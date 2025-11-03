Πέθανε η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι

Μία πολύ δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Δευτέρας (3/11), καθώς η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι, πέθανε ξαφνικά. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό», η Κίλι Σφακιανάκη, η οποία ήταν μόλις 62 ετών, αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα υγείας λόγω Πάρκινσον.

Το βράδυ της Κυριακής (2/11), περίπου στις 21:00, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ασκληπιείο Βούλας χωρίς σφυγμό, όπου, δυστυχώς, οι γιατροί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν. Όπως ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας, κατά την διάρκεια της ημέρας αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροτομή, ενώ άνθρωποι από το περιβάλλον του τραγουδιστή κάνουν λόγο για έναν ξαφνικό θάνατο.

Να σημειώσουμε πως ο Νότης Σφακιανάκης και η σύζυγός του γνωρίστηκαν στην Κω το 1984. Η Βρετανίδα στην καταγωγή Κίλι που εργαζόταν ως ξεναγός στο νησί γρήγορα έγιναν ζευγάρι. Το 1991 ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας και μαζί απέκτησαν δύο παιδιά τα δίδυμα, Απόλλωνα και Αφροδίτη, 29 ετών σήμερα.

«Η γυναίκα μου είναι ένα μεγάλο στήριγμα σε ό,τι έχω κάνει», είχε πει σε παλαιότερο συνέντευξή του ο τραγουδιστής. Δημοσιεύματα τα τελευταία χρόνια ήθελαν το ζευγάρι να έχει τραβήξει χωριστούς δρόμους, πληροφορίες ωστόσο που δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ.





