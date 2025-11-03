MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 03.11.2025

Η αρχή της κόντρας Βίσσης- Βανδή που έφερε στο «φως» η Ναταλία Γερμανού

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε τις σκέψεις της για το παρασκήνιο αυτής της κόντρας μεταξύ των δύο τραγουδιστριών
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια απρόσμενη αποκάλυψη έκανε η Ναταλία Γερμανού για την μακρόχρονη κόντρα ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τη Δέσποινα Βανδή, που μονοπώλησε την ελληνική showbiz τις τρεις προηγούμενες δεκαετίες.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια του Alpha, με αφορμή ένα ρετρό βίντεο που έπαιξε στην εκπομπή της το μεσημέρι της Κυριακής (2/11), μοιράστηκε τις σκέψεις της για το παρασκήνιο αυτής της κόντρας μεταξύ των δύο τραγουδιστριών.

Η απρόσμενη αποκάλυψη της Ναταλίας Γερμανού για την κόντρα Άννας Βίσση - Δέσποινας Βανδή

Διάβασε επίσης: Η συγκλονιστική αποκάλυψη του Rack για τον θάνατο του πατέρα του

«Η Άννα είναι pop; Τι άκουσαν μόλις τώρα τα αυτάκια μου; Η Άννα έχει έναν νταλγκά στη φωνή της λαϊκό, που δεν τη λες pop αλλά εν πάση περιπτώσει θα πω κάτι τώρα που θέλω πάρα πολλά χρόνια να το πω και ήρθε η ώρα να το πω.

Η απρόσμενη αποκάλυψη της Ναταλίας Γερμανού για την κόντρα Άννας Βίσση - Δέσποινας Βανδή

Η Δέσποινα Βανδή, εγώ πιστεύω, ουδέποτε είχε στο μυαλό της να θυμίζει την Άννα Βίσση, άλλοι την έβαλαν σε αυτό το τριπάκι. Ήταν ένα φρέσκο κορίτσι που τραγουδούσε άλλα πράγματα και την πήραν και της είπαν: τώρα τα ξεχνάς όλα αυτά, μακρύ μαλλί με extention, θα φτιάξεις κοιλιακούς και θα τους βγάζεις έξω και θα σε φτιάξουμε όπως νομίζουμε, γιατί κάτι έχουμε στο μυαλό μας.


Δεν της πήγε άσχημα αλλά άλλοι την έβαλαν στο τριπάκι Βίσση-Βανδή. Δεν ήταν προγραμματισμένη η Δέσποινα, όταν κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, να κάνει αυτό το πράγμα. Καθόλου», αποκάλυψε η Ναταλία Γερμανού για την μακρόχρονη κόντρα ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τη Δέσποινα Βανδή.

Διάβασε επίσης: Πέθανε η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ κόντρα Ναταλία Γερμανού ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Χρόνια πολλά αγάπη μου»: H Jennifer Aniston επισημοποιεί τη σχέση της μέσω Instagram

«Χρόνια πολλά αγάπη μου»: H Jennifer Aniston επισημοποιεί τη σχέση της μέσω Instagram

03.11.2025
Επόμενο
Η πρώτη ανάρτηση του Γιάννη Κουκουράκη για την επιστροφή του στο Grand Hotel – «Αφήσαμε κάτι στη μέση»

Η πρώτη ανάρτηση του Γιάννη Κουκουράκη για την επιστροφή του στο Grand Hotel – «Αφήσαμε κάτι στη μέση»

03.11.2025

Δες επίσης

Heidi Klum: 6 μήνες προετοιμασίας και 15 άτομα χρειάστηκαν για το Halloween κοστούμι της
Celeb News

Heidi Klum: 6 μήνες προετοιμασίας και 15 άτομα χρειάστηκαν για το Halloween κοστούμι της

03.11.2025
Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε συγκινημένη το θαύμα που βίωσε το περασμένο καλοκαίρι
Celeb News

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε συγκινημένη το θαύμα που βίωσε το περασμένο καλοκαίρι

03.11.2025
Η Ιωάννα Τούνη πάντρεψε την κολλητή της – Στο πλευρό της ο σύντροφός της, Ρόμπι (Δείτε video και φωτογραφίες)
Celeb News

Η Ιωάννα Τούνη πάντρεψε την κολλητή της – Στο πλευρό της ο σύντροφός της, Ρόμπι (Δείτε video και φωτογραφίες)

03.11.2025
«Χρόνια πολλά αγάπη μου»: H Jennifer Aniston επισημοποιεί τη σχέση της μέσω Instagram
Celeb News

«Χρόνια πολλά αγάπη μου»: H Jennifer Aniston επισημοποιεί τη σχέση της μέσω Instagram

03.11.2025
Έγκυος στο πρώτο της παιδί η ηθοποιός Πατρίτσια Μίλικ-Περιστέρη
Celeb News

Έγκυος στο πρώτο της παιδί η ηθοποιός Πατρίτσια Μίλικ-Περιστέρη

03.11.2025
Στην Κρήτη ο Mick Jagger – Η στάση-έκπληξη στους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης
Celeb News

Στην Κρήτη ο Mick Jagger – Η στάση-έκπληξη στους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης

03.11.2025
Halloween 2025: Οι μεταμορφώσεις Eλλήνων και ξένων celebrities που έκλεψαν τις εντυπώσεις
Celeb News

Halloween 2025: Οι μεταμορφώσεις Eλλήνων και ξένων celebrities που έκλεψαν τις εντυπώσεις

03.11.2025
Η συγκλονιστική αποκάλυψη του Rack για τον θάνατο του πατέρα του
Celeb News

Η συγκλονιστική αποκάλυψη του Rack για τον θάνατο του πατέρα του

03.11.2025
Πέθανε η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι
Celeb News

Πέθανε η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι

03.11.2025
Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η «ψηφιακή Βαβέλ» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η «ψηφιακή Βαβέλ» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η σημασία της συντήρησης των κτιρίων

Η σημασία της συντήρησης των κτιρίων

Οι κακές συνήθειες ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο

Οι κακές συνήθειες ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο