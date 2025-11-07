MadWalk Banner
Screen News 07.11.2025

Sweetsick: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της Cate Blanchett στη Δυτική Μάνη – Δες στιγμιότυπα

Cate Blanchett
Η Καρδαμύλη μετατρέπεται σε σκηνικό Χόλυγουντ για τις ανάγκες της ταινίας, που συνδυάζει φως, λύτρωση και βαθιά ανθρώπινη συγκίνηση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Μεσσηνία φορά ξανά τα «φώτα» του παγκόσμιου κινηματογράφου. Λίγους μήνες μετά το πέρασμα του Christopher Nolan από την περιοχή, τα συνεργεία επιστρέφουν αυτή τη φορά στη Δυτική Μάνη, όπου η Cate Blanchett πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία «Sweetsick», σε σενάριο και σκηνοθεσία της Alice Birch (Normal People, Dead Ringers).

Η μεγάλη παραγωγή της Heretic Films έχει μεταμορφώσει την Καρδαμύλη σε ένα αυθεντικό σκηνικό Χόλυγουντ. Πάνω από εκατό άτομα συμμετέχουν στα γυρίσματα, που πραγματοποιούνται από τις 4 έως τις 9 Νοεμβρίου σε Καρδαμύλη, Τραχήλα, Πετροβούνι και Άγιο Δημήτριο, γεμίζοντας την περιοχή με φώτα, κάμερες και κινηματογραφική ενέργεια.

Cate Blanchett
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Jamie Lee Curtis & Lindsay Lohan: Το iconic δίδυμο επιστρέφει στην ταινία «Ακόμα πιο απίστευτη Παρασκευή»

Η Cate Blanchett υποδύεται την Alexis, μια γυναίκα που διαθέτει ένα ιδιαίτερο χάρισμα – μπορεί να «βλέπει» αυτό που οι άλλοι έχουν βαθύτερα ανάγκη, πληρώνοντας όμως συχνά μεγάλο προσωπικό τίμημα. Στην ταινία, η επιστροφή της στον τόπο της γίνεται μια εσωτερική διαδρομή προς τη συμφιλίωση και την αυτογνωσία, με το φως και τη γαλήνη της Μάνης να αποτελούν οργανικό μέρος της αφήγησης.

Δίπλα της εμφανίζονται οι Spike Fearn (The Batman, Aftersun), Julia Westcott-Hutton και Tilly Walker, μια ανερχόμενη Βρετανίδα ηθοποιός στο πρώτο της μεγάλο κινηματογραφικό βήμα. Ξεχωρίζει επίσης η συγκινητική συμμετοχή της οσκαρικής Vanessa Redgrave, η οποία υποδύεται τη μητέρα της πρωταγωνίστρια, ένας ρόλος γεμάτος τρυφερότητα και στοχασμό.

ertnews.gr

Η Καρδαμύλη και τα πέτρινα σοκάκια της έχουν μετατραπεί σε κινηματογραφικό πλατό. Οι κάτοικοι παρακολουθούν με ενθουσιασμό τη μεταμόρφωση της περιοχής τους, καθώς τα γνώριμα σπίτια, τα μονοπάτια και οι παραλίες γεμίζουν με συνεργεία, φώτα και σκηνές γεμάτες ατμόσφαιρα. Το φως, η πέτρα και η θάλασσα γίνονται οι σιωπηλοί «συμπρωταγωνιστές» μιας ιστορίας κάθαρσης, με την ταινία να κορυφώνεται σε μια θαλάσσια σκηνή με τρία σκάφη – μια αλληγορική στιγμή λύτρωσης.

Πίσω από τις κάμερες, η ομάδα λειτουργεί με διακριτικότητα και σεβασμό προς την τοπική κοινότητα, αποτυπώνοντας αυθεντικά τη φυσική ενέργεια και την αυστηρή ομορφιά του μανιάτικου τοπίου. Η Καρδαμύλη δεν είναι άγνωστη στο διεθνές σινεμά. Πριν από περίπου δεκαπέντε χρόνια, είχε φιλοξενήσει τα γυρίσματα του Before Midnight με τον Ethan Hawke, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που ο διεθνής φακός στράφηκε με τόσο ενδιαφέρον στη Μάνη.

Το Sweetsick αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες το 2026, φέρνοντας ξανά τη Μεσσηνία στο παγκόσμιο κινηματογραφικό επίκεντρο. Μια ιστορία λύτρωσης και φώτος, φωτισμένη από την ακατέργαστη ομορφιά της Μάνης, που για ακόμη μία φορά αποδεικνύει πως είναι κάτι παραπάνω από τόπος, είναι ατμόσφαιρα, συναίσθημα και έμπνευση.

Διάβασε επίσης: Η Meghan Markle επιστρέφει στην υποκριτική με ρόλο-έκπληξη και all-star cast

Δες κι αυτό… 

