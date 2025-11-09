Ο Μάνος Καμακάρης στο Mad Radio 106,2:Εκτός από makeup artist είναι gamer και φανατικός συλλέκτης LEGO

Ο Μάνος Καμακάρης καλεσμένος στο Mad Radio 106,2 στην εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr.

Ο makeup artist και influencer μίλησε για την επικείμενη συμμετοχή του στο MadWalk 2025 by Three Cents ως fashion hero της βραδιάς, για το ενδιαφέροντα του, τα επαγγελματικά όνειρα που έκανε ως παιδί, την αγάπη που κρύβει για τον μοντελισμό, καθώς και για το πώς βλέπει σήμερα τη Eurovision, αποκαλύπτοντας το δικό του Top 3.

Διάβασε επίσης: Ο Ακύλας στο Mad Radio 106,2: «Tο τραγούδι που έχουμε ετοιμάσει για τη Eurovision είναι κάτι που δεν έχει στείλει ξανά η Ελλάδα»

Τον Μάνο Καμακάρη τον γνωρίσαμε μέσα από το TikTok, μέσα από τα makeup tutorials, τα πρωτοποριακά beauty looks και τις διαφημιστικές καμπάνιες με brands ομορφιάς που μοιάζουν σαν να έχουν βγει από μια καλοσκηνοθετημένη ταινία. Ίσως αυτό να μην είναι τυχαίο, καθώς, όπως αποκάλυψε, όταν ήταν μικρός ήθελε να γίνει σεναριογράφος, περνώντας ένα μέρος της παιδικής του ηλικίας παρακολουθώντας μαθήματα σε κινηματογραφική ομάδα. Μέσα από αυτή την εμπειρία, όμως, συνειδητοποίησε πως προτιμά να δημιουργεί μόνος του, έχοντας τον πλήρη έλεγχο της διαδικασίας, όπως χαρακτηριστικά είπε, προτιμά «να έχει έναν λευκό τοίχο και ένα φωτάκι» παρά να πρέπει «να έχει τον έλεγχο σε συνάρτηση με πολλά άλλα άτομα».

Ανάμεσα στα ενδιαφέροντά του συγκαταλέγονται η ενημέρωση γύρω από την πολιτική και ο μοντελισμός. Μάλιστα, για το δεύτερο, ανέφερε ότι έχει τεράστια αδυναμία στα LEGO, τόση, που είναι ικανός να ξεψαχνίσει κάθε δημοπρασία στο eBay προκειμένου να βρει το πιο συλλεκτικό και σπάνιο κομμάτι, ακόμη κι αν εκείνη τη στιγμή η τσέπη του τον «κρίνει» τη στιγμή που πατά το add to cart.

Αυτό φυσικά δεν είναι το μόνο του χόμπι. Πέρα από τον σημαντικό χρόνο που αφιερώνει στους φίλους του, προτιμά να μένει στο σπίτι και να παίζει video games, μια ασχολία που αγαπά από μικρή ηλικία, τότε που συμμετείχε ακόμα και σε τουρνουά.

Φέτος θα έχει έναν διαφορετικό ρόλο στο MadWalk 2025 by Three Cents, καθώς θα είναι ένας από τους fashion superheroes της βραδιάς. Από τα backstage των μεγάλων fashion shows ως makeup artist, ο Μάνος περνά αυτή τη φορά στο προσκήνιο, ζώντας μια εντελώς νέα εμπειρία. Μιλώντας γι’ αυτή την αλλαγή, αποκάλυψε πώς νιώθει βλέποντας τον εαυτό του πλέον σε έναν ρόλο που συνδυάζει τη μόδα με τη σκηνική παρουσία: «Μου είναι περίεργο να λέω τη λέξη fashion hero, γιατί πάντα η σχέση μου με τη μόδα ήταν backstage, επειδή έχω υπάρξει makeup artist σε fashion shows πριν κάνω TikTok, και εκεί είσαι ο τελευταίος τροχός της αμάξης».

