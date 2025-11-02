MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 02.11.2025

To βουργουνδί είναι το χρώμα που θα κάνει πιο χρωματιστή την παπουτσοθήκη σου αυτή τη σεζόν

Το burgundy επιστρέφει δυναμικά στη φθινοπωρινή παλέτα του 2025, χαρίζοντας στα παπούτσια έναν αέρα διαχρονικής κομψότητας
Μαρία Χατζηγιάννη

Κάθε φθινόπωρο μάς φέρνει νέες πηγές στιλιστικής έμπνευσης, αλλά η σεζόν του 2025 δείχνει να έχει έναν ξεκάθαρο πρωταγωνιστή, τις βαθιές και ζεστές αποχρώσεις του κόκκινου κρασιού από το burgundy και το oxblood μέχρι το merlot. Πρόκειται για τη φυσική συνέχεια του cherry και του tomato red που κυριάρχησαν τα τελευταία χρόνια, μόνο που τώρα η παλέτα γίνεται πιο μυστηριώδης, πιο ώριμη, πιο πολυτελής.

Το νέο αυτό κύμα χρωμάτων δεν περιορίζεται στα ρούχα. Έχει ήδη κατακτήσει τα αξεσουάρ και κυρίως τα παπούτσια, από loafers και mules μέχρι ψηλές μπότες. Είναι το ιδανικό μείγμα ουδέτερου και statement χρώματος, που δίνει χαρακτήρα χωρίς υπερβολή και προσθέτει μια αίσθηση διαχρονικής κομψότητας σε κάθε εμφάνιση.

Το χρώμα που έγινε η πιο κομψή εναλλακτική του μαύρου

Αν το μαύρο είναι η απόλυτη σταθερά, το burgundy είναι η πιο ενδιαφέρουσα του εκδοχή. Έχει την ίδια ευκολία στο styling, αλλά αποπνέει περισσότερη ζεστασιά και βάθος. Ίσως γι’ αυτό βλέπουμε celebrities όπως η Taylor Swift, η Zendaya και η Suki Waterhouse να το επιλέγουν ξανά και ξανά, είτε σε loafers είτε σε knee-high boots.

Η γοητεία του έγκειται στην ισορροπία. Είναι τολμηρό χωρίς να είναι φλύαρο, δυναμικό χωρίς να φωνάζει. Ένα ζευγάρι παπούτσια σε αυτή την απόχρωση μπορεί να αναβαθμίσει τα staples της ντουλάπας σου, από ένα total black look μέχρι ένα outfit με ουδέτερους τόνους ή ακόμα και denim.

Πώς να το φορέσεις

Το βουργουνδί ταιριάζει σχεδόν με τα πάντα. Με γκρι, μπεζ, navy ή λευκό δημιουργεί ένα sophisticated contrast, ενώ με καμηλό ή σκούρο καφέ αποπνέει κάτι διαχρονικό. Για πιο βραδινές εμφανίσεις, ένα ζευγάρι ψηλές μπότες σε  απόχρωση του κρασιού με μαύρο φόρεμα και χρυσά κοσμήματα είναι μια απόλυτα ενημερωμένη επιλογή.

Αν αγαπάς το preppy ή το academia look, συνδύασέ το με πλισέ φούστες, blazer και λευκό πουκάμισο. Για μια πιο glam διάθεση, τόλμησε ένα total look σε τόνους του κρασιού με διαφορετικές υφές όπως δέρμα, βελούδο και σατέν.
Η διαχρονική επένδυση του φθινοπώρου.

Το burgundy είναι μια επένδυση με διάρκεια. Όπως το καφέ σοκολάτας ή το navy, λειτουργεί σαν νέο ουδέτερο που ταιριάζει παντού, κάθε εποχή. Και το καλύτερο, δίνει την αίσθηση της πολυτέλειας χωρίς να χρειάζεται να ξοδέψεις μια περιουσία. Από τα street looks μέχρι τα catwalks, τα παπούτσια σε αποχρώσεις κρασιού επιβεβαιώνουν πως ο φθινοπωρινός μινιμαλισμός δεν είναι ποτέ βαρετός, αλλά πιο εκλεπτυσμένος και σύγχρονος από ποτέ.

