Ο Σάββας Καραγιάννης στο Talk to MAD: «Είμαι real και πάνω στα πράγματα της καθημερινότητάς μου»

Ο αγαπημένος δημιουργός μίλησε για τη ζωή του, τα social media και πώς η αυθεντικότητά του τον καθιέρωσε στο TikTok

Στο νέο επεισόδιο του Talk to MAD με την Αθηνά Κλήμη, ο Σάββας Καραγιάννης μίλησε χωρίς φίλτρα για τη ζωή του, τα social media και το πώς βρέθηκε από τη δουλειά στο εργοστάσιο να γίνεται viral στα ελληνικά TikTok feeds. Με χιούμορ, αυτοσαρκασμό και ειλικρίνεια, ο δημιουργός που «απλά άνοιξε την κάμερα και βγήκε» απέδειξε ότι η αυθεντικότητα είναι το πιο δυνατό του χαρτί.

Μίλησε για την καθημερινότητά του, τη σχέση του με τους followers, αλλά και για το πώς συνδυάζει την κανονική του δουλειά με τη δημιουργία περιεχομένου. «Ξυπνάω στις 6, πάω δουλειά, μετά γυμναστήριο και μόνο ένα Σαββατοκύριακο βρίσκω χρόνο για τα social», είπε, τονίζοντας ότι όσα κάνει είναι «πάνω στα πράγματα της καθημερινότητάς μου».

Διάβασε επίσης: Talk to Mad: «Καμία γυναίκα δεν πρέπει να είναι μόνη» – Ημέρα αφιερωμένη στον καρκίνο του μαστού

Η Αθηνά Κλήμη τον προκάλεσε να σχολιάσει το πώς βλέπει τον ανταγωνισμό στα social media, «όλα είναι χορηγούμενα, πρέπει να κάνεις κάτι να ξεχωρίσεις», απάντησε ο ίδιος, ενώ δεν δίστασε να αναφερθεί και στα αρνητικά σχόλια: «Αν είναι αλήθεια, το σκέφτομαι, αν είναι ψέμα, γιατί να παρεξηγηθώ;».

Με τη φυσικότητα και τη θετική του ενέργεια, ο Σάββας Καραγιάννης μοιράστηκε το όνειρό του να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη δημιουργία περιεχομένου, ίσως μέσα από ένα δικό του brand ή ένα project που να αντικατοπτρίζει την αληθινή του προσωπικότητα. «Θα ήθελα να το κάνω επάγγελμα αυτό, να δημιουργώ περιεχόμενο που να στέκεται μόνο του», σημείωσε.

Ένα επεισόδιο γεμάτο real talk, αστείες στιγμές και έμπνευση από έναν δημιουργό που παραμένει 100% ο εαυτός του, και αυτός είναι ίσως ο λόγος που τον αγαπά τόσο πολύ το κοινό.

Διάβασε επίσης: Η Kianna στο Unplugged Stories: «Το “It’s OK” είναι ένα μήνυμα αποδοχής για κάθε στιγμή της ζωής»

Δες κι αυτό…