Life 31.10.2025

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνήψε μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου…

...για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης ασυνόδευτων ανηλίκων και νεαρών ενηλίκων αιτούντων άσυλο
Την Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, παρουσία του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Θάνου Πλεύρη, υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας από την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, κα Σέβη Βολουδάκη, τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιο Αυγερινό και τον Πρόεδρο του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων κ. Παύλο Σατολιά, με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής ένταξης ασυνόδευτων ανηλίκων και νεαρών ενηλίκων αιτούντων άσυλο. Κατά την υπογραφή παρέστη και ο Γενικός Γραμματέας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας, κ. Ηρακλής Μοσκώφ.

Με το Μνημόνιο αυτό, τίθενται οι βάσεις για μια στοχευμένη συνεργασία με διπλό στόχο: την επαγγελματική ένταξη νεαρών ενηλίκων που υπήρξαν ασυνόδευτοι ανήλικοι, μέσω πρόσβασης σε κατάλληλες θέσεις εργασίας και υποστηρικτικών μηχανισμών που διευκολύνουν τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας· και την προετοιμασία ασυνόδευτων ανηλίκων μέσα από θεματικά σεμινάρια/εργαστήρια και δράσεις παρακολούθησης εργασιών (jobshadowing) στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού, ώστε να εξοικειώνονται με πραγματικά περιβάλλοντα παραγωγής, κανόνες ασφάλειας και βασικές επαγγελματικές δεξιότητες. Παράλληλα, η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει σε μεγάλο βαθμό την τοπική κοινωνία, η οποία ωφελείται από την αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένο προσωπικό και τη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με δράσεις κοινωνικής ένταξης.

Μετά το πέρας της υπογραφής του μνημονίου, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Θάνος Πλεύρης, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κα Σέβη Βολουδάκη, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιος Αυγερινός και ο Πρόεδρος του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων κ. Παύλος Σατολιάς προχώρησαν σε δημόσιες δηλώσεις, τονίζοντας άπαντες τη σημαντικότητα της συγκεκριμένης συνεργασίας.

ελληνικός ερυθρός σταυρός
