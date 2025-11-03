GNTM: Η αποχώρηση που κανείς δεν περίμενε και η νέα μεγάλη κόντρα στο σπίτι

Η μάχη για τον τίτλο του επόμενου GNTM φουντώνει, με τα 17 μοντέλα να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στη δοκιμασία της Τρίτης 31 Οκτωβρίου. Το concept «εργαζόμενος σε πολυεθνική» αποδείχθηκε πιο απαιτητικό απ’ όσο περίμεναν, φέρνοντας δυσκολίες ακόμα και στους πιο δυνατούς παίκτες, ανάμεσά τους και τον Νάρκισσο, ο οποίος είχε προηγηθεί στο Style on a rush challenge.

Οι τέσσερις κριτές βρέθηκαν μπροστά σε μια σειρά από ανατρεπτικά κλικ, άλλα δυναμικά και άλλα πιο αδύναμα. Η Ελένη Ορκοπούλου, η Μιλένα Αντύπα και ο Μιχάλης Κούτρης ήταν εκείνοι που δέχτηκαν τα πιο αυστηρά σχόλια.

Η Ελένη ακούστηκε να χρειάζεται απελευθέρωση, καθώς όπως τόνισαν οι κριτές προσπαθεί υπερβολικά να είναι όμορφη, ενώ ήδη είναι. Η Μιλένα, αν και κέρδισε θετικά σχόλια για την κίνησή της στην πασαρέλα, δεν κατάφερε να πείσει στη φωτογράφιση. Η εικόνα της θεωρήθηκε ρηχή και χωρίς δυναμισμό, οδηγώντας την τελικά στην αποχώρηση.

Η ίδια αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες της με δάκρυα στα μάτια, λέγοντας: «Ήξερα ότι δεν ήταν η μέρα μου. Μπλόκαρα, αλλά φεύγω γεμάτη εμπειρίες και αγάπη. Θα μου λείψουν όλοι». Ο Edouardo Τεντέσκι, από την άλλη, εντυπωσίασε με την παρουσία και την επαγγελματική του στάση, αποσπώντας τον τίτλο της κορυφαίας φωτογραφίας της εβδομάδας.

Τα πνεύματα όμως δεν άναψαν μόνο στο σετ. Στο σπίτι του GNTM, οι εντάσεις μεταξύ Ανέστη και Νάρκισσου συνεχίστηκαν, με τον πρώτο να ζητά από τον δεύτερο να φύγει από το δωμάτιο των ελίτ. Η ατμόσφαιρα ήταν τεταμένη, καθώς ο Ανέστης τόνισε ότι «ο Νάρκισσος είναι πιο κοντά στον Αναστάση» και δεν τον θέλουν πια δίπλα τους.

Μάλιστα, στα backstage της φωτογράφισης, ο Ανέστης απέφυγε να σχολιάσει τη δουλειά του Νάρκισσου, λέγοντας: «Δεν πρόκειται να μιλήσω ξανά γι’ αυτόν. Δεν αξίζει να ασχολούμαι». Η κόντρα των δύο φαίνεται πως μόλις ξεκίνησε και αναμένεται να φέρει νέα έκρηξη στο επόμενο επεισόδιο.





Μετά λοιπόν την αποχώρηση της Μιλένας, το GNTM συνεχίζεται με 16 διαγωνιζόμενους να προχωρούν στην επόμενη φάση, πιο αποφασισμένοι, πιο ανταγωνιστικοί και με ακόμα μεγαλύτερη πίεση να ξεχωρίσουν. Το ριάλιτι μόδας του Star μπαίνει πλέον σε πιο απαιτητική τροχιά, με τις δοκιμασίες να δυσκολεύουν και τους χαρακτήρες να συγκρούονται όλο και πιο συχνά.

