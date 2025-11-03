«Χρόνια πολλά αγάπη μου»: H Jennifer Aniston επισημοποιεί τη σχέση της μέσω Instagram

Η Jennifer Aniston φαίνεται να ζει έναν νέο έρωτα, αυτή τη φορά με τον Jim Curtis, έναν ειδικό στην ύπνωση και wellness coach. Η ίδια η ηθοποιός επιβεβαίωσε τη σχέση τους με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, όπου τονίζει τη στενή τους σχέση με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία τους αγκαλιασμένους και τη λεζάντα «Χρόνια πολλά, αγάπη μου».

Οι πρώτες φήμες για το ζευγάρι είχαν κυκλοφορήσει από το καλοκαίρι, όταν εμφανίστηκαν οι πρώτες φωτογραφίες που τους έδειχναν μαζί σε χαλαρές στιγμές, ενώ πηγές από το περιβάλλον τους ανέφεραν ότι η ηθοποιός θέλει να κρατήσει χαμηλό προφίλ και να εξερευνήσει την καινούργια της σχέση με ηρεμία. Το ζευγάρι δεν δίστασε να ταξιδέψει μαζί στη Μαγιόρκα, παρέα με φίλους όπως ο Jason Bateman και η σύζυγός του Amanda Anka, απολαμβάνοντας διακοπές με χαλαρή διάθεση και διακριτικότητα.

Η γνωριμία τους φαίνεται να έχει ρίζες σε ένα ενδιαφέρον περιστατικό: η Jennifer Aniston είχε μιλήσει πρόσφατα για την εμπειρία της με την ύπνωση, την οποία δοκίμασε για να αντιμετωπίσει τον φόβο της για τις πτήσεις. Παρά το ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως αν ο Jim Curtis ήταν ο ειδικός που την καθοδήγησε, η κοινή τους αγάπη για το wellness και τη θετική ενέργεια φαίνεται να τους έχει φέρει κοντά.

Η Jennifer Aniston έχει περάσει από δύο γάμους στο παρελθόν, με τον Brad Pitt και τον Justin Theroux, ωστόσο φαίνεται να έχει βρει ξανά την ηρεμία και την προσωπική της ισορροπία στο πλευρό του Jim Curtis. Το νέο αυτό κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή μοιάζει να είναι γεμάτο χαρά, τρυφερότητα και διακριτική πολυτέλεια, στοιχεία που έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον των θαυμαστών της σε όλο τον κόσμο.

