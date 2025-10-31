MadWalk 2025 by Τhree Cents
Ο Δημήτρης Μουσμουλίδης στο Talk to MAD: «Ένας από τους στόχους μου είναι να κάνω μια ταξιδιωτική εκπομπή»

Ο δημοφιλής content creator αποκαλύπτει κρυφά ταλέντα, guilty pleasures και σκέψεις για το μέλλον του στα social media
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο νέο επεισόδιο του Talk to MAD με την Αθηνά Κλήμη, καλεσμένος ήταν ο Δημήτρης Μουσμουλίδης, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για την καθημερινότητά του, τη σχέση του με τα social media και την πορεία του στον χώρο της ψυχαγωγίας. Ο δημιουργός αποκάλυψε πώς ξεκίνησε μόνος του: «Έμαθα μόνος μου μοντάζ, έβλεπα youtubers, τους αντέγραφα να δω πώς το φτιάχνουν. Το τεχνικό κομμάτι με τράβηξε από μικρός».

Μιλώντας για τη δημιουργική διαδικασία, τόνισε ότι επιδιώκει την αυθεντικότητα και το χαλαρό ύφος: «Με ενοχλεί όταν το περιεχόμενο γίνεται πολύ κομπλεξικό ή κολλημένο. Θέλω τα πράγματα να είναι λίγο πιο τσίλ, να είναι αυθεντικά». Παράλληλα, μοιράστηκε τα guilty pleasures του, αναφέροντας: «Μ’ αρέσει να παίζω ακόμα και games που δεν ταιριάζουν στον χαρακτήρα μου. Για παράδειγμα, παίζω Animal Crossing, μαζεύω τα ξύλα μου και φτιάχνω το νησάκι μου».

Μίλησε επίσης για τις αλληλεπιδράσεις με τους θαυμαστές του, αποκαλύπτοντας τα πιο άβολα αλλά και αστεία περιστατικά: «Αυτό που με ξενερώνει είναι όταν μου κάνουν σχόλια που δεν καταλαβαίνω, όπως τα emoji με τα μαραμένα λουλούδια της Gen A. Πάντα προσπαθώ να το πάρω με χιούμορ».

Σε πιο προσωπικό τόνο, αναφέρθηκε στα σχέδια για το μέλλον: «Έχω ταξιδέψει πολύ και ένας από τους στόχους μου είναι να κάνω μια ταξιδιωτική εκπομπή. Είναι κάτι που με γεμίζει και θα ήθελα να το εξελίξω».

Τέλος, σχολίασε τη μετάβαση της ψυχαγωγίας από την τηλεόραση στα social media, υπογραμμίζοντας: «Η τηλεόραση πάντα θα υπάρχει, αλλά δεν θα είναι όπως την ξέρουμε σήμερα. Όλα γίνονται on demand και ο κόσμος πλέον θέλει να βλέπει τα πράγματα με τον δικό του ρυθμό». Η συνέντευξη έδωσε μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον Δημήτρη Μουσμουλίδη, αναδεικνύοντας το χιούμορ, την αυθεντικότητα και τη δημιουργικότητά του.

