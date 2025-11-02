MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Διατροφή 02.11.2025

Το lunch box του Σάκη Τανιμανίδη συνδυάζει τα πάντα! Τι τρώει το μεσημέρι και διατηρείται fit

Σάκης Τανιμανίδης

Ο Σάκης Τανιμανίδης μοιράστηκε με τους followers του στο Instagram ένα στιγμιότυπο από το μεσημεριανό του γεύμα και φυσικά, έγινε viral!
Στο ταπεράκι του, όπως φαίνεται στο story, υπήρχαν μπιφτέκια, πατάτες και ντομάτα με φέτα, ένα πιάτο απλό αλλά απόλυτα ισορροπημένο, που συνδυάζει πρωτεΐνη, υδατάνθρακα και φυτικές ίνες.

Ο αγαπημένος παρουσιαστής και επιχειρηματίας είναι γνωστός για την πειθαρχία του τόσο στη δουλειά όσο και στη φυσική του κατάσταση. Αποφεύγει τα υπερβολικά επεξεργασμένα τρόφιμα, προτιμά σπιτικά γεύματα και δίνει έμφαση στην καθαρή, θρεπτική διατροφή που τον κρατά γεμάτο ενέργεια.
Το lunch box του είναι η απόδειξη ότι το healthy eating δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκο, απλότητα, μέτρο και ποιότητα κάνουν τη διαφορά.

Σάκης Τανιμανίδης
https://www.instagram.com/sakiswp/

Διάβασε επίσης: Ευδοκία Ρουμελιώτη: Η σκληρή μάχη με το αυτοάνοσο και την πίεση της μητρότητας

Δεν είναι μυστικό ότι ο Σάκης γυμνάζεται συστηματικά. Από functional training μέχρι outdoor workouts, το πρόγραμμα του συνδυάζει δύναμη, αντοχή και καλή διάθεση. Γι’ αυτό και το φαγητό του προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες της ημέρας: πρωτεΐνη για αποκατάσταση, σύνθετοι υδατάνθρακες για ενέργεια και λαχανικά για ισορροπία.

Σάκης Τανιμανίδης
https://www.instagram.com/sakiswp/

Πέρα από τη διατροφή, ο Σάκης Τανιμανίδης στέλνει κι ένα πιο ευρύτερο μήνυμα μέσα από την καθημερινότητά του: ότι η καλή φυσική κατάσταση είναι τρόπος ζωής, όχι στιγμιαία προσπάθεια. Με λίγη οργάνωση, συνέπεια και σωστές επιλογές, το fit lifestyle μπορεί να γίνει ρουτίνα, ακόμα και μέσα σε ένα απλό lunch box.

Σάκης Τανιμανίδης

Διάβασε επίσης: Love trip στη Ρώμη για Δέσποινα Βανδή και Βασίλη Μπισμπίκη

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Σάκης Τανιμανίδης φαγητό
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
To βουργουνδί είναι το χρώμα που θα κάνει πιο χρωματιστή την παπουτσοθήκη σου αυτή τη σεζόν

To βουργουνδί είναι το χρώμα που θα κάνει πιο χρωματιστή την παπουτσοθήκη σου αυτή τη σεζόν

02.11.2025
Επόμενο
Behemoth!: Ξεκινούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Pedro Pascal

Behemoth!: Ξεκινούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Pedro Pascal

02.11.2025

Δες επίσης

To βουργουνδί είναι το χρώμα που θα κάνει πιο χρωματιστή την παπουτσοθήκη σου αυτή τη σεζόν
Fashion

To βουργουνδί είναι το χρώμα που θα κάνει πιο χρωματιστή την παπουτσοθήκη σου αυτή τη σεζόν

02.11.2025
Αντίο ξηροδερμία! 4 απλά βήματα για σώμα που λάμπει όλο τον χειμώνα
Beauty

Αντίο ξηροδερμία! 4 απλά βήματα για σώμα που λάμπει όλο τον χειμώνα

02.11.2025
Σε δημοπρασία η πρώτη αριθμομηχανή, η περίφημη Πασκαλίνα του Pascal
Life

Σε δημοπρασία η πρώτη αριθμομηχανή, η περίφημη Πασκαλίνα του Pascal

01.11.2025
Το φαγητό που θεωρούνταν απαγορευμένο για αιώνες και τώρα το λατρεύουμε
Food

Το φαγητό που θεωρούνταν απαγορευμένο για αιώνες και τώρα το λατρεύουμε

01.11.2025
Φυσικά προβιοτικά: Τι προσφέρουν και πώς τα ενσωματώνεις στη διατροφή
Food

Φυσικά προβιοτικά: Τι προσφέρουν και πώς τα ενσωματώνεις στη διατροφή

01.11.2025
5 τροφές χωρίς κρέας που περιέχουν περισσότερο σίδηρο από την μπριζόλα
Food

5 τροφές χωρίς κρέας που περιέχουν περισσότερο σίδηρο από την μπριζόλα

01.11.2025
Τα 5 ζώδια που θέλουν πάντα να έχουν τον τελευταίο λόγο
Life

Τα 5 ζώδια που θέλουν πάντα να έχουν τον τελευταίο λόγο

01.11.2025
Νομίζεις ότι τον χειμώνα δεν ανθίζει τίποτα; Δες 9 φυτά που γεμίζουν το μπαλκόνι με χρώμα!
Life

Νομίζεις ότι τον χειμώνα δεν ανθίζει τίποτα; Δες 9 φυτά που γεμίζουν το μπαλκόνι με χρώμα!

01.11.2025
Η καρυδόπιτα που λατρεύει η Κατερίνα Καινούργιου – Δες την συνταγή
Food

Η καρυδόπιτα που λατρεύει η Κατερίνα Καινούργιου – Δες την συνταγή

01.11.2025
Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Ανοιχτά μέτωπα για Ανδρουλάκη

Ανοιχτά μέτωπα για Ανδρουλάκη

«Εύρυτος»: Το σχέδιο ασπίδα της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία – Σε τρεις φάσεις

«Εύρυτος»: Το σχέδιο ασπίδα της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία – Σε τρεις φάσεις

Κάντε κάτι με την ευλογιά γιατί… χανόμαστε!

Κάντε κάτι με την ευλογιά γιατί… χανόμαστε!