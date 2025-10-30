Φέδρα Δρούκα – Θανάσης Ζερίτης στο Talk to MAD: Μιλούν για την Φέδρα Δρούκα – Θανάσης Ζερίτης στο Talk to MAD: Μιλούν για τη θεατρική τους συνεργασία

MadWalk 2025 by Τhree Cents
Φέδρα Δρούκα – Θανάσης Ζερίτης στο Talk to MAD: Μιλούν για τη θεατρική τους συνεργασία

Η Φέδρα Δρούκα και Θανάσης Ζερίτης στο Talk to MAD μιλούν για την παράσταση Cake, τη σκηνή, τη συνεργασία και τη ζεστασιά του θεάτρου
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο νέο επεισόδιο του Talk to MAD με την Αθηνά Κλήμη, η Φέδρα Δρούκα και ο Θανάσης Ζερίτης μίλησαν για την παράσταση Cake, τη ζωή στο θέατρο και τη διαδικασία πίσω από τις πρόβες. Με χιούμορ, ειλικρίνεια και πολλές προσωπικές αναφορές, οι καλεσμένοι αποκάλυψαν πώς ένα φαινομενικά απλό έργο μπορεί να κρύβει συγκίνηση, ανθρωπιά και γέλιο. «Όταν το διάβασα, το έδωσα αμέσως στον Θανάση γιατί τον εκτιμώ πάρα πολύ. Κύλησε πάρα πολύ δημιουργικά, με πολύ χιούμορ, αλλά και με οργάνωση», είπε η Φέδρα, περιγράφοντας την πρώτη της αντίδραση στο έργο.

Μίλησαν για την καθημερινότητά τους στη σκηνή, τη συνεργασία τους και το πώς διαχειρίζονται τη μοναδικότητα κάθε χαρακτήρα. Ο Θανάσης τόνισε ότι «το διάβασα παίρνοντας ως δεδομένο ότι θα είναι κάτι που θα μου αρέσει και ήταν πολύ διαφορετικό από αυτά που έχω κάνει μέχρι σήμερα», ενώ η Φέδρα συμπλήρωσε: «Το έργο είναι πολύ σημερινό, με πολύ λεπτό χιούμορ και ανθρωπιά».

Διάβασε επίσης: Ο Σάββας Καραγιάννης στο Talk to MAD: «Είμαι real και πάνω στα πράγματα της καθημερινότητάς μου»

Η παράσταση εκτυλίσσεται γύρω από τέσσερις κατοίκους μιας πολυκατοικίας, με αφορμή ένα φαινομενικά ασήμαντο θέμα, τα σκουπίδια, που όμως γίνεται η αφορμή για να αναδυθούν οι χαρακτήρες και οι προσωπικές τους ιστορίες. «Αυτό που συζητούν οι άνθρωποι φαίνεται μικρό, αλλά γίνεται το μεγάλο τους θέμα», είπε η Δρούκα, ενώ ο Ζερίτης συμπλήρωσε: «Έχει μια ζεστασιά και ανθρωπιά η παράσταση, μπορείς να καταλάβεις τα πάντα».

Με τη φυσικότητα και τη χημεία τους, η Φέδρα και ο Θανάσης έδειξαν πώς η παράσταση καταφέρνει να συνδυάζει χιούμορ και συγκίνηση, και πώς το κοινό αλληλεπιδρά με το έργο κάθε φορά. Ένα επεισόδιο γεμάτο real talk, γέλιο και θεατρική έμπνευση από δύο δημιουργούς που ζουν και αναπνέουν μέσα από το θέατρο, και αυτό είναι ίσως ο λόγος που τους αγαπά τόσο πολύ το κοινό.

Διάβασε επίσης: Η Γεωργία Καλτσή στο Talk to Mad: «Το μόνο που σκεφτόμουν είναι κάθε μέρα και πάμε»

