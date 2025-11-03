MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 03.11.2025

Samantha: Η τετράποδη influencer που κατακτά τον κόσμο της μόδας

Η Samantha, η Afghan Hound από το Εδιμβούργο, γίνεται fashion icon με αψεγάδιαστα outfits και συνεργασίες με μεγάλα fashion brands
Μαρία Χατζηγιάννη

Δεν είναι κάθε μέρα που ένα σκυλί γίνεται fashion icon, αλλά η Samantha, η εκλεπτυσμένη Afghan Hound από το Εδιμβούργο, το έχει καταφέρει με αβίαστη κομψότητα. Με τη μακριά, λευκή γούνα της να κυματίζει σαν από πασαρέλα, τη λεία μουσούδα και την ψηλή σιλουέτα της, εκπέμπει έναν αέρα φινέτσας που σπάνια συναντά κανείς στον κόσμο των ανθρώπων.

«Κάθε μέρα είναι μια ευκαιρία να δείχνεις ποιον χαρακτήρα έχεις», λέει ο ιδιοκτήτης της, περιγράφοντας την προσωπικότητά της. Και πράγματι, κάθε εμφάνιση της αποπνέει αυτοπεποίθηση. Από τα γυαλιά ηλίου και τα μεταξωτά μαντήλια μέχρι τα πουλόβερ που πέφτουν κομψά στους ώμους της, η εικόνα της είναι πάντα αψεγάδιαστη, elegant και με μια δόση αλαζονείας που την καθιστά ακαταμάχητη.

https://www.instagram.com/afghanhoundinthecity/

Η δημοφιλία της στα social media είναι τεράστια. Στο TikTok και το Instagram, κάθε βίντεο με τα outfits της συγκεντρώνει εκατομμύρια views. Από αστικά σκηνικά μέχρι πολυτελή σαλονάκια, η Samantha περπατάει με χάρη και αυτοπεποίθηση, ενώ τα αξεσουάρ της μοιάζουν να έχουν φτιαχτεί για μια μικρή star. Ένα πρόσφατο βίντεο με pastel αποχρώσεις και φιόγκους έκανε το κοινό να γράψει: «Η Samantha φοράει καλύτερα ρούχα από εμένα!»

https://www.instagram.com/afghanhoundinthecity/

Η ντουλάπα της είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Βελούδινοι φιόγκοι για τις βραδινές εξόδους, oversized γυαλιά για το incognito celeb look, ή μεταξωτά μαντήλια που ανεμίζουν σαν να περπατάει σε πασαρέλα του Παρισιού. Ο ιδιοκτήτης της λέει χαρακτηριστικά: «Είναι απαιτητική, πεισματάρα, αυτάρκης και πάντα σωστή». Αυτή η συνύπαρξη στιλ και χαρακτήρα την καθιστά μοναδική luxury muse.

https://www.instagram.com/afghanhoundinthecity/

Η Samantha έχει συνεργαστεί με μεγάλα fashion brands όπως Jimmy Choo, Tommy Hilfiger και Harrods, αποδεικνύοντας ότι η κομψότητα δεν γνωρίζει είδος. Στον κόσμο των social media, όπου οι τάσεις αλλάζουν καθημερινά, δεν ακολουθεί απλώς τη μόδα, την ορίζει. Όπως σχολίασε ένας θαυμαστής της: «Η Samantha μας δίδαξε πώς να υπηρετούμε το στιλ». Και αλήθεια, κανένα φίλτρο δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την αυθεντική της λάμψη.

