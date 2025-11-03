Έγκυος στο πρώτο της παιδί η ηθοποιός Πατρίτσια Μίλικ-Περιστέρη

Μια πολύ ευχάριστη είδηση έγινε γνωστή για την Πατρίτσια Μίλικ-Περιστέρη μιας και είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί.

Η ηθοποιός που είχε γίνει γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «Χαρά Αγνοείται» μοιράστηκε το ευχάριστο νέο, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Διάβασε επίσης: Η συγκλονιστική αποκάλυψη του Rack για τον θάνατο του πατέρα του

Στο στιγμιότυπο που ανάρτησε φαίνεται η αντανάκλασή της πάνω σε μία τζαμαρία, ενώ διακρίνετα η φουσκωμένη της κοιλιά.

«Ένα σιωπηλό άνθισμα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Διάβασε επίσης: Πέθανε η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι

Δες κι αυτό…