MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 03.11.2025

Στην Κρήτη ο Mick Jagger – Η στάση-έκπληξη στους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης

Ο Mick Jagger ξεναγήθηκε στην Αρχαία Ελεύθερνα, το μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Μια αναπάντεχη επίσκεψη δέχθηκε το Σάββατο η Αρχαία Ελεύθερνα. Ο θρυλικός Mick Jagger, ο εμβληματικός τραγουδιστής των Rolling Stones και γνωστός για την αγάπη του προς τους αρχαίους πολιτισμούς, βρέθηκε στην Κρήτη και επέλεξε να γνωρίσει από κοντά τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της περιοχής, όπως μετέδωσε το GOODnet.gr.

Ο διάσημος μουσικός περιηγήθηκε στα ερείπια των βασιλικών, στην εντυπωσιακή Νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας και φυσικά στους χώρους του Μουσείου Αρχαίας Ελεύθερνας, δείχνοντας έντονο ενδιαφέρον για τα εκθέματα και την ιστορική τους σημασία. Όπως ανέφεραν οι υπεύθυνοι του μουσείου, «έμεινε ενθουσιασμένος, πήρε όλα τα βιβλία και τους καταλόγους της Ελεύθερνας, της φετινής έκθεσης “Αρχαϊκές Ελίτ, Πολεμιστές και Πριγκίπισσες”, αλλά και της περσινής για τον Πικάσο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Πίνακας 300 ετών στην Πινακοθήκη Ουφίτσι υπέστη ζημιές όταν επισκέπτης πόζαρε για selfie

Μετά την ξενάγησή του, ο Mick Jagger γευμάτισε σε παραδοσιακή ταβέρνα του χωριού, απολαμβάνοντας τοπικές γεύσεις και συζητώντας με τους φίλους του για τον πλούτο και τη διαχρονικότητα του κρητικού πολιτισμού. Όπως ειπώθηκε από όσους τον συνόδευαν, «ταξίδεψε μέσα στον χρόνο και στην ψυχή της Ελλάδας». Ο καλλιτέχνης ζήτησε να παραμείνει διακριτική η παρουσία του, επιθυμώντας η επίσκεψή του να μη λάβει δημοσιότητα, και όλοι σεβάστηκαν αυτή την επιλογή, αποφεύγοντας να δημοσιεύσουν φωτογραφίες. Οι υπεύθυνοι του μουσείου εξέφρασαν τη χαρά και τη συγκίνησή τους για την απρόσμενη παρουσία του. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, «ίσως μας επισκεφθεί ξανά, έτσι απλά και αυθόρμητα, όπως του αρέσει να κάνει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την ξενάγηση του Mick Jagger ανέλαβαν η Μαρινέλα Μαμαλάκη και ο Παναγιώτης Κολοβός, ενώ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε και διαδικτυακή «συνάντηση» με τον καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη, ο οποίος βρισκόταν στο Μουσείο της Ακρόπολης. Μέσω ζωντανής σύνδεσης συμμετείχαν ταυτόχρονα και εκπρόσωποι του νέου Μουσείου του Καΐρου, σε μια πρωτότυπη στιγμή που συνέδεσε – έστω και συμβολικά – τον ελληνικό με τον αιγυπτιακό πολιτισμό. Η επίσκεψη του Mick Jagger στην Κρήτη δεν αποτέλεσε απλώς ένα τουριστικό γεγονός, αλλά μια υπενθύμιση της δύναμης της πολιτιστικής κληρονομιάς να εμπνέει και να ενώνει ανθρώπους από κάθε γωνιά του κόσμου.

Διάβασε επίσης: Έτοιμη η «4η πυραμίδα»: Η Αίγυπτος εγκαινίασε «φαραωνικό» Μουσείο με τα μυστικά του Τουταγχαμών

Δες κι αυτό…

 

