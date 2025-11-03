MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
TV 03.11.2025

GNTM: Η αποχώρηση που κανείς δεν περίμενε και η νέα μεγάλη κόντρα στο σπίτι

GNTM
Ποια παίκτρια είδε την πόρτα της εξόδου και ποιοι κατάφεραν να ξεχωρίσουν στη φωτογράφιση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η μάχη για τον τίτλο του επόμενου GNTM φουντώνει, με τα 17 μοντέλα να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στη δοκιμασία της Τρίτης 31 Οκτωβρίου. Το concept «εργαζόμενος σε πολυεθνική» αποδείχθηκε πιο απαιτητικό απ’ όσο περίμεναν, φέρνοντας δυσκολίες ακόμα και στους πιο δυνατούς παίκτες, ανάμεσά τους και τον Νάρκισσο, ο οποίος είχε προηγηθεί στο Style on a rush challenge.

Οι τέσσερις κριτές βρέθηκαν μπροστά σε μια σειρά από ανατρεπτικά κλικ, άλλα δυναμικά και άλλα πιο αδύναμα. Η Ελένη Ορκοπούλου, η Μιλένα Αντύπα και ο Μιχάλης Κούτρης ήταν εκείνοι που δέχτηκαν τα πιο αυστηρά σχόλια.

Το GNTM έκανε πρεμιέρα - Οι αλλαγές και οι παίκτες που πέρασαν στο bootcamp

Διάβασε επίσης: The Voice: Ένας coach έκανε την απόλυτη ανατροπή! Αυτός «μάζεψε» τα περισσότερα νέα ταλέντα

Η Ελένη ακούστηκε να χρειάζεται απελευθέρωση, καθώς όπως τόνισαν οι κριτές προσπαθεί υπερβολικά να είναι όμορφη, ενώ ήδη είναι. Η Μιλένα, αν και κέρδισε θετικά σχόλια για την κίνησή της στην πασαρέλα, δεν κατάφερε να πείσει στη φωτογράφιση. Η εικόνα της θεωρήθηκε ρηχή και χωρίς δυναμισμό, οδηγώντας την τελικά στην αποχώρηση.

Η ίδια αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες της με δάκρυα στα μάτια, λέγοντας: «Ήξερα ότι δεν ήταν η μέρα μου. Μπλόκαρα, αλλά φεύγω γεμάτη εμπειρίες και αγάπη. Θα μου λείψουν όλοι». Ο Edouardo Τεντέσκι, από την άλλη, εντυπωσίασε με την παρουσία και την επαγγελματική του στάση, αποσπώντας τον τίτλο της κορυφαίας φωτογραφίας της εβδομάδας.

GNTM
https://www.instagram.com/gntmgr/

Τα πνεύματα όμως δεν άναψαν μόνο στο σετ. Στο σπίτι του GNTM, οι εντάσεις μεταξύ Ανέστη και Νάρκισσου συνεχίστηκαν, με τον πρώτο να ζητά από τον δεύτερο να φύγει από το δωμάτιο των ελίτ. Η ατμόσφαιρα ήταν τεταμένη, καθώς ο Ανέστης τόνισε ότι «ο Νάρκισσος είναι πιο κοντά στον Αναστάση» και δεν τον θέλουν πια δίπλα τους.

Μάλιστα, στα backstage της φωτογράφισης, ο Ανέστης απέφυγε να σχολιάσει τη δουλειά του Νάρκισσου, λέγοντας: «Δεν πρόκειται να μιλήσω ξανά γι’ αυτόν. Δεν αξίζει να ασχολούμαι».  Η κόντρα των δύο φαίνεται πως μόλις ξεκίνησε και αναμένεται να φέρει νέα έκρηξη στο επόμενο επεισόδιο.


Μετά λοιπόν την αποχώρηση της Μιλένας, το GNTM συνεχίζεται με 16 διαγωνιζόμενους να προχωρούν στην επόμενη φάση, πιο αποφασισμένοι, πιο ανταγωνιστικοί και με ακόμα μεγαλύτερη πίεση να ξεχωρίσουν. Το ριάλιτι μόδας του Star μπαίνει πλέον σε πιο απαιτητική τροχιά, με τις δοκιμασίες να δυσκολεύουν και τους χαρακτήρες να συγκρούονται όλο και πιο συχνά.

Διάβασε επίσης: «Το σόι σου» επέστρεψε με 40% τηλεθέαση! Όσα είπε η Βάσω Λασκαράκη για το μεγάλο comeback

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

GNTM Star tv μοντέλα ΡΙΑΛΙΤΙ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Στην Κρήτη ο Mick Jagger – Η στάση-έκπληξη στους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης

Στην Κρήτη ο Mick Jagger – Η στάση-έκπληξη στους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης

03.11.2025
Επόμενο
Έγκυος στο πρώτο της παιδί η ηθοποιός Πατρίτσια Μίλικ-Περιστέρη

Έγκυος στο πρώτο της παιδί η ηθοποιός Πατρίτσια Μίλικ-Περιστέρη

03.11.2025

Δες επίσης

Η πρώτη ανάρτηση του Γιάννη Κουκουράκη για την επιστροφή του στο Grand Hotel – «Αφήσαμε κάτι στη μέση»
TV

Η πρώτη ανάρτηση του Γιάννη Κουκουράκη για την επιστροφή του στο Grand Hotel – «Αφήσαμε κάτι στη μέση»

03.11.2025
«Το σόι σου» επέστρεψε με 40% τηλεθέαση! Όσα είπε η Βάσω Λασκαράκη για το μεγάλο comeback
TV

«Το σόι σου» επέστρεψε με 40% τηλεθέαση! Όσα είπε η Βάσω Λασκαράκη για το μεγάλο comeback

03.11.2025
The Voice: Ένας coach έκανε την απόλυτη ανατροπή! Αυτός «μάζεψε» τα περισσότερα νέα ταλέντα
TV

The Voice: Ένας coach έκανε την απόλυτη ανατροπή! Αυτός «μάζεψε» τα περισσότερα νέα ταλέντα

03.11.2025
Να μ’αγαπάς: Αναλυτικά οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha
TV

Να μ’αγαπάς: Αναλυτικά οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha

31.10.2025
Porto Leone: Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha
TV

Porto Leone: Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha

31.10.2025
Ανατροπή στο Grand Hotel! Ο Γιάννης Κουκουράκης ως Πέτρος επιστρέφει
TV

Ανατροπή στο Grand Hotel! Ο Γιάννης Κουκουράκης ως Πέτρος επιστρέφει

31.10.2025
Το ραντεβού αλλάζει: Οι νέες μέρες προβολής της σειράς «HOTΕΛ ΕΛVIRA» στο Mega
TV

Το ραντεβού αλλάζει: Οι νέες μέρες προβολής της σειράς «HOTΕΛ ΕΛVIRA» στο Mega

31.10.2025
«Το σόι σου» ξανακάθεται στο κυριακάτικο τραπέζι! Τι θα δούμε στο 1ο διπλό επεισόδιο
TV

«Το σόι σου» ξανακάθεται στο κυριακάτικο τραπέζι! Τι θα δούμε στο 1ο διπλό επεισόδιο

31.10.2025
Γιώργος Καράβας για Exathlon: «Αν δεν πήγαινε καλά, θα με είχαν σταυρώσει στο Σύνταγμα»
TV

Γιώργος Καράβας για Exathlon: «Αν δεν πήγαινε καλά, θα με είχαν σταυρώσει στο Σύνταγμα»

31.10.2025
Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η «ψηφιακή Βαβέλ» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η «ψηφιακή Βαβέλ» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η σημασία της συντήρησης των κτιρίων

Η σημασία της συντήρησης των κτιρίων

Οι κακές συνήθειες ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο

Οι κακές συνήθειες ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο