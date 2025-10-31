MadWalk 2025 by Τhree Cents
Ανατροπή στο Grand Hotel! Ο Γιάννης Κουκουράκης ως Πέτρος επιστρέφει

Η πρώτη φωτογραφία του πρωταγωνιστή από τα γυρίσματα της σειράς του ΑΝΤ1
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια πολύ ευχάριστη είδηση έγινε γνωστή για την σειρά του ΑΝΤ1, Grand Hotel καθώς αναμένεται να επιστρέψει ο Γιάννης Κουκουράκης στα προσεχή επεισόδια. 

Συγκεκριμένα, πριν μερικές ώρες, ο ΑΝΤ1 δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία με τον ηθοποιό ως Πέτρο που μόλις εμφανίστηκε στο στούντιο για το πρώτο του γύρισμα.

Διάβασε επίσης: «Το σόι σου» ξανακάθεται στο κυριακάτικο τραπέζι! Τι θα δούμε στο 1ο διπλό επεισόδιο

Να υπενθυμίσουμε πως στο φινάλε της προηγούμενης σεζόν του Grand Hotel, είδαμε τον πυροβολισμό του Πέτρου και στην αρχή της δεύτερης τον θρήνο στην κηδεία του. Έτσι, όλοι πιστεύαν πως δεν υπάρχει γυρισμός για τον Γιάννη Κουκουράκη. 

Ωστόσο, παρά τα σενάρια που είχαν διαρρεύσει, ο ίδιος δεν ήθελε να εγκαταλείψει τη σειρά και ιδού η πρώτη του φωτογραφία με το σχόλιο από τον ΑΝΤ1 «Το πιο μεγάλο μυστικό είναι ακόμη ζωντανό».

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Γιάννης Κουκουράκης θα εμφανιστεί στα τέλη της επόμενης εβδομάδας στο Grand Hotel και όχι σαν flashback αλλά κανονικά, ως Πέτρος. Όμως, δεν θα εμφανιστεί ξαφνικά στο ξενοδοχείο σοκάροντας όλους τους υπόλοιπους. Αντιθέτως, η επαναφορά στον ρόλο του θα γίνει σταδιακά και ο θείος του, ο Χαραλάμπης θα είναι και ο πρώτος που θα τον δει.

Μάλιστα, όπως είδαμε και από ένα story της Γιολάντας Καλογεροπούλου που καλωσόρισε τον ηθοποιό στη σειρά, ο ίδιος παρουσιάζεται με επίσημο ένδυμα.

@yolanda.kalo Welcome back petrooooooooo #grandhotel #itsofficial ♬ Το Γλέντι – Νίκος Οικονομίδης & Κυριακή Σπανού

Διάβασε επίσης: Το ραντεβού αλλάζει: Οι νέες μέρες προβολής της σειράς «HOTΕΛ ΕΛVIRA» στο Mega

