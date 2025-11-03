MadWalk 2025 by Τhree Cents
«Το σόι σου» επέστρεψε με 40% τηλεθέαση! Όσα είπε η Βάσω Λασκαράκη για το μεγάλο comeback

Το σόι σου
Η πιο οικογενειακή σειρά της ελληνικής τηλεόρασης είναι και πάλι εδώ
Στους τηλεοπτικούς μας δέκτες επέστρεψε η αγαπημένη σειρά «Το σόι σου» μετά από έξι χρόνια και όπως ήταν αναμενόμενο το κοινό περίμενε την πρεμιέρα περίμενε με μεγάλη ανυπομονησία.

Λίγες ώρες μετά την προβολή του πρώτου επεισοδίου, η Βάσω Λασκαράκη μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη, αλλά και τη χαρά της για την επιτυχημένη επιστροφή της σειράς.

Το Σόι Σου

«Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα μας. Η αλήθεια είναι ότι το οφείλουμε στον κόσμο. Ο κόσμος έκανε τη σειρά να επιστρέψει. Μας έδειχνε την αγάπη του καθημερινά άσχετα από τα νούμερα. Η αγάπη του κόσμου είναι τόσο διάχυτη και τους οφείλουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ. Μαζευτήκαμε στο σπίτι μου και είδαμε την πρεμιέρα με πίτσες και σουβλάκια.

Ζήσαμε μαζί την αγωνία. Ήταν και για εμάς σαν να μην πέρασε μια μέρα. Μπήκαμε για γύρισμα και ήταν σαν να λείψαμε ένα Σαββατοκύριακο. Φτου φτου Παναγία μου, κάνω το σταυρό μου. Γιατί είναι από τις ευτυχείς συγκυρίες στη δουλειά να συνεργάζεσαι με αυτούς τους ανθρώπους και να νιώθεις ότι πας σπίτι σου» τόνισε η Βάσω Λασκαράκη.


Να σημειώσουμε πως «Το σόι σου» σημείωσε απίστευτα ποσοστά τηλεθέασης χθες βράδυ με το πρώτο διπλό επεισόδιο. Με 39,5% στο δυναμικό κοινό και 37,3% στο σύνολο, και με αρκετά τέταρτα άνω του 40%, οι τηλεθεατές απέδειξαν περίτρανα την αγάπη τους για τους Χαμπέους και τους Τριαντάφυλλους.

Χιλιάδες σχόλια πέφτανε «βροχή» στα social media σε κάθε σκηνή, σε κάθε ατάκα των λατρεμένων χαρακτήρων. Η Λυδία, ο Σάββας, η Αλεξάνδρα, ο Μενέλαος, η Χαρούλα, ο Βαγγέλης και όλο το υπόλοιπο «Σόι» επέστρεψαν πιο δυνατά από ποτέ, γιατί όπως φαίνεται κάποια «Σόγια» δεν αλλάζουν ποτέ, απλά μεγαλώνουν!

Το Σόι σου

