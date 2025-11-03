MadWalk 2025 by Τhree Cents
Screen News 03.11.2025

O τρόμος επιστρέφει: Δες το πρώτο αιματηρό trailer του Scream 7 με την Neve Campbell (Video)

Για πρώτη φορά τη σκηνοθεσία υπογράφει ο δημιουργός της σειράς ταινιών Kevin Williamson και υπόσχεται επιστροφή στις ρίζες του τρόμου
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Neve Campbell φορά ξανά το πρόσωπο του τρόμου. Η Paramount Pictures κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του «Scream 7», σηματοδοτώντας την πολυαναμενόμενη επιστροφή της ηθοποιού στον ρόλο της Sidney Prescott, μετά την απουσία της από το «Scream VI» του 2023. Η ταινία, που θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 27 Φεβρουαρίου 2026, σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το franchise, καθώς για πρώτη φορά τη σκηνοθεσία υπογράφει ο δημιουργός της σειράς, Kevin Williamson.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, όταν ένας νέος δολοφόνος Ghostface εμφανίζεται στην ήσυχη πόλη όπου η Sidney Prescott έχει χτίσει μια νέα ζωή, οι πιο σκοτεινοί της φόβοι επιστρέφουν, καθώς η κόρη της γίνεται ο επόμενος στόχος. Αποφασισμένη να προστατεύσει την οικογένειά της, η Sidney πρέπει να αντιμετωπίσει ξανά τα φαντάσματα του παρελθόντος της, προκειμένου να βάλει οριστικό τέλος στο μακελειό.

Διάβασε επίσης: Colin Farrell: Η σκηνή που γύρισε 46 φορές και έκανε έξαλλο τον Tom Cruise

Η Isabel May υποδύεται την κόρη της Sidney, ενώ ο Joel McHale ενσαρκώνει τον σύζυγό της, Mark Evans. Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές επιστρέφουν και γνώριμες φυσιογνωμίες από το σύμπαν του «Scream»: ο Matthew Lillard, ο David Arquette και η Courteney Cox, με τη δεύτερη να εμφανίζεται ξανά στη θέση της δημοσιογράφου Gail Weathers. Ο Mason Gooding και η Jasmin Savoy Brown επιστρέφουν επίσης από τα προηγούμενα δύο κεφάλαια, ενώ στο καστ προστίθενται οι Scott Foley, Anna Camp, Mark Consuelos, Ethan Embry, Asa Germann, Mckenna Grace, Celeste O’Connor, Michelle Randolph και Jimmy Tatro.

Ο Scott Foley επανεμφανίζεται ως ο Roman Bridger από το «Scream 3», ενώ ο Matthew Lillard επιστρέφει ως ο διαβόητος Stu Macher, ο οποίος θεωρούνταν νεκρός από το 1996. Ο ίδιος είχε αφήσει να εννοηθεί για την επιστροφή του ήδη από τον Ιανουάριο, δημοσιεύοντας στο Instagram ένα βίντεο με τη φράση «My mom and dad are gonna be so mad at me!!», την πιο γνωστή ατάκα του χαρακτήρα του από την πρώτη ταινία.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό People, ο Matthew Lillard αποκάλυψε πως αρχικά δίστασε να επιστρέψει: «Είμαι αγχωμένος, γιατί σε αυτό το στάδιο της ζωής μου το μόνο που θα μπορούσα να κάνω είναι να χαλάσω την εικόνα που έχουν οι άνθρωποι για τον Stu. Αν επιστρέψω και είμαι κακός, τότε θα απογοητεύσω τους πάντες». Ωστόσο, πρόσθεσε πως «ήταν ένα ρίσκο που ήθελα να πάρω» και ευχήθηκε «το αποτέλεσμα να δικαιώσει τους fans».

Το σενάριο του «Scream 7» υπογράφει ο Guy Busick, με την ιστορία να βασίζεται σε ιδέα του Busick και του James Vanderbilt, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει και στα δύο προηγούμενα κεφάλαια της σειράς. Η ταινία αποτελεί τον πρώτο τίτλο της σειράς που αναλαμβάνει σκηνοθετικά ο Kevin Williamson, ο οποίος έγραψε το αρχικό «Scream» του 1996 και τα επόμενα δύο sequels, και επιστρέφει τώρα με στόχο να αποτίσει φόρο τιμής στον αείμνηστο Wes Craven, που πέθανε το 2015.

Το τρέιλερ υπόσχεται μια πιο σκοτεινή, ωμή και συναισθηματική εκδοχή του τρόμου. Η Sidney Prescott φαίνεται να έχει εγκαταλείψει τη ζωή της στο Woodsboro, αλλά το παρελθόν την καλεί ξανά, με τη μάσκα του Ghostface να επανεμφανίζεται πιο απειλητική από ποτέ. Όπως αφήνει να εννοηθεί ο τίτλος του τρέιλερ, «κανείς δεν είναι ασφαλής» και «ο εφιάλτης δεν έχει τελειώσει».

Το «Scream 7» φιλοδοξεί να αναβιώσει την ένταση και το ύφος του πρωτότυπου φιλμ, παντρεύοντας τη νοσταλγία των παλαιότερων φαν με τη φρεσκάδα μιας νέας γενιάς. Με τη Neve Campbell να επιστρέφει στην πρώτη γραμμή, τον Kevin Williamson να αναλαμβάνει για πρώτη φορά τη σκηνοθεσία και το μυστήριο του Ghostface να παραμένει άλυτο, όλα δείχνουν πως η κραυγή επιστρέφει πιο δυνατή από ποτέ.

Η ταινία «Scream 7» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Johnny Depp γίνεται ο πιο σκοτεινός Σκρουτζ που είδες ποτέ

