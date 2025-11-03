Ο Ακύλας στο Mad Radio 106,2: «Tο τραγούδι που έχουμε ετοιμάσει για τη Eurovision είναι κάτι που δεν έχει στείλει ξανά η Ελλάδα»

Ο Ακύλας βρέθηκε καλεσμένος στο Mad Radio 106,2 στην εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr.

Ο τραγουδιστής μίλησε για την επικείμενη συμμετοχή του στο MadWalk 2025 by Three Cents, για το απαιτητικό μονοπάτι που ακολούθησε προκειμένου να πραγματοποιήσει τα μουσικά του όνειρα, για την αγάπη του στην υποκριτική, και για πρώτη φορά αποκάλυψε αν ισχύουν οι φήμες που τον θέλουν να δηλώνει συμμετοχή στη φετινή Eurovision.

Ο μουσικός που κέρδισε τις καρδιές του κοινού με τις viral διασκευές του στο TikTok κατά την περίοδο της καραντίνας, μίλησε για το μουσικό ταξίδι που συνεχίζει να τον οδηγεί σε νέα μονοπάτια. Όλα ξεκίνησαν όταν άρχισε να μαθαίνει γιουκαλίλι μέσα από βίντεο στο YouTube και να ανεβάζει τα πρώτα του covers, φωτίζοντας τις γκρίζες μέρες εκείνης της περιόδου.

Από τη Θεσσαλονίκη, όπου σπούδαζε υποκριτική και δούλευε στην εστίαση για να στηρίξει τις σπουδές και τα όνειρά του, μέχρι την Αθήνα, η πορεία του δείχνει πως η επιμονή και η δημιουργικότητα μπορούν να ανοίξουν δρόμους. Από το «Φθηνόκρασο» μέχρι το «Ατελιέ» με τον Papazo, εξελίσσεται διαρκώς, πειραματίζεται με ήχους και στίχους και χτίζει ένα μουσικό σύμπαν που, όπως λέει ο ίδιος, μοιάζει να είναι βγαλμένο από άλλο έργο.

Με αφορμή την είδηση ότι ο Robert Pattinson αφήνει για λίγο την υποκριτική στην άκρη και ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει 7 δικά του τραγούδια σε indie rock ήχους, ο ίδιος βρήκε το πάτημα για να μιλήσει για μια ακόμα μεγάλη του αγάπη, που δεν είναι άλλη από την υποκριτική. «Είχα ξεκινήσει προσπαθώντας να μπω στον χώρο του θεάτρου, ήταν ένας μεγάλος έρωτας για εμένα απ’ όταν ήμουν μικρός. Βέβαια, μέσω της μουσικής μπορώ να πω μια ιστορία λέγοντας ένα τραγούδι. Όταν ερμηνεύω μπορώ να μπω στον κόσμο κάποιου τραγουδιού, όποτε κάπως εκπληρώνεται αυτή μου η επιθυμία. Εννοείται πως θέλω πάρα πολύ να ασχοληθώ με το θέατρο και τον κινηματογράφο».

Ανάμεσα στα ονόματα που θα δούμε στο line-up του φετινού MadWalk 2025 by Three Cents που επιστρέφει για 15η χρονιά, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου Tae Kwon Do, βρίσκεται και αυτό του Ακύλα. Αυτή τη χρονιά θα κάνει την παρθενική του εμφάνιση στον θεσμό πλαισιώνοντας μαζί με τον Papazo το catwalk της Orsalias Parthenis. «Το να είμαι σε έναν θεσμό από τον οποίο έχουν περάσει θρύλοι της μουσικής βιομηχανίας είναι μεγάλη τιμή για εμένα. Έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ ωραίο με τον Papazo, είναι ένα κομμάτι που αγαπάτε όλοι πάρα πολύ. Ανυπομονώ πάρα πολύ γι’ αυτή τη στιγμή».

Όσο για το αν είχε ονειρευτεί ποτέ τη συμμετοχή του στον θεσμό, αποκάλυψε: «Θυμάμαι να το λέμε πριν τρία χρόνια με την παρέα μου που ξεκινούσαμε ότι κάποια στιγμή θα είμαστε εκεί. Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα το γεγονός ότι θα είμαι σε αυτό το stage».

Πρόσφατα, η Ελένη Ράντου δήλωσε πως όχι μόνο γνωρίζει τι είναι το Chat GPT, αλλά το χρησιμοποιεί καθημερινά. Μάλιστα της έχει γράψει επιστολές σε ξένες γλώσσες, καθώς της έχει απαντήσει σε διάφορα ερωτήματα που μπορεί να έχει. Πάνω σε αυτή τη δήλωση, ο Ακύλας μίλησε για τη δική του σχέση την AI πλατφόρμα. «Το λατρεύω το Chat GPT γιατί εγώ έχω μέσα στην ημέρα πάρα πολλές απορίες, όποτε έρχεται και μου τις λύνει». Αν και στην αρχή μίλησε για τη θετική πλευρά, δεν έκρυψε ότι νιώθει και φόβο απέναντι σε αυτή την τεχνολογία. «Με τρομάζει πιο πολύ το γεγονός ότι μπαίνει στη μουσική και γενικότερα στον κόσμο της τέχνης. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν κάποια όρια γιατί πλέον γράφονται κομμάτια μέσω AI και έτσι χάνονται πολλές δουλειές. Σίγουρα είναι καλό εργαλείο, αλλά πρέπει να μπουν κάποια όρια».

