Behemoth!: Ξεκινούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Pedro Pascal

Η Olivia Wilde είναι η νεότερη προσθήκη στο καστ της πολυαναμενόμενης ταινίας «Behemoth!», που θα γράψει και θα σκηνοθετήσει Tony Gilroy και θα πρωταγωνιστεί ο Pedro Pascal. Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο David Harbour και η Eva Victor. Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν προς το παρόν μυστικές, ο Tony Gilroy έχει αποκαλύψει σε συνεντεύξεις του ότι η ιστορία περιστρέφεται γύρω από έναν τσελίστα, υποσχόμενος ένα ψυχολογικό δράμα με μουσικά και υπαρξιακά στοιχεία. Τα γυρίσματα ξεκινούν αυτήν την εβδομάδα στο Λος Άντζελες. Η ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.

Η Olivia Wilde, η κατακιωμένη ηθοποιός και σκηνοθέτις, έχει μπροστά της μια πολυάσχολη χρονιά. Πρόσφατα ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της ταινίας «The Invite», στην οποία πρωταγωνιστεί και σκηνοθετεί, δίπλα στους Seth Rogen, Penélope Cruz και Edward Norton, ενώ ετοιμάζεται να εμφανιστεί και στο νέο πρότζεκτ του Gregg Araki, «I Want Your Sex».

Η μέχρι τώρα πορεία της περιλαμβάνει ποικιλία ερμηνειών σε επιτυχημένες παραγωγές όπως τα «Her», «Babylon», «Tron: Legacy», «Cowboys & Aliens» και «A Vigilante», καθώς και τη βραβευμένη με Emmy τηλεοπτική σειρά «House». Στη σκηνοθεσία έχει υπογράψει δύο ιδιαίτερα επιτυχημένες ταινίες, το «Booksmart» και το «Don’t Worry Darling», στην οποία επίσης πρωταγωνίστησε.

Με τον Pedro Pascal να συνεχίζει το εντυπωσιακό του σερί μετά τις σειρές «The Last of Us» και «The Mandalorian», και τον Tony Gilroy πίσω από την κάμερα το «Behemoth!» διαγράφεται ως ένα από τα πιο αναμενόμενα κινηματογραφικά projects του 2025.

