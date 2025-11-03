MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 03.11.2025

Eurovision 2026: Yποβλήθηκαν 264 συμμετοχές για την ανάδειξη του τραγουδιού και του εκπροσώπου της Ελλάδας

Πρόκειται για μια διαδικασία που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού στην Ελλάδα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Με 264 υποβολές προτάσεων ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της διαδικασίας για την ανάδειξη του τραγουδιού και του εκπροσώπου της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, από 12 έως 16 Μαΐου 2026.

Η ανάδειξη του τραγουδιού και του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 γίνεται μέσα από μια αναβαθμισμένη διαδικασία, ανοιχτή προς όλους, που θα περιλαμβάνει δύο Ημιτελικούς κι έναν Τελικό.

Διάβασε επίσης: Η Νίνα Μαζάνη στο Mad Radio 106,2: «Δε θα πάω φέτος Eurovision»

Στους δύο Ημιτελικούς θα διαγωνιστούν συνολικά έως και 28 τραγούδια, από τα οποία, τα 14 θα προκριθούν στον Τελικό, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Εθνικό Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, μία διεθνή και μία ελληνική.

Πρόκειται για μια διαδικασία που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού στην Ελλάδα, η οποία επιτρέπει σε περισσότερους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τα τραγούδια τους και να αναδειχθεί η μουσική δημιουργία στη χώρα μας.

Η ΕΡΤ ευχαριστεί θερμά τους καλλιτέχνες για τις προτάσεις που κατέθεσαν, τους συγχαίρει για την προσπάθεια και τους εύχεται καλή επιτυχία.

Διάβασε επίσης: Josephine: Ανατροπή με την εκπροσώπηση της Κύπρου στη Eurovision 2026

