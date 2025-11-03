MadWalk 2025 by Τhree Cents
TV 03.11.2025

The Voice: Επέστρεψε αγνώριστος μετά από 4 χρόνια και έκανε όλους τους coaches να γυρίσουν τις καρέκλες τους

The Voice
Ένα comeback που απέδειξε πως το ταλέντο και η επιμονή τελικά νικούν
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τέσσερα χρόνια μετά τη συμμετοχή του στον ημιτελικό του The Voice of Greece, ο Σταύρος Πηλιχός έκανε δυναμικό comeback στη σκηνή του talent show, αποφασισμένος να δείξει ποιος είναι πραγματικά. Το 2020 είχε εντυπωσιάσει με τη φωνή του, ωστόσο βρέθηκε στο στόχαστρο αρνητικών σχολίων που δεν αφορούσαν το ταλέντο του, αλλά την εμφάνισή του.

Όπως παραδέχτηκε ο ίδιος, εκείνα τα σχόλια τον πλήγωσαν βαθιά, όμως έγιναν και το κίνητρο για μια μεγάλη προσωπική αλλαγή. «Ήθελα να επιστρέψω διαφορετικός, πιο σίγουρος, πιο ειλικρινής με τον εαυτό μου», είπε ο τραγουδιστής από την Εύβοια, ο οποίος έχει υποβάλει και τραγούδι για την Eurovision, δείχνοντας πως η μουσική του πορεία μόλις αρχίζει να απογειώνεται.

The Voice

GNTM: Η αποχώρηση που κανείς δεν περίμενε και η νέα μεγάλη κόντρα στο σπίτι

Αυτή τη φορά, ο Σταύρος Πηλιχός επέλεξε να τραγουδήσει το «Malo», αφήνοντας πίσω του το ελληνικό ρεπερτόριο και παρουσιάζοντας μια πιο διεθνή, ώριμη εκδοχή του εαυτού του.

The Voice

Από τις πρώτες νότες, οι καρέκλες άρχισαν να γυρίζουν: και οι τέσσερις coaches ενθουσιάστηκαν με την ερμηνεία και την παρουσία του.

Όταν η Έλενα Παπαρίζου γύρισε, χρειάστηκε μόλις ένα δευτερόλεπτο για να τον αναγνωρίσει, παρά τη μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή του. Συγκινημένη σηκώθηκε και τον αγκάλιασε, δηλώνοντας πως είναι περήφανη που βλέπει την εξέλιξή του. Οι υπόλοιποι coaches αστειεύονταν ότι «τον έχασαν από τα χέρια τους» καθώς όλοι γνώριζαν τι θα ακολουθούσε: Ο Σταύρος, χωρίς δεύτερη σκέψη, επέλεξε ξανά την Έλενα Παπαρίζου, τη coach που πίστεψε σε εκείνον από την πρώτη στιγμή.

Για τον Σταύρο, η επιστροφή στο The Voice δεν ήταν απλώς μια δεύτερη ευκαιρία, ήταν μια πράξη αυτοεπιβεβαίωσης. Με φωνή γεμάτη σιγουριά και βλέμμα γεμάτο αυτοπεποίθηση, απέδειξε πως τίποτα δεν μπορεί να σε σταματήσει όταν μετατρέπεις το αρνητικό σε δύναμη.


The Voice: Ένας coach έκανε την απόλυτη ανατροπή! Αυτός «μάζεψε» τα περισσότερα νέα ταλέντα

 

The Voice of Greece ΣΚΑΪ
