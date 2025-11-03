Έτοιμη η «4η πυραμίδα»: Η Αίγυπτος εγκαινίασε «φαραωνικό» Μουσείο με τα μυστικά του Τουταγχαμών

Μετά από 20 χρόνια έργων και αλλεπάλληλων καθυστερήσεων, το Κάιρο ανοίγει επιτέλους τις πύλες του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (GEM), λίγα μόλις βήματα από το οροπέδιο της Γκίζας

Το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου, στην πλατεία Ελ-Γκάμλα του Καΐρου, πλήθος Αιγυπτίων παρακολουθούσε με συγκίνηση και περηφάνια τη ζωντανή μετάδοση της τελετής εγκαινίων του νέου μουσείου. Οι κόρνες, τα φώτα και τα χειροκροτήματα πλημμύρισαν τους δρόμους, ενώ στον ουρανό της Γκίζας εκατοντάδες drones σχημάτιζαν τη βάρκα του Χέοπα και τη χρυσή προσωπίδα του Τουταγχαμών. «Ένα δώρο της Αιγύπτου προς τον κόσμο», δήλωσε ο πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, ενώπιον βασιλέων, ηγετών και αξιωματούχων από όλο τον πλανήτη.

Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, διπλάσιο σε μέγεθος από το Λούβρο, αποτελεί το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο του κόσμου και το μεγαλύτερο αφιερωμένο σε έναν μόνο πολιτισμό ο οποίος σημειωτέων μέτρησε τριάντα δυναστείες κατά τη διάρκεια των 5.000 ετών ιστορίας του. «Με όλες τις ανακαλύψεις του τελευταίου αιώνα, χρειαζόμασταν ένα μουσείο αντάξιο του μεγαλείου των Πυραμίδων», σχολιάζει η Ριχάμ Αράμ, ειδικός στην πολιτιστική κληρονομιά.

Στο κεντρικό αίθριο δεσπόζει το επιβλητικό άγαλμα του Ραμσή Β΄, ύψους 11 μέτρων και βάρους 83 τόνων, που για δεκαετίες κοσμούσε το κέντρο του Καΐρου. Το κορυφαίο αξιοθέατο του μουσείου είναι ο θησαυρός του Τουταγχαμών, που ανακαλύφθηκε το 1922 από τον Βρετανό αιγυπτιολόγο Χάουαρντ Κάρτερ. Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως τον θησαυρός του Τουταγχαμών σε έναν ασύλητο τάφο στην Κοιλάδα των Βασιλέων στην Άνω Αίγυπτο, με 5.000 ταφικά αντικείμενα να συγκεντρώνονται για πρώτη φορά στον ίδιο χώρο. Το νέο μουσείο ακολουθεί θεματική και χρονολογική πορεία, παρουσιάζοντας περισσότερα από 50.000 εκθέματα, εκ των οποίων 20.000 εκτίθενται για πρώτη φορά. Από το Παλαιό Βασίλειο έως την ελληνορωμαϊκή εποχή, οι επισκέπτες ταξιδεύουν μέσα από τρεις άξονες: κοινωνία, εξουσία, πίστη.

Η αρχιτεκτονική του, εμπνευσμένη από τις Πυραμίδες της Γκίζας, έχει χαρίσει στο κτίριο το προσωνύμιο «η τέταρτη πυραμίδα». Οι γιγάντιες γυάλινες προσόψεις προσφέρουν πανοραμική θέα προς τα αρχαία μνημεία, δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

Μια ιδέα που γεννήθηκε πριν τρεις δεκαετίες

Η σύλληψη του έργου ανάγεται στο 1992, όταν ο τότε πρόεδρος Χόσνι Μουμπάρακ ανακοίνωσε την πρόθεση να συγκεντρώσει σε έναν χώρο τα διάσπαρτα αιγυπτιακά αρχαιολογικά ευρήματα. Το έργο, που ξεκίνησε επίσημα το 2002, αντιμετώπισε δεκάδες καθυστερήσεις: την οικονομική κρίση του 2008, την Αραβική Άνοιξη, την πολιτική αστάθεια και την πανδημία του 2020. Η τελική ημερομηνία των εγκαινίων, αρχικά ορίστηκε για τον Ιούλιο του 2025, μετατέθηκε λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι Αιγύπτιοι αντιμετώπισαν τις καθυστερήσεις άλλοτε με ειρωνεία -λέγοντας πως «χρειάστηκε περισσότερο απ’ ό,τι για να χτιστούν οι ίδιες οι Πυραμίδες»- και άλλοτε με δέος, μιλώντας για μια «κατάρα των Φαραώ», ιδίως μετά τη θεαματική μεταφορά 22 βασιλικών μούμιων το 2021.

Τουρισμός και εθνικό κύρος

Το μουσείο κόστισε πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, υπερδιπλάσιο του αρχικού προϋπολογισμού. Η κυβέρνηση στοχεύει να αντισταθμίσει την επένδυση μέσω της αύξησης του τουρισμού, ενός τομέα που αντιπροσωπεύει πάνω από 8% του ΑΕΠ. Μόνο το 2024, 15,7 εκατομμύρια επισκέπτες βρέθηκαν στην Αίγυπτο, αριθμός ρεκόρ που την τοποθετεί δεύτερη στην Αφρική, πίσω από το Μαρόκο.

Το GEM αναμένεται να προσελκύσει έως 5 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, υποστηριζόμενο από ένα νέο τουριστικό πλάνο: το αεροδρόμιο Σφίγγα, που συνδέει απευθείας το Κάιρο με τη Γκίζα, και την ανάπτυξη νέων ξενοδοχείων στην περιοχή. «Οι Φαραώ παραμένουν οι καλύτεροι πρεσβευτές της Αιγύπτου», σχολιάζει η φοιτήτρια Γιασμίν, αναφερόμενη στην περιοδεύουσα έκθεση “Ramsès. L’or des Pharaons”, η οποία απέφερε εκατομμύρια δολάρια και αύξησε κατά 20% τις αφίξεις Γάλλων τουριστών.

Η χώρα φιλοδοξεί να υποδεχθεί 30 εκατομμύρια επισκέπτες έως το 2030, επενδύοντας στη γοητεία μιας αιώνιας κληρονομιάς που εξακολουθεί να μαγνητίζει τον κόσμο.

