Υγεία 03.11.2025

Τι είναι η χρόνια νόσος του Πάρκινσον από την οποία έπασχε η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη

Η πάθηση από την οποία έφυγε από τη ζωή η σύζυγος του γνωστού τραγουδιστή και όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τα συμπτώματά της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Με αφορμή τον θάνατο της συζύγου του Νότη Σφακιανάκη, Κιλί, η οποία αντιμετώπιζε πολλά χρόνια την νόσο του Πάρκινσον, αξίζει να ρίξουμε φως σε έναν σοβαρό νευρολογικό εχθρό που πλήττει χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και δεν πρέπει να μένει στη σκιά της ασθένειας.

Τι είναι η νόσος του Πάρκινσον

Η νόσος του Πάρκινσον αποτελεί μια εκφυλιστική διαταραχή του κεντρικού νευρικού συστήματος, η οποία εξελίσσεται σταδιακά και επηρεάζει κυρίως τις κινήσεις του σώματος. Συγκεκριμένα, περιοχές του εγκεφάλου που παράγουν τη χημική ουσία ντοπαμίνη (dopamine), καθοριστική για την ομαλή κίνηση, «φεύγουν» ή καταστρέφονται, με αποτέλεσμα τα συνηθισμένα συμπτώματα της νόσου.

Pinterest.com

Ποια είναι τα κύρια συμπτώματα

Η νόσος εμφανίζεται με κινητικά αλλά και μη-κινητικά σημεία, όπως:

  • Τρέμουλο (ιδιαίτερα όταν το χέρι είναι σε ηρεμία)
  • Ακαμψία των μυών και δυσκαμψία
  • Επιβράδυνση των κινήσεων (βραδυκινησία)
  • Δυσκολία στην ισορροπία και στο περπάτημα
  • Μη κινητικά συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν χρόνια πριν από την κλασική διάγνωση, όπως απώλεια όσφρησης, αυπνία, κατάθλιψη, δυσκοιλιότητα.

Ποιους επηρεάζει και ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου

Η νόσος συνήθως εμφανίζεται σε άτομα άνω των 50-60 ετών, αν και υπάρχουν και περιπτώσεις νεότερης έναρξης. Άνδρες προσβάλλονται ελαφρώς περισσότερο απ’ ό,τι γυναίκες.

Pinterest.com

Οι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν:

  • Γενετικά χαρακτηριστικά (μόνο περίπου 10-15% των περιπτώσεων σχετίζονται με κληρονομικότητα).
  • Περιβαλλοντικές εκθέσεις (π.χ. σε φυτοφάρμακα, τοξικά χημικά).

Διάγνωση και θεραπεία

Δεν υπάρχει ακόμη θεραπεία που να καταργεί την ασθένεια όμως υπάρχουν θεραπείες που βελτιώνουν τα συμπτώματα και δίνουν ποιότητα ζωής για χρόνια. Η διάγνωση βασίζεται κυρίως σε κλινική εξέταση και ιστορικό, αφού δεν υπάρχει προς το παρόν αξιόπιστο διαγνωστικό τεστ για όλα τα στάδια.

Η θεραπεία περιλαμβάνει:

  • Φαρμακοθεραπεία (π.χ. λεβοντόπα- levodopa) που αντικαθιστά ή μιμείται τη ντοπαμίνη.
    Cleveland Clinic
  • Φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία, άσκηση -κρίσιμες για τη διατήρηση της λειτουργικότητας.
  • Σε επιλεγμένες περιπτώσεις, και χειρουργικές επεμβάσεις (π.χ. βαθιά εγκεφαλική διέγερση).
Pinterest.com

Τι σημαίνει η διάγνωση σήμερα

Η νόσος του Πάρκινσον δεν σημαίνει αυτόματα σύντομο τέλος. Πολλοί άνθρωποι ζουν δεκαετίες με την ασθένεια και διατηρούν ενεργό και αξιοπρεπή ζωή, χάρη στην έγκαιρη αντιμετώπιση και υποστήριξη. Ωστόσο, η συνεχής παρακολούθηση, η υποστήριξη από φροντιστές και η ενημέρωση για τη νόσο είναι καθοριστικά στοιχεία για τη διαχείριση της καθημερινότητας.

Γιατί είναι σημαντικό να μιλάμε γι’ αυτήν

Το Πάρκινσον δεν αφορά μόνο «κινητικά προβλήματα». Επηρεάζει τον άνθρωπο στο σύνολό του, κινητικά, συναισθηματικά, κοινωνικά. Η έγκαιρη ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση μπορούν να κάνουν τη διαφορά τόσο για τον ασθενή όσο και για το περιβάλλον του.

Pinterest.com

Κεντρική φωτογραφία: Glomex.com

