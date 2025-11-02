MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Screen News 02.11.2025

Behemoth!: Ξεκινούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Pedro Pascal

Ο Pedro Pascal και η Olivia Wilde ενώνουν τις δυνάμεις τους στο «Behemoth!» του Tony Gilroy - Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο David Harbour και η Eva Victor
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Olivia Wilde είναι η νεότερη προσθήκη στο καστ της πολυαναμενόμενης ταινίας «Behemoth!», που θα γράψει και θα σκηνοθετήσει Tony Gilroy και θα πρωταγωνιστεί ο Pedro Pascal. Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο David Harbour και η Eva Victor. Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν προς το παρόν μυστικές, ο Tony Gilroy έχει αποκαλύψει σε συνεντεύξεις του ότι η ιστορία περιστρέφεται γύρω από έναν τσελίστα, υποσχόμενος ένα ψυχολογικό δράμα με μουσικά και υπαρξιακά στοιχεία. Τα γυρίσματα ξεκινούν αυτήν την εβδομάδα στο Λος Άντζελες. Η ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Baby Yoda κλέβει την παράσταση στο νέο trailer του Star Wars (video)

Η Olivia Wilde, η κατακιωμένη ηθοποιός και σκηνοθέτις, έχει μπροστά της μια πολυάσχολη χρονιά. Πρόσφατα ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της ταινίας «The Invite», στην οποία πρωταγωνιστεί και σκηνοθετεί, δίπλα στους Seth Rogen, Penélope Cruz και Edward Norton, ενώ ετοιμάζεται να εμφανιστεί και στο νέο πρότζεκτ του Gregg Araki, «I Want Your Sex».

Η μέχρι τώρα πορεία της περιλαμβάνει ποικιλία ερμηνειών σε επιτυχημένες παραγωγές όπως τα «Her», «Babylon», «Tron: Legacy», «Cowboys & Aliens» και «A Vigilante», καθώς και τη βραβευμένη με Emmy τηλεοπτική σειρά «House». Στη σκηνοθεσία έχει υπογράψει δύο ιδιαίτερα επιτυχημένες ταινίες, το «Booksmart» και το «Don’t Worry Darling», στην οποία επίσης πρωταγωνίστησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με τον Pedro Pascal να συνεχίζει το εντυπωσιακό του σερί μετά τις σειρές «The Last of Us» και «The Mandalorian», και τον Tony Gilroy πίσω από την κάμερα το «Behemoth!» διαγράφεται ως ένα από τα πιο αναμενόμενα κινηματογραφικά projects του 2025.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Στο Μανχάταν έγινε viral διαγωνισμός σωσία του Pedro Pascal με έπαθλο burritos για έναν χρόνο

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Behemoth David Harbour Eva Victor Olivia Wilde Pedro Pascal ΤΑΙΝΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το lunch box του Σάκη Τανιμανίδη συνδυάζει τα πάντα! Τι τρώει το μεσημέρι και διατηρείται fit

Το lunch box του Σάκη Τανιμανίδη συνδυάζει τα πάντα! Τι τρώει το μεσημέρι και διατηρείται fit

02.11.2025

Δες επίσης

Όλα όσα έρχονται στο Netflix τον Νοέμβριο και θα σε κρατήσουν κολλημένο στην οθόνη
Cinema

Όλα όσα έρχονται στο Netflix τον Νοέμβριο και θα σε κρατήσουν κολλημένο στην οθόνη

02.11.2025
Beast in Me: Νέα ταινία πολεμικών τεχνών φέρει την υπογραφή του Russell Crowe
Cinema

Beast in Me: Νέα ταινία πολεμικών τεχνών φέρει την υπογραφή του Russell Crowe

01.11.2025
Το Downton Abbey: The Grand Finale ξεπέρασε σε εισπράξεις τα 100 εκατομμύρια δολάρια
Cinema

Το Downton Abbey: The Grand Finale ξεπέρασε σε εισπράξεις τα 100 εκατομμύρια δολάρια

01.11.2025
Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer του «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή;»
Cinema

Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer του «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή;»

31.10.2025
Τι Ψυχή θα Παραδώσεις, Μωρή; Μέρος A, του Αλέξανδρου Ρήγα | Μόλις κυκλοφόρησε το επίσημο trailer της ταινίας
Cinema

Τι Ψυχή θα Παραδώσεις, Μωρή; Μέρος A, του Αλέξανδρου Ρήγα | Μόλις κυκλοφόρησε το επίσημο trailer της ταινίας

31.10.2025
Η Hello Kitty έτοιμη για την πρώτη της κινηματογραφική περιπέτεια το 2028
Cinema

Η Hello Kitty έτοιμη για την πρώτη της κινηματογραφική περιπέτεια το 2028

31.10.2025
Ο Tarantino επιστρέφει στην υποκριτική με ρόλο έκπληξη
Cinema

Ο Tarantino επιστρέφει στην υποκριτική με ρόλο έκπληξη

31.10.2025
Colin Farrell: Η σκηνή που γύρισε 46 φορές και έκανε έξαλλο τον Tom Cruise
Cinema

Colin Farrell: Η σκηνή που γύρισε 46 φορές και έκανε έξαλλο τον Tom Cruise

31.10.2025
Το φινάλε θα είναι επικό! Το επίσημο trailer του τελευταίου κύκλου του Stranger Things
Cinema

Το φινάλε θα είναι επικό! Το επίσημο trailer του τελευταίου κύκλου του Stranger Things

31.10.2025
Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Ανοιχτά μέτωπα για Ανδρουλάκη

Ανοιχτά μέτωπα για Ανδρουλάκη

«Εύρυτος»: Το σχέδιο ασπίδα της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία – Σε τρεις φάσεις

«Εύρυτος»: Το σχέδιο ασπίδα της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία – Σε τρεις φάσεις

Κάντε κάτι με την ευλογιά γιατί… χανόμαστε!

Κάντε κάτι με την ευλογιά γιατί… χανόμαστε!