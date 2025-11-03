MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Life 03.11.2025

Έτοιμη η «4η πυραμίδα»: Η Αίγυπτος εγκαινίασε «φαραωνικό» Μουσείο με τα μυστικά του Τουταγχαμών

Μετά από 20 χρόνια έργων και αλλεπάλληλων καθυστερήσεων, το Κάιρο ανοίγει επιτέλους τις πύλες του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (GEM), λίγα μόλις βήματα από το οροπέδιο της Γκίζας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου, στην πλατεία Ελ-Γκάμλα του Καΐρου, πλήθος Αιγυπτίων παρακολουθούσε με συγκίνηση και περηφάνια τη ζωντανή μετάδοση της τελετής εγκαινίων του νέου μουσείου. Οι κόρνες, τα φώτα και τα χειροκροτήματα πλημμύρισαν τους δρόμους, ενώ στον ουρανό της Γκίζας εκατοντάδες drones σχημάτιζαν τη βάρκα του Χέοπα και τη χρυσή προσωπίδα του Τουταγχαμών. «Ένα δώρο της Αιγύπτου προς τον κόσμο», δήλωσε ο πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, ενώπιον βασιλέων, ηγετών και αξιωματούχων από όλο τον πλανήτη.

Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, διπλάσιο σε μέγεθος από το Λούβρο, αποτελεί το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο του κόσμου και το μεγαλύτερο αφιερωμένο σε έναν μόνο πολιτισμό ο οποίος σημειωτέων μέτρησε τριάντα δυναστείες κατά τη διάρκεια των 5.000 ετών ιστορίας του. «Με όλες τις ανακαλύψεις του τελευταίου αιώνα, χρειαζόμασταν ένα μουσείο αντάξιο του μεγαλείου των Πυραμίδων», σχολιάζει η Ριχάμ Αράμ, ειδικός στην πολιτιστική κληρονομιά.

Διάβασε επίσης: Σε παγκόσμια tour τα κέρινα ομοιώματα της Taylor Swift

Στο κεντρικό αίθριο δεσπόζει το επιβλητικό άγαλμα του Ραμσή Β΄, ύψους 11 μέτρων και βάρους 83 τόνων, που για δεκαετίες κοσμούσε το κέντρο του Καΐρου. Το κορυφαίο αξιοθέατο του μουσείου είναι ο θησαυρός του Τουταγχαμών, που ανακαλύφθηκε το 1922 από τον Βρετανό αιγυπτιολόγο Χάουαρντ Κάρτερ. Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως τον θησαυρός του Τουταγχαμών  σε έναν ασύλητο τάφο στην Κοιλάδα των Βασιλέων στην Άνω Αίγυπτο, με 5.000 ταφικά αντικείμενα να συγκεντρώνονται για πρώτη φορά στον ίδιο χώρο. Το νέο μουσείο ακολουθεί θεματική και χρονολογική πορεία, παρουσιάζοντας περισσότερα από 50.000 εκθέματα, εκ των οποίων 20.000 εκτίθενται για πρώτη φορά. Από το Παλαιό Βασίλειο έως την ελληνορωμαϊκή εποχή, οι επισκέπτες ταξιδεύουν μέσα από τρεις άξονες: κοινωνία, εξουσία, πίστη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η αρχιτεκτονική του, εμπνευσμένη από τις Πυραμίδες της Γκίζας, έχει χαρίσει στο κτίριο το προσωνύμιο «η τέταρτη πυραμίδα». Οι γιγάντιες γυάλινες προσόψεις προσφέρουν πανοραμική θέα προς τα αρχαία μνημεία, δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μια ιδέα που γεννήθηκε πριν τρεις δεκαετίες

Η σύλληψη του έργου ανάγεται στο 1992, όταν ο τότε πρόεδρος Χόσνι Μουμπάρακ ανακοίνωσε την πρόθεση να συγκεντρώσει σε έναν χώρο τα διάσπαρτα αιγυπτιακά αρχαιολογικά ευρήματα. Το έργο, που ξεκίνησε επίσημα το 2002, αντιμετώπισε δεκάδες καθυστερήσεις: την οικονομική κρίση του 2008, την Αραβική Άνοιξη, την πολιτική αστάθεια και την πανδημία του 2020. Η τελική ημερομηνία των εγκαινίων, αρχικά ορίστηκε για τον Ιούλιο του 2025, μετατέθηκε λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι Αιγύπτιοι αντιμετώπισαν τις καθυστερήσεις άλλοτε με ειρωνεία -λέγοντας πως «χρειάστηκε περισσότερο απ’ ό,τι για να χτιστούν οι ίδιες οι Πυραμίδες»- και άλλοτε με δέος, μιλώντας για μια «κατάρα των Φαραώ», ιδίως μετά τη θεαματική μεταφορά 22 βασιλικών μούμιων το 2021.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τουρισμός και εθνικό κύρος

Το μουσείο κόστισε πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, υπερδιπλάσιο του αρχικού προϋπολογισμού. Η κυβέρνηση στοχεύει να αντισταθμίσει την επένδυση μέσω της αύξησης του τουρισμού, ενός τομέα που αντιπροσωπεύει πάνω από 8% του ΑΕΠ. Μόνο το 2024, 15,7 εκατομμύρια επισκέπτες βρέθηκαν στην Αίγυπτο, αριθμός ρεκόρ που την τοποθετεί δεύτερη στην Αφρική, πίσω από το Μαρόκο.

