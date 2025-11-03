MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 03.11.2025

Πέθανε η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι

Πέθανε η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη
Αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα υγείας λόγω Πάρκινσον
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μία πολύ δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Δευτέρας (3/11), καθώς η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι, πέθανε ξαφνικά. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό», η Κίλι Σφακιανάκη, η οποία ήταν μόλις 62 ετών, αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα υγείας λόγω Πάρκινσον.

Το βράδυ της Κυριακής (2/11), περίπου στις 21:00, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ασκληπιείο Βούλας χωρίς σφυγμό, όπου, δυστυχώς, οι γιατροί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν. Όπως ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας, κατά την διάρκεια της ημέρας αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροτομή, ενώ άνθρωποι από το περιβάλλον του τραγουδιστή κάνουν λόγο για έναν ξαφνικό θάνατο.

Πέθανε η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη
https://www.instagram.com/notissfakianakisofficial.eu/

Διάβασε επίσης: Η Μαίρη Συνατσάκη αποκαλύπτει τον λόγο που έκανε unfollow την Κατερίνα Καινούργιου στο Instagram

Να σημειώσουμε πως ο Νότης Σφακιανάκης και η σύζυγός του γνωρίστηκαν στην Κω το 1984. Η Βρετανίδα στην καταγωγή Κίλι που εργαζόταν ως ξεναγός στο νησί γρήγορα έγιναν ζευγάρι. Το 1991 ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας και μαζί απέκτησαν δύο παιδιά τα δίδυμα, Απόλλωνα και Αφροδίτη, 29 ετών σήμερα.

Πέθανε η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη
https://www.instagram.com/notissfakianakisofficial.eu/

«Η γυναίκα μου είναι ένα μεγάλο στήριγμα σε ό,τι έχω κάνει», είχε πει σε παλαιότερο συνέντευξή του ο τραγουδιστής. Δημοσιεύματα τα τελευταία χρόνια ήθελαν το ζευγάρι να έχει τραβήξει χωριστούς δρόμους, πληροφορίες ωστόσο που δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ.


Διάβασε επίσης: Φουλ ερωτευμένη η Μαρία Αντωνά! Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση για τον Γιώργο Λιάγκα

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΠΕΘΑΝΕ ΣΥΖΥΓΟΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αν ο Elvis, η Madonna και η Lady Gaga κι άλλοι τραγουδιστές ήταν Έλληνες- Δες ποιοι stars θα ήταν!

Αν ο Elvis, η Madonna και η Lady Gaga κι άλλοι τραγουδιστές ήταν Έλληνες- Δες ποιοι stars θα ήταν!

03.11.2025
Επόμενο
Τι είναι η χρόνια νόσος του Πάρκινσον από την οποία έπασχε η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη

Τι είναι η χρόνια νόσος του Πάρκινσον από την οποία έπασχε η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη

03.11.2025

Δες επίσης

Halloween 2025: Οι μεταμορφώσεις Eλλήνων και ξένων celebrities που έκλεψαν τις εντυπώσεις
Celeb News

Halloween 2025: Οι μεταμορφώσεις Eλλήνων και ξένων celebrities που έκλεψαν τις εντυπώσεις

03.11.2025
Η συγκλονιστική αποκάλυψη του Rack για τον θάνατο του πατέρα του
Celeb News

Η συγκλονιστική αποκάλυψη του Rack για τον θάνατο του πατέρα του

03.11.2025
A$AP Rocky: Το μόνο πράγμα που τον κάνει ευτυχισμένο είναι η… Rihanna
Celeb News

A$AP Rocky: Το μόνο πράγμα που τον κάνει ευτυχισμένο είναι η… Rihanna

03.11.2025
Ο Brad Pitt εμφανίστηκε με κατακόκκινο πρόσωπο και ανησύχησε τους θαυμαστές του
Celeb News

Ο Brad Pitt εμφανίστηκε με κατακόκκινο πρόσωπο και ανησύχησε τους θαυμαστές του

01.11.2025
«Έχω να λουστώ 3 μήνες»: Η εξομολόγηση της Cardi B που προκάλεσε χαμό στα social media
Celeb News

«Έχω να λουστώ 3 μήνες»: Η εξομολόγηση της Cardi B που προκάλεσε χαμό στα social media

01.11.2025
Ο λόγος που η Selena Gomez παίρνει ξανά αποστάσεις από τα social media
Celeb News

Ο λόγος που η Selena Gomez παίρνει ξανά αποστάσεις από τα social media

01.11.2025
Η Μαίρη Συνατσάκη αποκαλύπτει τον λόγο που έκανε unfollow την Κατερίνα Καινούργιου στο Instagram
Celeb News

Η Μαίρη Συνατσάκη αποκαλύπτει τον λόγο που έκανε unfollow την Κατερίνα Καινούργιου στο Instagram

31.10.2025
Η σχεδόν γυμνή Teyana Taylor έκλεψε την παράσταση στην εκδήλωση TIME100 Next 2025
Celeb News

Η σχεδόν γυμνή Teyana Taylor έκλεψε την παράσταση στην εκδήλωση TIME100 Next 2025

31.10.2025
H NASA «αδειάζει» την Kim Kardashian μετά τις θεωρίες περί «στημένης» προσελήνωσης
Celeb News

H NASA «αδειάζει» την Kim Kardashian μετά τις θεωρίες περί «στημένης» προσελήνωσης

31.10.2025
Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η «ψηφιακή Βαβέλ» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η «ψηφιακή Βαβέλ» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η σημασία της συντήρησης των κτιρίων

Η σημασία της συντήρησης των κτιρίων

Οι κακές συνήθειες ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο

Οι κακές συνήθειες ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο