρεται να εμπλέκονται ισχυρισμοί σεξουαλικής φύσης.

Σκάνδαλο στο Stranger Things 5: Η Millie Bobby Brown κατέθεσε καταγγελία εναντίον του συμπρωταγωνιστή της, David Harbour

Επιπλέον, σε μερικές φάσεις των γυρισμάτων η Millie Bobby Brown είχε συνοδεία προσωπικής εκπροσώπου στο σετ ως μέτρο προστασίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η είδηση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα social media, με πολλούς fans να εκφράζουν αμφιβολίες για τη συνέχεια συνεργασίας των δύο ηθοποιών και τη συνολική ατμόσφαιρα στο σετ.

Διάβασε επίσης: Το φινάλε του Stranger Things έρχεται και στη μεγάλη οθόνη

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

David Harbour Millie Bobby Brown netflix Stranger Things Καταγγελίες σειρές
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Αργυρώ Ταμβάκου και ο Γιώργος Βραχνός στο Talk to MAD: Μιλούν για την καινοτομία στο θέατρο και τον ρόλο της σύγχρονης Αντιγόνης

Η Αργυρώ Ταμβάκου και ο Γιώργος Βραχνός στο Talk to MAD: Μιλούν για την καινοτομία στο θέατρο και τον ρόλο της σύγχρονης Αντιγόνης

03.11.2025
Επόμενο
The Voice: Επέστρεψε αγνώριστος μετά από 4 χρόνια και έκανε όλους τους coaches να γυρίσουν τις καρέκλες τους

The Voice: Επέστρεψε αγνώριστος μετά από 4 χρόνια και έκανε όλους τους coaches να γυρίσουν τις καρέκλες τους

03.11.2025

Δες επίσης

O τρόμος επιστρέφει: Δες το πρώτο αιματηρό trailer του Scream 7 με την Neve Campbell (Video)
Cinema

O τρόμος επιστρέφει: Δες το πρώτο αιματηρό trailer του Scream 7 με την Neve Campbell (Video)

03.11.2025
Κληρονομιά και Φιλοδοξία: Η τουρκική σειρά του Netflix που όλοι σχολιάζουν και είναι στο Top 10
Cinema

Κληρονομιά και Φιλοδοξία: Η τουρκική σειρά του Netflix που όλοι σχολιάζουν και είναι στο Top 10

03.11.2025
Ο Woody Allen εξασφάλισε χρηματοδότηση μαμούθ για τη 51η του ταινία
Cinema

Ο Woody Allen εξασφάλισε χρηματοδότηση μαμούθ για τη 51η του ταινία

02.11.2025
Behemoth!: Ξεκινούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Pedro Pascal
Cinema

Behemoth!: Ξεκινούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Pedro Pascal

02.11.2025
Όλα όσα έρχονται στο Netflix τον Νοέμβριο και θα σε κρατήσουν κολλημένο στην οθόνη
Cinema

Όλα όσα έρχονται στο Netflix τον Νοέμβριο και θα σε κρατήσουν κολλημένο στην οθόνη

02.11.2025
Beast in Me: Νέα ταινία πολεμικών τεχνών φέρει την υπογραφή του Russell Crowe
Cinema

Beast in Me: Νέα ταινία πολεμικών τεχνών φέρει την υπογραφή του Russell Crowe

01.11.2025
Το Downton Abbey: The Grand Finale ξεπέρασε σε εισπράξεις τα 100 εκατομμύρια δολάρια
Cinema

Το Downton Abbey: The Grand Finale ξεπέρασε σε εισπράξεις τα 100 εκατομμύρια δολάρια

01.11.2025
Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer του «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή;»
Cinema

Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer του «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή;»

31.10.2025
Τι Ψυχή θα Παραδώσεις, Μωρή; Μέρος A, του Αλέξανδρου Ρήγα | Μόλις κυκλοφόρησε το επίσημο trailer της ταινίας
Cinema

Τι Ψυχή θα Παραδώσεις, Μωρή; Μέρος A, του Αλέξανδρου Ρήγα | Μόλις κυκλοφόρησε το επίσημο trailer της ταινίας

31.10.2025
Eurovision 2026: Αυτοί είναι οι καλλιτέχνες που κατέθεσαν συμμετοχή για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα

Eurovision 2026: Αυτοί είναι οι καλλιτέχνες που κατέθεσαν συμμετοχή για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Ποια είναι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τι έκανε μόλις πάτησε το πόδι της στην Αθήνα

Ποια είναι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τι έκανε μόλις πάτησε το πόδι της στην Αθήνα

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Το πιο συχνό λάθος που προκαλεί φούσκωμα ακόμα και μετά από ελαφρύ γεύμα

Το πιο συχνό λάθος που προκαλεί φούσκωμα ακόμα και μετά από ελαφρύ γεύμα

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η «ψηφιακή Βαβέλ» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η «ψηφιακή Βαβέλ» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η σημασία της συντήρησης των κτιρίων

Η σημασία της συντήρησης των κτιρίων

Οι κακές συνήθειες ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο

Οι κακές συνήθειες ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο