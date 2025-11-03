MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 03.11.2025

Έγκυος στο πρώτο της παιδί η ηθοποιός Πατρίτσια Μίλικ-Περιστέρη

Η φωτογραφία στο Instagram με την φουσκωμένη της κοιλίτσα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια πολύ ευχάριστη είδηση έγινε γνωστή για την Πατρίτσια Μίλικ-Περιστέρη μιας και είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί.

Η ηθοποιός που είχε γίνει γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «Χαρά Αγνοείται» μοιράστηκε το ευχάριστο νέο, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στο στιγμιότυπο που ανάρτησε φαίνεται η αντανάκλασή της πάνω σε μία τζαμαρία, ενώ διακρίνετα η φουσκωμένη της κοιλιά.

«Ένα σιωπηλό άνθισμα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