Το GEM αναμένεται να προσελκύσει έως 5 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, υποστηριζόμενο από ένα νέο τουριστικό πλάνο: το αεροδρόμιο Σφίγγα, που συνδέει απευθείας το Κάιρο με τη Γκίζα, και την ανάπτυξη νέων ξενοδοχείων στην περιοχή. «Οι Φαραώ παραμένουν οι καλύτεροι πρεσβευτές της Αιγύπτου», σχολιάζει η φοιτήτρια Γιασμίν, αναφερόμενη στην περιοδεύουσα έκθεση “Ramsès. L’or des Pharaons”, η οποία απέφερε εκατομμύρια δολάρια και αύξησε κατά 20% τις αφίξεις Γάλλων τουριστών.

Η χώρα φιλοδοξεί να υποδεχθεί 30 εκατομμύρια επισκέπτες έως το 2030, επενδύοντας στη γοητεία μιας αιώνιας κληρονομιάς που εξακολουθεί να μαγνητίζει τον κόσμο.

Διάβασε επίσης: Μυστήριο με έργο του Pablo Picasso που έκανε «φτερά» κατά τη μεταφορά του

Δες κι αυτό…

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Αιγυπτιακό Μουσείο Αίγυπτος Μουσείο Τουταγχαμών
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Kέρδισε 5 POLO backpacks στο Mad Radio 106,2

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Kέρδισε 5 POLO backpacks στο Mad Radio 106,2

03.11.2025
Επόμενο
The Voice: Ένας coach έκανε την απόλυτη ανατροπή! Αυτός «μάζεψε» τα περισσότερα νέα ταλέντα

The Voice: Ένας coach έκανε την απόλυτη ανατροπή! Αυτός «μάζεψε» τα περισσότερα νέα ταλέντα

03.11.2025

Δες επίσης

Πώς να φορέσεις το total brown όπως η Βίκυ Καγιά
Fashion

Πώς να φορέσεις το total brown όπως η Βίκυ Καγιά

03.11.2025
Τι είναι η χρόνια νόσος του Πάρκινσον από την οποία έπασχε η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη
Life

Τι είναι η χρόνια νόσος του Πάρκινσον από την οποία έπασχε η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη

03.11.2025
Οι αγαπημένες αισθητικές θεραπείες της Hailey Bieber αποκαλύπτονται
Beauty

Οι αγαπημένες αισθητικές θεραπείες της Hailey Bieber αποκαλύπτονται

03.11.2025
Samantha: Η τετράποδη influencer που κατακτά τον κόσμο της μόδας
Fashion

Samantha: Η τετράποδη influencer που κατακτά τον κόσμο της μόδας

03.11.2025
Οι 5 συνήθειες που καταστρέφουν τον ύπνο σου (και δεν το καταλαβαίνεις)
Life

Οι 5 συνήθειες που καταστρέφουν τον ύπνο σου (και δεν το καταλαβαίνεις)

02.11.2025
Έφτασαν τα πρώτα κρύα: Τι να φας για να νιώθεις ζεστασιά όλη μέρα
Food

Έφτασαν τα πρώτα κρύα: Τι να φας για να νιώθεις ζεστασιά όλη μέρα

02.11.2025
Το πιο συχνό λάθος που προκαλεί φούσκωμα ακόμα και μετά από ελαφρύ γεύμα
Food

Το πιο συχνό λάθος που προκαλεί φούσκωμα ακόμα και μετά από ελαφρύ γεύμα

02.11.2025
Αυτό είναι το ζώδιο που είναι ο πιο «toxic» σύντροφος (και δεν το παραδέχεται ποτέ)
Life

Αυτό είναι το ζώδιο που είναι ο πιο «toxic» σύντροφος (και δεν το παραδέχεται ποτέ)

02.11.2025
Από κεριά μέχρι LED! Έτσι θα φωτίσεις σωστά το σπίτι σου τον χειμώνα χωρίς να αυξήσεις το ρεύμα
Life

Από κεριά μέχρι LED! Έτσι θα φωτίσεις σωστά το σπίτι σου τον χειμώνα χωρίς να αυξήσεις το ρεύμα

02.11.2025
Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η «ψηφιακή Βαβέλ» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η «ψηφιακή Βαβέλ» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η σημασία της συντήρησης των κτιρίων

Η σημασία της συντήρησης των κτιρίων

Οι κακές συνήθειες ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο

Οι κακές συνήθειες ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο