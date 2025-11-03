Σκάνδαλο στο Stranger Things 5: Η Millie Bobby Brown καταγγέλλει τον συμπρωταγωνιστή της, David Harbour

Η πρωταγωνίστρια της σειράς τον κατηγορεί για παρενόχληση και εκφοβισμό, λίγες εβδομάδες πριν την πρεμιέρα της 5ης σεζόν

Η Millie Bobby Brown, η οποία διακρίθηκε παγκοσμίως ως «Eleven» στη σειρά Stranger Things του Netflix, φέρεται να κατέθεσε επίσημη καταγγελία εναντίον του συμπρωταγωνιστή της David Harbour, ισχυριζόμενη πως υπέστη bullying και παρενόχληση στο πλαίσιο των γυρισμάτων της πέμπτης και τελευταίας σεζόν της σειράς.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, η καταγγελία υποβλήθηκε πριν από την έναρξη των γυρισμάτων της 5ης σεζόν και περιελάμβανε «σελίδες και σελίδες» με κατηγορίες εναντίον του Harbour. Το Netflix φέρεται να προχώρησε σε εσωτερική έρευνα, η οποία διήρκησε αρκετούς μήνες, χωρίς όμως να έχει δημοσιοποιηθεί κάποιο αποτέλεσμα ή επίσημη δήλωση.

Ο David Harbour, που ενσαρκώνει τον Jim Hopper στη σειρά, δηλαδή τον πατρικό χαρακτήρα του Eleven, δεν έχει σχολιάσει δημόσια τις κατηγορίες. Ταυτόχρονα, η υπόθεση αυτή έρχεται σε μία κρίσιμη στιγμή για τη σειρά, καθώς η παραγωγή της 5ης σεζόν αλλά και η πρεμιέρα της αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από το κοινό.

Ένας εσωτερικός παράγοντας της παραγωγής μεταφέρει πως το Netflix δεν επιθυμεί η υπόθεση να επισκιάσει το λανσάρισμα της σειράς, σημειώνοντας ότι «τίποτα δεν θα επισκιάσει το γεγονός» όπως έχει αναφερθεί από έγκυρες πηγές. Η καταγγελία αφορά συγκεκριμένα «εκφοβισμό» και «παρενόχληση», χωρίς όμως όπως αναφέρεται να εμπλέκονται ισχυρισμοί σεξουαλικής φύσης.

Επιπλέον, σε μερικές φάσεις των γυρισμάτων η Millie Bobby Brown είχε συνοδεία προσωπικής εκπροσώπου στο σετ ως μέτρο προστασίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η είδηση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα social media, με πολλούς fans να εκφράζουν αμφιβολίες για τη συνέχεια συνεργασίας των δύο ηθοποιών και τη συνολική ατμόσφαιρα στο σετ.

