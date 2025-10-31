Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer του «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή;»

Τέσσερις γυναίκες, μεγαλωμένες σε ορφανοτροφείο, ξανασυναντιούνται μετά από χρόνια

Στον αέρα βρίσκεται το trailer του πρώτου μέρους της κινηματογραφικής μεταφοράς της θρυλικής σειράς «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή;» προετοιμάζοντας το έδαφος για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της ταινίας που θα γίνει σύντομα σε όλους τους κινηματογράφους.

Τέσσερις γυναίκες, μεγαλωμένες σε ορφανοτροφείο, ξανασυναντιούνται μετά από χρόνια. Μια παλιά υπόσχεση τις δένει: να εκδικηθούν τον Γεράσιμο Μαντά, τον άντρα που σημάδεψε την παιδική τους ηλικία. Με αρχικό στόχο ένα προσεκτικά οργανωμένο σχέδιο, γρήγορα θα βρεθούν αντιμέτωπες με την πραγματικότητα: τίποτα δεν συμβαίνει όπως το είχαν φανταστεί. Κάθε τους βήμα φέρνει αλυσιδωτές αντιδράσεις, κωμικοτραγικές γκάφες και ανατροπές που ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο.

Διάβασε επίσης: Ανατροπή στο Grand Hotel! Ο Γιάννης Κουκουράκης ως Πέτρος επιστρέφει

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Βασιλική Ανδρίτσου (Αλέκα Καλουδάκη), Παναγιώτα Βλαντή (Ντομινίκ Σεζάρ), Μαρία Λεκάκη (Φωτεινή Τσιντικίδου), Λένα Ουζουνίδου (Πόπη Καμένου) και ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος (Γεράσιμος Μαντάς)

Συμμετέχουν: Ταξιάρχης Χάννος (Παπαλάμπρος), Τάσος Ιορδανίδης (Μάρκος Δαρείωνος), Κώστας Φιλιππογλου (Ανέστης Τσιντικίδης), Γιάννης Στάνκογλου (Joe Widmark), Νίκη Λάμη (Ντίντα Μηνιάτη), Βαλέρια Κoυρούπη (Φιλαρέτη), Λευτέρης Ελευθερίου (Αμπτούλ), Ιβάν Σβιτάιλο (Χρόνης Στάθης), Μαρία Κατσανδρή (Κάκια Καμένου), Κώστας Κόκλας (Μάκης Καμένος), Μαρία Δεμεσιώτου (Ελευθερία Πλατιά)

Αντώνης Γιαννακός (Γιώργος Μανιάτης), Τραιάνα Ανανία (Τζέλι Φαμπιάνο), Θεοφίλης Πασχάλης (Μάνος Κωστόπουλος), Διονύσης Κοκοτάκης (Χρύσανθος Βλουτής) και η Πέμη Ζούνη

Σενάριο- Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας

Παραγωγός: Παντελής Καλατζής

Διανομή: GD PLUS

Διάβασε επίσης: Το ραντεβού αλλάζει: Οι νέες μέρες προβολής της σειράς «HOTΕΛ ΕΛVIRA» στο Mega

Δες κι αυτό…