Haunted by Fame: Ο Offset επιτίθεται στη Cardi B μέσα από το νέο του τραγούδι

Ο Offset φαίνεται πως άναψε ξανά τη φωτιά στη δημόσια διαμάχη του με την Cardi B, μέσα από τους στίχους του νέου του άλμπουμ «Haunted by Fame». Ο ράπερ, πρώην μέλος των Migos, κυκλοφόρησε αιφνιδιαστικά το project ανήμερα του Halloween, με τους θαυμαστές να εντοπίζουν στο κομμάτι «No Sweat» αιχμές προς την πρώην σύζυγό του και τον σύντροφό της, τον αθλητή Stefon Diggs των New England Patriots.

Στο πρώτο κιόλας κουπλέ του τραγουδιού ο Offset ραπάρει: «Πώς στο καλό αφήνεις τον Jordan για τον Rodman; Αν νομίζεις πως πονάω, είσαι τρελή. Δεν είσαι ευτυχισμένη, ξέρω πώς πάει αυτό». Με τη μεταφορά αυτή ο καλλιτέχνης φαίνεται να υπονοεί ότι η Cardi B «υποβάθμισε» τη ζωή της εγκαταλείποντάς τον για τη νέα της σχέση. Στη συνέχεια, οι στίχοι γίνονται ακόμη πιο προσωπικοί, καθώς ο Offset φαίνεται να αναφέρεται άμεσα στην εγκυμοσύνη της Cardi B από τον Stefon Diggs: «Πώς γίνεται να είσαι παντρεμένη και να γεννάς ακόμα; Ζήτα βοήθεια, έχεις χάσει το μυαλό σου».

Η Cardi B είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου από τον Offset για δεύτερη φορά τον Ιούλιο του 2024. Οι δυο τους, που είχαν παντρευτεί το 2017, έχουν τρία παιδιά και μια κοινή ιστορία επτά ετών γεμάτη επιτυχίες αλλά και έντονες κρίσεις. Μετά τον χωρισμό τους, η Cardi B επιβεβαίωσε δημοσίως τη σχέση της με τον Stefon Diggs, όταν το ζευγάρι εθεάθη στα court seats σε αγώνα των New York Knicks τον περασμένο Μάιο. Η Cardi B είχε σχολιάσει τη σχέση της με τον Offset, λέγοντας: «Ερωτεύτηκα. Έχω δύο δαχτυλίδια στο χέρι μου. Κράτησε επτά χρόνια. Επτά χρόνια που δεν είχα ανάγκη να τα αντέξω με κανέναν. Μην λέτε πως είμαι ακόμα παντρεμένη. Όχι, είμαι νομικά χωρισμένη».

Η ίδια είχε επίσης ισχυριστεί πως η καθυστέρηση στο διαζύγιο οφείλεται σε οικονομικές απαιτήσεις του πρώην συζύγου της. «Ξέρετε ποιο είναι το ζουμί; Ο μόνος τρόπος να πάρω το διαζύγιο είναι να πληρώσω τους φόρους κάποιου άλλου -παρόλο που πληρώνω τους δικούς μου- και να του παραχωρήσω ένα από τα ακίνητά μου», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Η Cardi B, που κατάγεται από το Bronx, περιμένει το τέταρτο παιδί της και ετοιμάζεται να ξεκινήσει το «Little Miss Drama Tour» τον Φεβρουάριο, λίγο μετά τη γέννηση του μωρού. Όσο για τον Offset, το «Haunted by Fame» είναι το δεύτερο άλμπουμ του μέσα στο 2025, μετά το «Kiari» που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο. Ο ράπερ έχει συνδέσει την ημέρα του Halloween με την καριέρα του, αφού και το 2017 είχε κυκλοφορήσει το άλμπουμ «Without Warning» σε συνεργασία με τους Metro Boomin και 21 Savage.

Το αν οι στίχοι του «No Sweat» αποτελούν απλώς καλλιτεχνική έκφραση ή μια δημόσια επίθεση προς την Cardi B, παραμένει ανοιχτό ερώτημα. Πάντως, όπως αναφέρει το Billboard, οι εκπρόσωποι και των δύο καλλιτεχνών δεν έχουν κάνει κανένα σχόλιο μέχρι στιγμής. Η ιστορία του ζευγαριού, που κάποτε θεωρούνταν ένα από τα πιο ισχυρά της hip-hop σκηνής, φαίνεται πως μεταφέρεται πλέον οριστικά μέσα στους στίχους, εκεί όπου οι λογαριασμοί τακτοποιούνται με μουσική και όχι με λόγια.