Παρά το διαφορετικό πλαίσιο, ο ίδιος παραμένει πιστός στο προσωπικό του στιλ και τη δική του αισθητική, που χαρακτηρίζεται από κομψότητα και ισορροπία. Όπως ο ίδιος αναφέρει: «Ο τρόπος που προσεγγίζω εγώ τη μόδα είναι λίγο συντηρητικός. Μου αρέσει να νιώθω πιο classy. Δεν έχω σκεφτεί ακόμα το outfit μου. Μου αρέσουν πολύ οι αντιθέσεις. Φέτος θα κάνω κάτι ανάλογο».

Φέτος στη Eurovision επιστρέφουν τρεις χώρες που είχαν απομακρυνθεί από τα φώτα του διαγωνισμού για αρκετό καιρό. Η Μολδαβία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία ετοιμάζονται να δώσουν ξανά το «παρών» στη σκηνή του μουσικού θεσμού, στέλνοντας τις δικές τους συμμετοχές.

Με αφορμή αυτή την είδηση, ο Μάνος Καμακάρης κλήθηκε να μιλήσει για το τι θα ήθελε να δει φέτος από την ελληνική συμμετοχή. Θυμήθηκε την περσινή παρουσία της Κλαυδίας και μίλησε ανοιχτά για το προσωπικό του γούστο: «Για κάποιο λόγο εμένα οι μπαλάντες στην Eurovision, ενώ τις εκτιμώ, και η Κλαυδία ήταν τεχνικά άρτια, δεν με συγκινούν πολύ. Ίσως επειδή είναι ένα οπτικοακουστικό γεγονός, θα προτιμούσα κάτι πιο pop-dance. Η Μαρίνα Σάττι μου άρεσε πολύ, κάτι τέτοιο θα ήθελα να δω».

Η συζήτηση γύρω από τη Eurovision, όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Ο Μάνος αποκάλυψε και ποιο είναι το δικό του Top 3 από τους καλλιτέχνες που έχουν ήδη κάνει γνωστό ότι κατέθεσαν τα τραγούδια τους για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα: «Σε περίπτωση που παιχτεί μπαλάντα, θα ήθελα πολύ να το δω από τη Χρυσηίδα Γκαγκούτη. Γενικά, θα ήθελα σίγουρα Marseaux, Γκαγκούτη και Evangelia».

Την περασμένη Δευτέρα, το περιοδικό People ανακοίνωσε τον Jonathan Bailey ως τον πιο sexy άνδρα της χρονιάς, καθιστώντας τον τον πρώτο ομοφυλόφιλο άνδρα που κατακτά αυτόν τον τίτλο. Η επιλογή αυτή φαίνεται πως βρήκε απόλυτα σύμφωνο και τον Μάνο Καμακάρη, ο οποίος σχολίασε πως η απόφαση δεν βασίζεται μόνο στην εξωτερική εμφάνιση του ηθοποιού, αλλά και στο ταλέντο και την προσωπικότητά του: «Είμαι πολύ μεγάλος θαυμαστής γιατί είναι ένα πολύ ταλαντούχο άτομο και έχει και μουσική εκπαίδευση. Είναι και πολύ κουλ άτομο, γιατί και τον τίτλο αυτόν τον αντιμετωπίζει με πολύ χιούμορ. Και εγώ θα τον επέλεγα για αυτόν τον τίτλο».

Αυτή την εβδομάδα, η Cate Blanchett βρέθηκε στην Ελλάδα, καθώς θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία της Alice Birch με τίτλο «Sweetsick». Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιούνται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα, με βασική τοποθεσία την Καρδαμύλη της Μεσσηνίας.

Με αφορμή αυτή την είδηση, ο Μάνος Καμακάρης σχολίασε πως δεν έχει επισκεφθεί ποτέ τη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ αποκάλυψε ότι έχει βρεθεί ελάχιστες φορές συνολικά στην Πελοπόννησο. Παρ’ όλα αυτά, μίλησε με ενθουσιασμό για τα αγαπημένα του μέρη στην Ελλάδα: «Λατρεύω την Πίνδο, τα Τζουμέρκα. Αγαπώ πολύ τον Βόλο και την Πίνδο. Ο Βόλος έχει τα πάντα, και βουνά και παραλία. Τα Τζουμέρκα μου αρέσουν γιατί έχουν πολύ πράσινο και πολλή ησυχία, ένα καφέ έχουν μόνο».

Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ, το κακάο φαίνεται να είναι η λύση στην καθιστική ζωή. Πάνω σε αυτό μίλησε για το πόσο προσέχει την υγεία του, αλλά και αν το κακάο περιλαμβάνεται στις διατροφικές του συνήθειες: «Πρπσπαθώ αρκετά να προσέχω την υγεία μου. Τώρα, για τα αγγεία μου έναν καφέ θα πιώ την ημέρα και ό,τι καταλάβουν. Δεν μου αρέσουν τα γλυκά, μόνο η σοκολάτα που έχει 70% κακάο. Σοκολάτα θα φάω γιατί ανεβάζει τη σερτονίνη με φυσικό τρόπο».

Το jelly donut blush είναι το trend που έχει κατακτήσει το TikTok, καθώς υπόσχεται ένα δροσερό και γεμάτο αποτέλεσμα στα μάγουλα χωρίς πολύ κόπο. Ο Μάνος Καμακάρης, ως ο πιο ειδικός, μίλησε για την εμπειρία του με αυτή την τάση και μοιράστηκε τη δική του άποψη πάνω στο θέμα: «Το έχω δοκιμάσει. Λόγω της σύστασής τους έχουν πολύ καλή διάρκεια, δεν είμαι πολύ fan, νομίζω είναι απλά ένα trend. Αν έχετε θέματα με πόρους, μην το προτιμήσετε. Έχουν όμως τεράστια διάρκεια, για χείλη είναι ό,τι πρέπει».

Μιλώντας γενικότερα για τα makeup hacks που κατακλύζουν τα social media, ο Μάνος εξήγησε πως πολλές φορές τα «κόλπα» με εργαλεία που κυκλοφορούν online δεν είναι πάντα πρακτικά στην πραγματική ζωή: «Νομίζω δεν δουλεύει ό,τι έχει να κάνει με εργαλεία. Για παράδειγμα, βάζω κάτι κάτω από το μάτι μου για να πετύχω το eyeliner. Θεωρητικά δουλεύουν, αλλά είναι πιο γρήγορο αν μάθεις να το κάνεις μόνος σου».

Κλείνοντας, αποκάλυψε ποια είναι αυτά τα μικρά και γρήγορα βήματα του μακιγιάζ που δίνουν λάμψη: «Λίγο χείλη, λίγο χρώμα, λίγο ρουζ, χωρίς να έχεις κάνει κάτι ιδιαίτερο».

Τέλος, στην πρόσφατη εμφάνισή της για την προώθηση της νέας της ταινίας, η Sydney Sweeney επέλεξε ένα ιδιαίτερο μανικιούρ, το οποίο δημιουργήθηκε με έναν απλό αλλά ευρηματικό τρόπο, συνδυάζοντας απλό βερνίκι με υγρή σκιά ματιών. Το πρωτότυπο αυτό beauty trick δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο από τον Μάνο Καμακάρη, ο οποίος μίλησε για τους δημιουργικούς τρόπους που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια υγρή σκιά: «Στα χείλη σίγουρα, για να δώσει λάμψη και αυτό το 90’s εφέ».

Και καθώς η συζήτηση στράφηκε στους καλλιτέχνες που θα ήθελε να συνεργαστεί, ο Μάνος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, αποκαλύπτοντας ποια ηθοποιό ονειρεύεται να βάψει κάποια στιγμή: «Η ηθοποιός που θα ήθελα να βάψω οπωσδήποτε είναι η Δήμητρα Ματσούκα».

Διάβασε επίσης: Γιώργος Παπαγεωργίου στο Mad Radio 106.2: «Θα ήθελα πολύ να συμμετέχω με τους Polkar στο Madwalk»