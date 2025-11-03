MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
TV 03.11.2025

The Voice: Ένας coach έκανε την απόλυτη ανατροπή! Αυτός «μάζεψε» τα περισσότερα νέα ταλέντα

Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους coaches χτυπά κόκκινο, με νέες φωνές και δυνατές στιγμές
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Οι blind auditions του The Voice of Greece συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον, και οι coaches φαίνεται πως… δεν κρατιούνται! Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, οι καρέκλες γύρισαν ξανά με ρυθμό και ένταση, καθώς οι τέσσερις κριτές πάλεψαν σκληρά για να εξασφαλίσουν τα πιο δυνατά φωνητικά ταλέντα.

Η δωδέκατη audition έφερε πολλές εκπλήξεις, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να κάνει την απόλυτη διαφορά. Ο δημοφιλής τραγουδιστής κατάφερε να πείσει τέσσερις διαγωνιζόμενους να ενταχθούν στην ομάδα του, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά πως το πάθος και το ταπεραμέντο του… δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Μαζί του συνεχίζουν ο Πέτρος Χατζέλης, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο Ανδρέας Πρέκας και η Χαριτίνα Ανδριανοπούλου.

The Voice

Διάβασε επίσης: Γιώργος Καράβας για Exathlon: «Αν δεν πήγαινε καλά, θα με είχαν σταυρώσει στο Σύνταγμα»

Από την άλλη πλευρά, ο Πάνος Μουζουράκης δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια. Με τη χαρακτηριστική του αμεσότητα και το χιούμορ του, κέρδισε τρεις νέες φωνές, την Κατερίνα Κουμπή, τον Σταύρο Σάνη και τη Μαρία Περρόνε, κάνοντας την ομάδα του ακόμη πιο δυνατή.


Η συνέχεια, ωστόσο, αποδείχθηκε ακόμη πιο εκρηκτική. Στο επόμενο επεισόδιο (2/11), ο Πάνος Μουζουράκης πήρε την απόλυτη ρεβάνς, κερδίζοντας πέντε νέους διαγωνιζόμενους! Στην ομάδα του μπήκαν η Αλεξάνδρα Κόκκα, η Ζένια Δούκα, ο Νίκος Στεφανίδης, η Νικολέτα Φιλιππάκη και η Ντένη Μπουλούμπαση, κάνοντας τον τραγουδιστή… τον μεγάλο νικητή της βραδιάς.


Η Έλενα Παπαρίζου, πιστή στην εμπειρία και τη διαίσθησή της, πρόσθεσε στην ομάδα της τον Πασχάλη Κρίγκα, ενώ ο Χρήστος Μάστορας ενίσχυσε την ομάδα του με τον Γιώργο Κυριακού και την Άρτεμις Μέη. Τέλος, ο Γιώργος Μαζωνάκης ολοκλήρωσε δυναμικά τη βραδιά, προσθέτοντας τρία νέα ονόματα στο team του: τον Γιάννη Σουριά-Γιατρά, τον Γιάννη Τσαμπάζη και την Αλεξάνδρα Μισού.


Μετά από δεκατρία επεισόδια γεμάτα ένταση, συγκίνηση και ατάκες-φωτιά, οι ομάδες έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και ο ανταγωνισμός ανεβαίνει κατακόρυφα. Το The Voice μπαίνει πλέον στην πιο συναρπαστική του φάση και οι coaches ετοιμάζονται για τις επόμενες μεγάλες φωνητικές αναμετρήσεις.


Διάβασε επίσης: Από το YouTube στην τηλεόραση! Πρεμιέρα για την νέα σειρά του ΣΚΑΪ, «Τότε και Τώρα»

Δες κι αυτό… 

The Voice of Greece ΣΚΑΪ
