Celeb News 03.11.2025

Η συγκλονιστική αποκάλυψη του Rack για τον θάνατο του πατέρα του

Rack
Όσα είπε ο δημοφιλής ράπερ για τον χαμό του μπαμπά του
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Συνέντευξη στη δημοσιογράφο της ΕΡΤ, Πένυ Καβέτσου, για την εκπομπή «Καλημέρα, είπαμε;» έδωσε ο Rack ο οποίος έκανε μεταξύ άλλων μια συγκλονιστική εξομολόγηση για τον θάνατο του πατέρα του, όταν ο ίδιος ήταν ακόμη ανήλικος.

«Δουλεύω καθημερινά και ετοιμάζω καινούρια πράγματα, το όνειρό μου είναι η μουσική μου να ταξιδέψει εκτός χώρας. Το ψευδώνυμο Rack μου το έδωσε ένας Αμερικανός φίλος του πατέρα μου, γιατί δεν μπορούσε να προφέρει το όνομά μου, Ηρακλής», ανέφερε και στη συνέχεια αποκάλυψε πως το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο σημαίνει Represent All Christian Kingdom, αφού ο ίδιος βρίσκεται πολύ κοντά στον Θεό.

Διάβασε επίσης: Πέθανε η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι

«Δεν γνώριζα ότι υπάρχει κάτι άλλο πέραν της μουσικής λόγω του μπαμπά μου, που ήταν ο Λεκτικός Επεξεργαστής. Είχε πλούσιο λεξιλόγιο, μπορεί να μην τελείωσε το σχολείο αλλά διάβαζε όλη μέρα. Η ευστροφία του τον έκανε να ξεχωρίσει. Ήταν πολύ γλυκός αλλά και αυστηρός, όταν χρειαζόταν.

Ο μπαμπάς μου με είχε προετοιμάσει για τον θάνατό του, μου είχε δείξει από μικρό παιδί το δρομολόγιο που θα έπρεπε να κάνω, όταν “έφευγε” από τη ζωή. Ήμουν 11 ετών όταν “έφυγε”, η μητέρα μου με πήγε για ψυχοθεραπεία και είχα κρίσεις πανικού. Πλέον έχω περισσότερες ευθύνες και υπάρχει μέσα μου εσωτερικός πόλεμος, πολλές απαιτήσεις. 13 ετών άφησα το σχολείο μετά τον θάνατο του μπαμπά μου, για να μπορώ να δουλέψω και να ταΐσω την οικογένειά μου. Έκοψα μαχαίρι τις ουσίες, όταν ξεκίνησαν οι περισσότερες ευθύνες.

Ο μπαμπάς μου επισκέφθηκε το Άγιο Όρος για ένα ντοκιμαντέρ, όταν τον τσίμπησε σκορπιός. Πέθανε από δική του αμέλεια, επειδή δεν πήγε στο νοσοκομείο, έκανε μόνος του την επέμβαση. Πάω κάθε χρόνο στο Άγιο Όρος, στην κορυφή και έχω προστάτη τον Αρχάγγελο Μιχαήλ Μου λείπει η ευστροφία και οι ιδέες του, που δεν μπορώ να δω τη λέξη “μπαμπάς”, όταν χτυπάει το τηλέφωνο. Θεωρώ ότι είναι περήφανος για μένα, κάνω ό,τι μπορώ για να κρατάω το όνομά του με σεβασμό και αγάπη», αποκάλυψε κλείνοντας Rack για τον πατέρα του.


Διάβασε επίσης: Η Μαίρη Συνατσάκη αποκαλύπτει τον λόγο που έκανε unfollow την Κατερίνα Καινούργιου στο Instagram

Rack ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