Την εβδομάδα που μας πέρασε, η Rosalia ένιωσε ξανά τις δυνάμεις της με τη Björk, δημιουργώντας από κοινού το τραγούδι «Berghain», μια περισσότερο συμφωνική και κινηματογραφική διάσταση του ήχου. Όταν ρωτήθηκε αν θα συνεργαζόταν με κάποιον καλλιτέχνη που βρίσκεται μακριά από τα δικά της μουσικά μονοπάτια, απάντησε: «Μου αρέσουν πάρα πολύ οι προκλήσεις και πιστεύω ότι είμαι πολύ versatile ως καλλιτέχνης, προσαρμόζομαι εύκολα και μου αρέσει να δοκιμάζω νέα πράγματα. Σίγουρα θα το τολμούσα να βγω και να τραγουδήσω όπερα στα γερμανικά. Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ με τη Lady Gaga για να κάνουμε κάτι πιο dark και ηλεκτρονικό. Είναι λίγο delulu, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να πάμε Eurovision και να με… ψαρέψει!»

Και αφού αναφέρθηκε η λέξη Eurovision, δεν θα μπορούσε η συζήτηση να σταματήσει για λίγο εκεί. «Είμαι fan της Eurovision. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν και πιο παλιά όταν έβλεπα πιο θεατρικά shows, όπως το ziben ziben alulu, τα τέρατα που είχαν έρθει με τους Lorde. Κάπως τα τελευταία χρόνια ήταν πιο συντηρητικά τα acts. Τώρα τα δύο τελευταία χρόνια μπήκα πάλι στην φάση γιατί είναι ένα όνειρό μου».

Το project Eurovision δεν φαίνεται να είναι απλώς ένα όνειρο, καθώς, όπως αποκάλυψε, έχει ήδη καταθέσει τη δική του πρόταση. «Είναι αλήθεια, έχω καταθέσει πρόταση για τη Eurovision. Έχουμε γράψει ένα τραγούδι που είναι κάτι πολύ καινούριο για εμένα. Πιστεύω ότι η Ελλάδα δεν έχει στείλει κάτι αντίστοιχο. Είναι μια θεατρική παράσταση τριών λεπτών αυτό το τραγούδι και είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αυτό το project. Το γράφαμε με σκοπό μήπως μπούμε στον Εθνικό Τελικό, αλλά μόλις το τελειώσαμε, σκεφτήκαμε πως πάμε Eurovision με αυτό».

Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι ο Francis Ford Coppola, ο οποίος χρηματοδότησε προσωπικά το «Megalopolis» με το ποσό των 120 εκατομμυρίων δολαρίων, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα δικά του κεφάλαια προκειμένου να διατηρήσει πλήρη καλλιτεχνικό έλεγχο χωρίς καμία ανάμειξη από στούντιο, έφτασε στο σημείο να βγάλει σε δημοπρασία ακόμη και επτά από τα ρολόγια του.

Με αφορμή αυτή την είδηση, μίλησε και ο ίδιος για το πού θα έφτανε προκειμένου να πετύχει ένα καλλιτεχνικό του όνειρο: «Τα έχω παίξει όλα για όλα. Έχω δυσκολευτεί και έχω επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό χωρίς να έχω κάποια πλάτη από πίσω. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να επενδύουμε στα project μας, να το πιστεύουμε πρώτα εμείς και να το αγαπάμε». Όπως είπε αργότερα, μπορεί να μην έχει ρολόγια για να βγάλει σε δημοπρασία, αλλά μέσα από τη σκληρή του δουλειά τα έδωσε όλα για να φτάσει μέχρι εδώ.

Μελέτες υποστηρίζουν ότι τα βραδινά μηνύματα κρύβουν τα περισσότερα συναισθήματα και έμπνευση, κάτι με το οποίο φαίνεται να συμφωνεί και ο ίδιος. «Είμαι ένα άτομο με πολύ άγχος. Σκέψου, ξυπνάω το πρωί και πετάγομαι από το κρεβάτι, οπότε σίγουρα δεν θα μπορούσα να γράψω κομμάτι ενώ τρέμω. Ενώ το βράδυ έχω κάνει ό,τι θέλω να κάνω, και τότε βγαίνει περισσότερη έμπνευση, γιατί σταματάει ο κόσμος».

Μέσα στο Σαββατοκύριακο γιορτάστηκε στο Μεξικό η Μέρα των Νεκρών, μια γιορτή που, μέσα σε μια τόσο δυσάρεστη συνθήκη, καταφέρνει να φέρει φως και ελπίδα. Όπως ανέφερε ο Ακύλας, γνώριζε καλά τη συγκεκριμένη γιορτή μέσα από τη διάσημη ταινία της Disney, Coco. Με αφορμή αυτό, απάντησε και στο ερώτημα αν θα έδινε ποτέ τη φωνή του σε κάποια ταινία της Disney: «Είναι και αυτό όνειρό μου. Δεν έχω κάνει ποτέ μεταγλώττιση, αλλά επειδή αλλάζω και παίζω με τη φωνή μου, πιστεύω ότι θα έρθει και αυτό».

Ένα από τα Halloween κοστούμια της Paris Hilton φέτος ήταν η Britney Spears, μια φιγούρα που, σύμφωνα με τον ίδιο, η βιομηχανία δεν τη στήριξε όσο της άξιζε. Κάπου εδώ γεννιέται το ερώτημα: μπορεί η δημοσιότητα να αλλάξει έναν άνθρωπο; «Σίγουρα μπορεί να σε αλλάξει. Εγώ, στη φάση που είμαι, είναι πολύ διαχειρίσιμο».

