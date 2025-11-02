Το lunch box του Σάκη Τανιμανίδη συνδυάζει τα πάντα! Τι τρώει το μεσημέρι και διατηρείται fit

Ο Σάκης Τανιμανίδης μοιράστηκε με τους followers του στο Instagram ένα στιγμιότυπο από το μεσημεριανό του γεύμα και φυσικά, έγινε viral!

Στο ταπεράκι του, όπως φαίνεται στο story, υπήρχαν μπιφτέκια, πατάτες και ντομάτα με φέτα, ένα πιάτο απλό αλλά απόλυτα ισορροπημένο, που συνδυάζει πρωτεΐνη, υδατάνθρακα και φυτικές ίνες.

Ο αγαπημένος παρουσιαστής και επιχειρηματίας είναι γνωστός για την πειθαρχία του τόσο στη δουλειά όσο και στη φυσική του κατάσταση. Αποφεύγει τα υπερβολικά επεξεργασμένα τρόφιμα, προτιμά σπιτικά γεύματα και δίνει έμφαση στην καθαρή, θρεπτική διατροφή που τον κρατά γεμάτο ενέργεια.

Το lunch box του είναι η απόδειξη ότι το healthy eating δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκο, απλότητα, μέτρο και ποιότητα κάνουν τη διαφορά.

Διάβασε επίσης: Ευδοκία Ρουμελιώτη: Η σκληρή μάχη με το αυτοάνοσο και την πίεση της μητρότητας

Δεν είναι μυστικό ότι ο Σάκης γυμνάζεται συστηματικά. Από functional training μέχρι outdoor workouts, το πρόγραμμα του συνδυάζει δύναμη, αντοχή και καλή διάθεση. Γι’ αυτό και το φαγητό του προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες της ημέρας: πρωτεΐνη για αποκατάσταση, σύνθετοι υδατάνθρακες για ενέργεια και λαχανικά για ισορροπία.

Πέρα από τη διατροφή, ο Σάκης Τανιμανίδης στέλνει κι ένα πιο ευρύτερο μήνυμα μέσα από την καθημερινότητά του: ότι η καλή φυσική κατάσταση είναι τρόπος ζωής, όχι στιγμιαία προσπάθεια. Με λίγη οργάνωση, συνέπεια και σωστές επιλογές, το fit lifestyle μπορεί να γίνει ρουτίνα, ακόμα και μέσα σε ένα απλό lunch box.

Διάβασε επίσης: Love trip στη Ρώμη για Δέσποινα Βανδή και Βασίλη Μπισμπίκη

Δες κι αυτό…