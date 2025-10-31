MadWalk 2025 by Τhree Cents
Screen News 31.10.2025

Η Hello Kitty έτοιμη για την πρώτη της κινηματογραφική περιπέτεια το 2028

hello_kitty
Η πολυαναμενόμενη ταινία animation «Hello Kitty» υπόσχεται να φέρει τον διάσημο χαρακτήρα και τους φίλους της στη μεγάλη οθόνη
Μαρία Χατζηγιάννη

Η πιο διάσημη γάτα του κόσμου ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο της κινηματογραφικό ντεμπούτο. Η Warner Bros. ανακοίνωσε ότι η ταινία «Hello Kitty», ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα animation projects της δεκαετίας, θα φτάσει στις αίθουσες στις 21 Ιουλίου 2028. Σε σκηνοθεσία του Leo Matsuda, η παραγωγή ενώνει τις δυνάμεις των Warner Bros. Pictures Animation και New Line Cinema, δίνοντας νέα πνοή στο εμβληματικό σύμπαν της Sanrio που έχει μεγαλώσει γενιές παιδιών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Hello Kitty, με το χαρακτηριστικό κόκκινο φιόγκο και το χαμόγελο που δεν χρειάζεται λόγια, μεταφέρεται για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη με τη σφραγίδα ενός μεγάλου στούντιο του Hollywood. Αν και η πλοκή της ταινίας παραμένει μυστική, το σενάριο της Dana Fox υπόσχεται μια ιστορία γεμάτη χιούμορ, συγκίνηση και τη διαχρονική αισιοδοξία που συνοδεύει το διάσημο σύμβολο φιλίας της Ιαπωνίας.

hello_kitty
https://www.instagram.com/hellokitty/

Για τη Sanrio, αυτή η ταινία αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτιστική της κληρονομιά, μια ευκαιρία να μεταφέρει τη γοητεία της Hello Kitty σε μια νέα γενιά θεατών, μέσα από τον φακό της κινηματογραφικής μαγείας.

Η παραγωγή φέρει την υπογραφή του Beau Flynn για τη Flynn Picture Company, με τον Shelby Thomas στην επίβλεψη, και σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η Sanrio παραχωρεί τα δικαιώματα των χαρακτήρων της σε ένα μεγάλο χολιγουντιανό στούντιο. Η απόφαση αυτή ανοίγει τον δρόμο για μια ευρύτερη παρουσία της Hello Kitty και των υπόλοιπων αγαπημένων της φίλων, από τη My Melody έως τους Little Twin Stars, στο διεθνές κινηματογραφικό στερέωμα.

Η δημιουργός της, Yuko Shimizu, σχεδίασε το 1974 μια λευκή βρετανική γάτα ονόματι Kitty White, που έμελλε να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα icons της ποπ κουλτούρας. Πέρα από τα παιδικά προϊόντα και τις συλλεκτικές φιγούρες, εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο που έχει συνεργαστεί με fashion brands, μουσικούς και καλλιτέχνες, από τη Puma μέχρι τον Balenciaga. Η ανακοίνωση της ταινίας δεν είναι απλώς μια κινηματογραφική είδηση, είναι η φυσική συνέχεια μιας φιγούρας που ενώνει γενιές μέσα από τη χαρά, την αισιοδοξία και το καθολικό μήνυμα της φιλίας.

Ο ιδρυτής της Sanrio, Shintaro Tsuji, είχε δηλώσει πως «η Hello Kitty ήταν πάντα σύμβολο καλοσύνης και συντροφικότητας», κάτι που αναμένεται να αποτυπωθεί και στην ταινία. Σε μια εποχή όπου το σινεμά αναζητά ξανά την αθωότητα και το συναίσθημα, η Hello Kitty επιστρέφει για να μας θυμίσει πως η πιο απλή ιστορία μπορεί να γίνει η πιο δυνατή, αρκεί να ειπωθεί με αγάπη, και με έναν κόκκινο φιόγκο.

HELLO KITTY ΤΑΙΝΙΑ
