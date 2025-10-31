MadWalk 2025 by Τhree Cents
TV 31.10.2025

Porto Leone: Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha

Porto Leone
Θα προβληθούν την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου και την Τρίτη 4 Νοεμβρίου στις 22:30
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις που θα σημειωθούν στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ALPHA, «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» που θα προβληθούν την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου και την Τρίτη 4 Νοεμβρίου στις 22:30. 

Η συνάντηση της Γαλήνης με τον Γιάμαρη οδηγεί σε αποκαλύψεις και εξοµολογήσεις που ταράζουν τα νερά, ενώ ο Γιάμαρης έχει «πρόβλημα» στο σώμα, αφού ο Καστίλιας του ζητάει να αναλάβει την υπόθεση του Στράτου. Ο Γιάμαρης θα ζητήσει από τον Ντίνο βοήθεια για να βάλει φρένο στις φιλοδοξίες του Καστίλια. Η Αγγελική, µετά από ένα τέχνασµά της, βρίσκει την ευκαιρία να έρθει πιο κοντά µε τον Γρηγόρη ξανακερδίζοντας την εµπιστοσύνη του. Όμως µία συνάντηση στην εταιρία θα την κάνει να παγώσει….

Porto Leone

Διάβασε επίσης: Ανατροπή στο Grand Hotel! Ο Γιάννης Κουκουράκης ως Πέτρος επιστρέφει

Μη χάσετε τη Δευτέρα 03 Νοεμβρίου, στις 22:30 – Επεισόδιο 13

Η συνάντηση της Γαλήνης με τον Γιάμαρη οδηγεί σε αποκαλύψεις και εξοµολογήσεις που ταράζουν τα νερά, με εκείνον να ανοίγει τα χαρτιά του για το πώς αισθάνεται και με εκείνη να του ξεκαθαρίζει τη θέση της, οδηγώντας τον για ακόμα μια φορά στις καταχρήσεις του. Η επίσκεψη της Λένας στον γυναικολόγο παίρνει µία αναπάντεχη τροπή και η Αλεξάνδρα, μετά την τυχαία συνάντηση τους εκεί, βάζει στόχο να μάθει εάν το κορίτσι έχει περάσει τοκετό. Ο Καπετανάκος µαθαίνει από τον Ταλιούρη για την συνεργασία του µε την Αλεξάνδρα και τον ψεύτικο εκφοβισµό του Βούλγαρη, ενώ η άφιξη του Καπετάν-Μανώλη στον Πειραιά σπέρνει τον πανικό σε Ξένη και Βούλγαρη σε σχέση µε τον λόγο για τον οποίο βρίσκεται εκεί. Παράλληλα, οι υποψίες που βάζει η Γαλήνη στον Γρηγόρη σχετικά µε τους απώτερους σκοπούς της Αγγελικής, τον οδηγούν σε µια καχύποπτη προς εκείνη προσέγγιση. Ο Ορέστης, από την άλλη, ανακαλύπτει το εγκαταλελειµµένο σπίτι που τόσο καιρό έφταναν τα γράµµατά του.

Porto Leone

Μη χάσετε την Τρίτη 04 Νοεμβρίου, στις 22:30 – Επεισόδιο 14

Ο Καστίλιας ζητάει από τον Γιάμαρη να παραιτηθεί προκειµένου να αναλάβει ο ίδιος την υπόθεση του Στράτου. Η Αλεξάνδρα αποκαλύπτει στον εµβρόντητο Στελάρα ποιος είναι ο φονιάς του γιου της και ο Καπετανάκος ανακοινώνει στον έντροµο Αντρέα ότι σκοπεύει να συναντηθεί µε τον πρόεδρο του Ολυµπιακού για να µιλήσουν για τη µεταγραφή του.

Porto Leone

Ο Γιάμαρης ζητάει τη βοήθεια του Βούλγαρη για να βάλει φρένο στις φιλοδοξίες του Καστίλια, ενώ μια απρόσμενη έκπληξη από τη Γαλήνη τον βρίσκει στο σπίτι του. Η Λένα ταλαντεύεται για το αν πρέπει να µιλήσει ανοιχτά στον Χρόνη για τα προβλήματά της. Παράλληλα η Αγγελική, µετά από ένα τέχνασµά της, βρίσκει την ευκαιρία να έρθει πιο κοντά µε τον Γρηγόρη ξανακερδίζοντας την εµπιστοσύνη του. Όμως µία συνάντηση στην εταιρία θα την κάνει να παγώσει.

Διάβασε επίσης: Το ραντεβού αλλάζει: Οι νέες μέρες προβολής της σειράς «HOTΕΛ ΕΛVIRA» στο Mega

Δες κι αυτό…

Alpha TV Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια Ελληνικές Σειρές επόμενα επεισόδια
