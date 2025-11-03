MadWalk 2025 by Τhree Cents
Beauty 03.11.2025

Οι αγαπημένες αισθητικές θεραπείες της Hailey Bieber αποκαλύπτονται

hailey_bieber
Η Hailey Bieber αποκαλύπτει τις προτιμήσεις της στις θεραπείες ομορφιάς και τη φιλοσοφία της για φυσική και συνεπή περιποίηση του δέρματος
Μαρία Χατζηγιάννη

Αυτή την εβδομάδα, η Hailey Bieber άνοιξε το προσωπικό της βιβλίο ομορφιάς, μιλώντας για τις επιλογές της στον χώρο της αισθητικής περιποίησης και το πώς προσεγγίζει το skincare με έναν πιο «προσεκτικό» τρόπο. Στο podcast In Your Dreams with Owen Thiele, η ίδια εξήγησε ότι θέλει να παραμείνει αυθεντική και να μην παρασυρθεί από τις τάσεις. «Έκανα μια δέσμευση να μην κάνω botox για καθαρά αισθητικούς λόγους πριν μπω στα 30. Όταν φτάσω εκεί, θα αποφασίσω αν είναι κάτι που πραγματικά θέλω», τόνισε, δείχνοντας την ισορροπία που κρατά ανάμεσα στην αισθητική και στη φυσικότητα.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει κάνει botox για ιατρικούς λόγους, συγκεκριμένα στη γνάθο, για να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα του συνδρόμου κροταφογναθικής άρθρωσης (TMJ). Όπως σημειώνουν ειδικοί, η θεραπεία αυτή ανακουφίζει από την ένταση και τον πόνο στους μύες, δείχνοντας ότι η φροντίδα δεν είναι πάντα μόνο για λόγους ομορφιάς.

Hailey Bieber
https://www.instagram.com/haileybieber/

Διάβασε επίσης: Κοντά, με φράντζα ή layers; Αυτά τα 5 κουρέματα είναι must για τον χειμώνα

Η Hailey Bieber μοιράστηκε επίσης τις προτιμήσεις της για θεραπείες που αξιοποιούν φυσικά τον ίδιο τον οργανισμό. Ανάμεσα σε αυτές, ξεχωρίζουν το PRP και το PRF. Το PRP, γνωστό και ως «vampire facial», χρησιμοποιεί τα αιμοπετάλια του ίδιου του ατόμου για να ενισχύσει την παραγωγή κολλαγόνου και να βελτιώσει την υφή του δέρματος με φυσικό τρόπο. Το PRF αποτελεί μια πιο εξελιγμένη μορφή, που παρέχει ένα ήπιο filler χωρίς χημικά πρόσθετα και εφαρμόζεται σε περιοχές όπως οι ρινοπαρειακές πτυχές ή η περιοχή κάτω από τα μάτια. Η ίδια έχει επενδύσει στη θεραπεία αυτή σε τακτική βάση, υπογραμμίζοντας ότι η συνέπεια είναι το κλειδί για ορατά αποτελέσματα.

kastana_mallia_taseis
https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=en

Εκτός από τις πιο εξειδικευμένες θεραπείες, παραμένει πιστή στη βασική καθημερινή φροντίδα του δέρματος. Όπως λέει, «Ακόμα κι αν είμαι κουρασμένη ή έχω βγει όλη μέρα, πάντα καθαρίζω το πρόσωπό μου πριν κοιμηθώ». Η προσέγγιση αυτή δείχνει ότι, πέρα από τις τάσεις και τα προϊόντα, η αγάπη για τον εαυτό και η συνέπεια στην καθημερινή ρουτίνα είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά.

Διάβασε επίσης: Το eyeliner όπως δεν το έχεις ξαναδεί – 6 βήματα για άψογη εφαρμογή

Hailey Bieber skincare
