Η αρχή της κόντρας Βίσσης- Βανδή που έφερε στο «φως» η Ναταλία Γερμανού

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε τις σκέψεις της για το παρασκήνιο αυτής της κόντρας μεταξύ των δύο τραγουδιστριών

Μια απρόσμενη αποκάλυψη έκανε η Ναταλία Γερμανού για την μακρόχρονη κόντρα ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τη Δέσποινα Βανδή, που μονοπώλησε την ελληνική showbiz τις τρεις προηγούμενες δεκαετίες.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια του Alpha, με αφορμή ένα ρετρό βίντεο που έπαιξε στην εκπομπή της το μεσημέρι της Κυριακής (2/11), μοιράστηκε τις σκέψεις της για το παρασκήνιο αυτής της κόντρας μεταξύ των δύο τραγουδιστριών.

«Η Άννα είναι pop; Τι άκουσαν μόλις τώρα τα αυτάκια μου; Η Άννα έχει έναν νταλγκά στη φωνή της λαϊκό, που δεν τη λες pop αλλά εν πάση περιπτώσει θα πω κάτι τώρα που θέλω πάρα πολλά χρόνια να το πω και ήρθε η ώρα να το πω.

Η Δέσποινα Βανδή, εγώ πιστεύω, ουδέποτε είχε στο μυαλό της να θυμίζει την Άννα Βίσση, άλλοι την έβαλαν σε αυτό το τριπάκι. Ήταν ένα φρέσκο κορίτσι που τραγουδούσε άλλα πράγματα και την πήραν και της είπαν: τώρα τα ξεχνάς όλα αυτά, μακρύ μαλλί με extention, θα φτιάξεις κοιλιακούς και θα τους βγάζεις έξω και θα σε φτιάξουμε όπως νομίζουμε, γιατί κάτι έχουμε στο μυαλό μας.





Δεν της πήγε άσχημα αλλά άλλοι την έβαλαν στο τριπάκι Βίσση-Βανδή. Δεν ήταν προγραμματισμένη η Δέσποινα, όταν κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, να κάνει αυτό το πράγμα. Καθόλου», αποκάλυψε η Ναταλία Γερμανού για την μακρόχρονη κόντρα ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τη Δέσποινα Βανδή.

